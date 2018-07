Qué hacer el fin de semana en la CdMx

La Señorita Etcétera te da algunas sugerencias de actividades qué hacer en la Ciudad de México, incluye: una carrera con tu perro, una exposición fragmentada y una fiesta de cacao.

CULTURA DE CACAO Y MAÍZ

Celebra dos de los sabores más importantes en México, asiste al primer “Encuentro cultural y gastronómico Cacao y Maíz, doble raíz”; en el festejo culinario habrá venta de productos, conferencias, charlas con degustación, talleres y hasta un intercambio de semillas.

Cuándo y dónde

Del 13 al 15 de julio en el Museo Nacional de las Culturas Populares enHidalgo 289, colonia Del Carmen de 10:00 a las 20:00 horas.

Sigue la conversación en redes: @MNCP_DGCP y @Cafeleeria

BAILAR EN VIERNES 13

Aunque para muchos es una fecha de mala suerte, para otros es un buen momento de atraercosas buenas. Decide el significado mientras bailas en la fiesta Dance Your Name: Identified Patient, She Bangs Bondage & Gege. Además la sede es un lugar mítico del Centro Histórico.

Cuándo y dónde

13 de julio en Terminal- Club Antisocial ubicado en Bolivar 20, colonia Centro Histórico. De 10:00 pm a 5:00 am. Más detalles y accesos en: www.facebook.com/events/211402622823823

Sigue la conversación en redes:www.facebook.com/terminalcdmx





REALIDAD FRAGMENTADA

El collage es una técnica utilizada cada vez más por artistas en todo el mundo, incluido México; para comprobarlo, la expo colectiva “La realidad fragmentada”, en la que participan artistas como Eduardo Ramón Trejo, Yazmín Huerta, Diana Cordero, Esteban Valentín, entre otros.

Cuándo y dónde

Desde el 5 de julio en Casa Q en Querétaro 182, colonia Roma. Martes a domingo de las 19:00 a las 20:00 horas

Sigue la conversación en redes: www.facebook.com/casaqrestaurante





BANQUETE VEGANO

Si tu estilo de vida, sobre todo a la hora de comer, está enfocado en lo vegetariano y vegano, este fin dale rienda suelta al antojo en el cuarto Festival Vegano de la Hamburguesa y Snacks; podrás probar más de 30 recetas de hamburgueseros nacionales y otros productos naturales.

Cuándo y dónde

13 al 5 de julioen Paseo de la Reforma 157, coloniaRenacimiento

Sigue la conversación en redes: www.facebook.com/BazarVeganoyArtesanal





CONVIVENCIA PERRUNA

Comparte el tiempo libre con tu canino favorito, vayan juntos al Can Fest y participen en concursos, talleres y conferencias dedicadas al cuidado de los perritos. Además, habrá una carrera en la que puedes ir acompañado de tu mascota y apoyar algunos albergues con croquetas.

Cuándo y dónde

Del 13 al 15 de julio en la Alameda del Sur en Coyoacán, de las 10:00 a las 20:00 horas

Sigue la conversación en redes: www.facebook.com/CANFESTMEXICO

Todos los lunes de julio y agosto, el Museo Histórico de Palacio Nacional realiza dos visitas especiales a la expo “Mixtecos Señores de la lluvia”; una está enfocada a personas con discapacidad visual y la otra, para sensibilizarte y conectar con tu cuerpo a través del arte.

Cuándo y dónde

Reserva tu recorrido guiado vía telefónica (36881419) o a los mails gabriela_arriaga@hacienda.gob.mx y karina.valladolid.saucedo@gmail.com

Sigue la conversación en redes: @SHCP_mx