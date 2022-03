¿Qué harás en primavera? Aquí las recomendaciones de La Guía del Fin de Semana

¡Ay qué calor! En La Guía del Fin de Semana nos adelantamos a la primavera para sugerirles un par de actividades y espacios idóneos para esta época del año, todos vinculados de alguna manera con la cultura.

Cumbre Tajín



Aunque este evento sucede del 10 al 20 de marzo en Papantla, Veracruz, es la sugerencia para recibir la temporada más floreada y calurosa del año, por eso, te invitamos a escuchar el podcast con La Señorita Etcétera, platicó con Miguel Juan León, gestor cultural y promotor de Cumbre Tajín; además reveló de contar más de este tradicional festival, nos llevó hasta la cocina totonaca de las Mujeres de Humo y más razones para quedarte en Papantla.

Aquí lo puedes escuchar:

Museos con terrazas y bebidas frescas



Si no quieres olvidarte de las actividades culturales por suceder en lugares cerrados donde tal vez se sienta el calor primaveral, no te preocupes, los museos son ideales. Para empezar porque mantienen temperaturas frescas y adecuadas en sus salas y para acabar, porque muchos tienen terrazas en los que incluso puedes pedirte alguna bebida. Aquí una lista breve:





Museo Kaluz. El espacio está en la parte superior del recinto y se llama Antonio Café de museo. Además de un cafecito, bebida fresca, botana o hotcakes con helado, puedes apreciar los edificios clave que hay a sus alrededores; tienen placas informativas que se reproducen en tu cel. Descubrirás más sobre la Alameda Central como el Templo San Hipólito y la Torre Latino o Bellas Artes. Otro de sus atractivos para mí es que tiene plantitas de distintas especies y una escultura de Vicente Rojo. Bueno, hasta las sillas son preciosas.

Dónde. Av. Hidalgo 85, Centro Histórico, CdMx



Museo del Estanquillo. Se llama cafetería Kato y puedes comprar café frío o caliente, además de té. También tienen chapatas y pastel. En esa misma zona puedes comprar libros y atestiguar algunas de las actividades del museo que suceden al aire libre. Desde arriba se aprecia la transitada calle de Madero.

Dónde. Isabel La Católica 26, Centro Histórico, CdMx

Museo Jumex. Hay un plan para antes o después de tu visita a este museo: comerte algo rico en Eno, del chef mexicano Enrique Olvera. La carta puede cumplir cualquier antojo pues hay desde esquites o chilaquiles, hasta tortas de milanesa. También hay pan dulce, café, jugos, aguas de sabor y hasta atole, tú decides.

Dónde. Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 303, Granada, Miguel Hidalgo



Plus: El MUAC y el Museo Amparo, en Puebla son otros recintos con diseños de terrazas inigualables, sin embargo, ahí no hay consumo de alimentos; no así, la oportunidad de pasar un buen rato.

Más experiencias para recibir la primavera

Aunque contemplamos siempre a las distintas zonas arqueológicas en el país, acá una breve lista de opciones que van más allá de eso:

-La naturaleza en los textiles. Un taller que prepara el Museo Franz Mayer; dos propuestas de lienzo en tela con diferentes estampados que tiene como tema principal la naturaleza.

-Festival de primavera. La Secretaría de Cultura confirmó que habrá una serie de actividades alusivas a la fecha del 19 al 21 de marzo; sucederán en 11 sedes en la capital y contemplan talleres, conciertos y un sinfín de propuestas, muchas de ellas al aire libre. Aquí la programación completa.

-Picnic nocturno. Regresa una de las veladas favoritas de los chilangos en la que pueden llevar su comida y visitar el Bosque de Chapultepec, en especial el Jardín Botánico. Esto será el 19 de marzo de las 20:00 a las 23:00 horas

-En el Charco del Ingenio, un hermoso jardín botánico en San Miguel de Allende habrá un concierto de ópera en un espacio denominado El Cañón ¿se imaginan disfrutar de la música en un entorno 100% natural?

- Teotihuacán, todo el año. En empresas como el Turibús hay paquetes completos que además de incluir el transporte te dan un recorrido con guía certificado y complementan la actividad con una visita a un taller de artesanías y comida.



