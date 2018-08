Qué hacer el fin de semana en la CdMx

Ir a una obra de teatro gratis, visitar una exposición gráfica independiente o maravillarte en una convención de juguetes, son algunas de las actividades que puedes hacer este fin de semana, según la Señorita Etcétera.

BAILE VISUAL

Explora narrativas visuales este fin en la expo venta Aceitados, evento que reúne ilustración, pintura, gráfica y poesía; además, música de sonideros, comida y café. Algunos de los proyectos y artistas participantes son: Amastique, Can Can Can, Maldito Perrito, Gibrán Turón y Cafeleería.

Cuándo y dónde

Sábado 4 de agosto a partir de las 14:00 horas en Guanajuato 227, colonia Roma

Sigue la conversación en redes: @dolorlocal



Secretaría de Cultura

TEATRO GRATUITO

¡A escena! aprovecha los últimos días de la Muestra de Teatro de la Ciudad de México: Teatro Comunitario para ver obras, de manera gratuita. Las opciones para concluir con este concurso artístico citadino son: Los cuervos no se peinan, Kiwi y La Espera, entre otras.

Cuándo y dónde

3, 4 y 5 de agosto en Teatro Sergio Magaña, ubicado en Sor Juana Inés de la Cruz 114, Sta María la Ribera. Consulta la cartelera en teatros.cultura.cdmx.gob.mx

Sigue la conversación en redes: @TeatrosCDMX

ENCONTRAR LA CALMA

Busca el equilibrio emocional en el Mandala Fest, un bazar y espacio de encuentro para conocer más sobre esta representación en boga. Habrá venta de productos, talleres para pintar mandalas, mehandis, joyería y hasta área de comida.

Cuándo y dónde

Del 3 al 5 de agosto en Huerto Roma Verde, ubicado en Jalapa, Roma Sur. La entrada es libre pero las actividades tienen costo. Consulta detalles en: www.mandalafest.com.mx

Sigue la conversación en redes: @fest_mandala



Bonita

FIESTA A LO FEMENINO

Música, diversidad y mucho maquillaje a manos de drags, forma parte de los elementos de una de las nuevas fiestas alternativas en la CdMx: Bonita. A decir de los organizadores “es un encuentro colectivo que celebra la feminidad, sin importar los cuerpos que habitan”.

Cuándo y dónde

3 de agosto a partir de las 21:00 en Puebla 109, colonia Roma Norte. Consulta costos y detalles en: www.facebook.com/bonitacdmx

Sigue la conversación en redes: www.instagram.com/bonitacdmx

Redes sociales

PARAÍSO DE JUGUETES

Figuras de súper héroes, anime y otros personajes, se apoderarán de la CdMx con la llegada de la Unboxing Toy Convetion, un paraíso para los coleccionistas en el además de ver piezas únicas y dignas de museo, podrán participar en talleres, como el de pintura básica para figuras y customs.

Cuándo y dónde

4 y 6 de agosto en WTC, ubicado en Filadelfia s/n, colonia Nápoles. Adquiere tus entradas y consulta detalles en https://preventa-unboxingtoyconvention.boletia.com/

Sigue la conversación en redes: @unboxingtoycon

PLUS. LO QUE VIENE

Alumnos de Arte y Educación del Claustro de Sor Juana coordinaron un proyecto artístico con jóvenes de la Comunidad para el Desarrollo Adolescente (CDA); obras que nacen a partir de las necesidades y vivencias de sus creadores y que podrás ver en la muestra “Trazos alternos”.

Cuándo y dónde

Del 6 al 10 de agosto de 9:00 a las 18:00 horas en el Patio de la Fundación, de la Universidad del Claustro de Sor Juana ubicada en Izazaga 92, Centro Histórico

Sigue la conversación en redes: @U_ElClaustro