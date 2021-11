¿Qué es una NFT y por qué se está comenzando a promover por internet?

NFT, abreviatura de Non Fungible Token, es de acuerdo al diccionario Collins, la palabra del año 2021.

Según el diccionario británico, un NFT es "el identificador digital único que registra la propiedad de un activo digital". Y es un término que en los últimos 12 meses se ha popularizado en el arte, la música y los videojuegos, además de ser una forma de comercializar objetos de todo tipo.

Recientemente se subastó en Sudáfrica la réplica digital de un cuerno de rinoceronte en seis mil 800 dólares.

Pero mientras se mueve en una cierta indefinición respecto a temas como el pago de impuestos, los títulos de propiedad, o lo contaminante de su plataforma, la comercialización de los NFT sigue creciendo.

Este miércoles, Serj Tankian, vocalista de System of a down, anunció que lanzará una serie en la red de Ethereum, bajo el título Not for touching – The intangible composition, integrada por 21 obras de arte digitales, acompañadas de composiciones musicales, así como cuatro series de una colección de 25 NFT que también tendrán una réplica física y cuatro versiones de una serie de otros 100 NFT.

Se exhibirán en una galería interactiva en la plataforma Curio, y estarán a la venta a partir del 6 de diciembre en un sitio con varias salas y gráficos animados realizados por Roger Kupelian, creador de los efectos especiales de la trilogía de El Señor de los Anillos.

La tendencia comenzó a principios de este año, cuando la banda de rock estadounidense Kings of Leon recaudó más de dos millones de dólares por la subasta de la colección de NFT de su música, algo histórico además porque fue la primera banda que usó la red Ethereum para lanzar sus nuevos temas.

Menos suerte tuvo el cineasta Quentin Tarantino, quien hace unas semanas anunció que subastaría NFT basados en siete escenas del guion de Pulp fiction que no fueron utilizadas en la película, a lo que los estudios Miramax (productores de la cinta) respondieron con una demanda interpuesta en Los Ángeles el pasado 17 de noviembre por incumplimiento de contrato, alegando que ostentaba todos los derechos sobre el guion. No fue revelada la cantidad que demandan al director.

Cada uno de estos NFT contendría un comentario de audio exclusivo, que revela un secreto sobre la película y su creador. Los certificados de autenticidad asociados con un objeto virtual sólo estarían disponibles para el comprador, quien podría decidir hacerlos públicos o no.

Y más ámbitos se unen a este mercado. Este jueves, se realizará el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York y la cadena de tiendas convirtió en NFT algunos de los diseños de los globos de distintas décadas, que se subastarán en beneficio de la fundación Make-A-Wish, con precios de salida de entre cuatro mil 100 y siete mil dólares,

Disponibles hasta el 30 de noviembre en macys.com.