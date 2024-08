¿Qué música escuchan Kamala Harris y Donald Trump?

Desde que Kamala Harris se convirtió en la candidata del Partido Demócrata para enfrentarse a Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, el interés por conocer sus preferencias de todo tipo, se ha disparado.

Por eso no es de extrañar que un video que muestra a Harris saliendo de una tienda de discos en Washington DC, haya ganado recientemente una gran repercusión en las redes sociales. El vídeo, grabado en mayo de 2023, la muestra interactuando con los periodistas mientras habla de los discos que había comprado.

El clip fue compartido y publicado en particular entre la comunidad de jazz europea, gente que no pensaría necesariamente que estaría muy interesada en los gustos musicales de los candidatos presidenciales estadounidenses.

Las compras de Harris incluyeron tres álbumes de jazz clásicos de artistas afroamericanos notables: el álbum de Charles Mingus de 1972 Let My Children Hear Music; Everybody Loves the Sunshine, de Roy Ayers de 1976 y la colaboración de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong en Porgy and Bess, de 1959.

Como era de esperar, esto desató un gran revuelo mediático. En Estados Unidos, la revista Billboard elaboró una lista de diez de los “mejores momentos musicales” de Harris, insinuando que podrían darnos una imagen más clara de sus creencias y aspiraciones políticas, mientras que The Philadelphia Inquirer preguntó: “¿Kamala Harris hará historia como la presidenta con el gusto musical más genial?”.

En el Reino Unido, The Times publicó un artículo con el titular: “Kamala Harris es una amante del jazz, ¿no es eso una patada en la cabeza?”. El video se ha vuelto tan popular que ahora un sitio web le permite generar una imagen de Harris sosteniendo el álbum favorito de su elección.

El amor de Harris por el jazz se evidencia en su exmiembro de la junta directiva de la Asociación de Jazz de San Francisco. Esto sugiere una correlación con su mensaje político y su personalidad, como alguien que conecta con públicos diversos, abraza la herencia y la cultura afroamericanas y apoya las artes.

El hecho de que le guste y conozca el jazz, al menos en algunos círculos, sugiere sofisticación, intelectualismo y una tendencia a defender la unidad cultural a través de la diversidad. Los elementos improvisados y creativos que se encuentran en el jazz también podrían traducirse en un grado de flexibilidad en su política.

La historia reciente sugiere que el jazz tiene cierto prestigio en la política estadounidense; véase, por ejemplo, la historia de Barack Obama pidiéndole a su redactor de discursos, Cody Keenan, que pusiera a John Coltrane mientras escribía. En 2014, Bill Clinton recibió el premio Monk Institute por su defensa del jazz y, más recientemente, comenzó su serie de podcasts con un episodio titulado: "Wynton Marsalis: How Jazz Explains Democracy".





No hay que explicar los gustos

Cuando recientemente se reveló la lista de reproducción de Spotify de Donald Trump, ésta parecía carecer de un claro sentido de coherencia. Había una mezcla aparentemente aleatoria de artistas, entre ellos Sinead O’Connor, Johnny Cash, Andrew Lloyd Webber, los Rolling Stones y un dueto de James Brown y Luciano Pavarotti.

Curiosamente, algunos de estos (y otros) artistas se han negado a permitir que Trump utilice sus canciones en sus actos. Más recientemente, Isaac Hayes se acercó desde el más allá con una orden de cese y desistimiento, emitida por sus herederos, que impedía que la campaña de Trump utilizara su canción “Hold On I’m Coming”.

La inclusión de Johnny Cash en la lista de reproducción de Trump también es bastante sorprendente, dado el conflicto bien documentado del artista con el presidente republicano Richard Nixon.

Aunque la lista de Spotify de Trump no muestra un estilo definido, tal vez se trate de un deseo de conectar con la mayor variedad posible de público





De hecho, la lista parece tan aleatoria que podría sugerir que quien la recopiló estaba decidido a llegar a un electorado grande e indefinido, al tiempo que era un poco sordo a las letras contenidas en estas canciones o ignorante de las opiniones políticas de los artistas.

A menudo hacemos suposiciones sobre nuestros pares a través de sus gustos musicales. Es la banda sonora de nuestra tribu, el medio común a través del cual y alrededor del cual le damos sentido a nuestro mundo y construimos nuestras identidades individuales y colectivas.

Pero en el caso de una figura pública y de un posible líder mundial, ¿su elección musical cuenta una historia coherente sobre quiénes son y qué representan? Si bien la lista de Spotify de Trump muestra claramente que no hay un estilo o gusto particular que prefiera, tal vez se trate de un deseo inconsciente de conectar con la mayor variedad posible de público.

Mientras tanto, Harris, a través de su amor por la música jazz, se identifica con un género en particular cuyo diagrama de Venn abarca varios grupos demográficos: afroamericanos, urbanos e intelectuales. A primera vista, esto puede parecer limitante, pero también tiene la virtud de la coherencia.

El amor por la música no es necesariamente una estrategia electoral. Pero sería interesante descubrir qué enfoque resuena más entre los votantes de cara a las próximas elecciones estadounidenses: disperso y sin un enfoque demográfico particular, o dirigido y coherente.





* Los autores son académicos de la Universidad Napier de Edimburgo y la Universidad de Coventry. Traducción de El Sol de México.