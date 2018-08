¿Qué plan tienes para el fin de semana? sigue la guía de la Señorita Etcétera

La Señorita Etcétera sugiere que este fin de semana visites un mercado de desechos en Chapultepec, una exposición de gráfica mexicana en el Museo de la Estampa y que vayas a probar distintos platillos con mucho chile en la colonia Roma.

Bosque de Chapultepec

BOSQUE MULTICULTURAL

El Bosque de Chapultepec será sede de un mosaico de actividades este fin de semana. Habrá Feria de Comunidades de Indonesia, funciones a propósito del Festival Internacional de Danza Contemporánea, concierto barroco y Mercado del Trueque, cambia tus residuos por comida.

Cuándo y dónde

Del 10 al 12 de agosto a partir de las 12:00 del día en Quinta Colorada, Calzada de la Juventud, entre otras. Consulta detalles en: www.facebook.com/ChapultepecCDMX

Sigue la conversación en redes: @ChapultepecCDMX

La Duplicadora

FORO GRÁFICO

El Museo de la Estampa inaugura la expo Impresiones de México, una repaso por la obra de algunos artistas nacionales. Para complementar la experiencia, visita elForo Gráfico, La Duplicadora: Risografía, arte gráfico y edición; mirada actual a la creatividad que nos representa.

Cuándo y dónde

A partir del 10 de agosto enHidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, colonia Centro

Sigue la conversación en redes: @LaDuplicadora

Bonito Tianguis

TODO PICOSITO

Asiste a la tercera edición del festival Nuestro amor por el chile, expo venta en la que encontrarás propuestas culinarias de más de 80 productores nacionales y platillos irresistibles como pay de queso con chile ancho, quesos con chile o moles en distintas presentaciones, entre otras cosas.

Cuándo y dónde

Del 10 al 12 de agosto en Huerto Roma Verde, ubicado en Jalapa 234, colonia Roma. De las 12:00 a las 19:00 horas. Lleva tus platos y vasos, el festival está en pro del medio ambiente.

Sigue la conversación en redes: @BonitoTianguis





Arritmia

ADIÓS A LA AUTORRECONSTRUCCIÓN

Este fin asiste a la clausura del proyecto colaborativo Autorreconstrucción: Detritus, liderado por el artista Abraham Cruzvillegas; piezas hechas con materiales reciclados que permiten una lectura distinta a la de su origen. Habrá música a cargo de Sonidero Marginal, música huasteca y tamales.

Cuándo y dónde

11 de agosto a partir de las 12 del día en el MUCA Campus, ubicado en Circuito Universitario s/n frente a Rectoría. Entrada libre.

Sigue la conversación en redes: @Muca_Unam



Especial

DOMINGO A LA MEXICANA

Si buscas atractivos en pantalla grande, el domingo hay una opción gratuita: el Cine Villa Olímpica. Para este día se exhiben películas “mexas” en el marco del ciclo Reygadas, sin instructivos. Además, mantente atento, el 15 de agosto en el recinto se celebrará el Día del Cine Mexicano.

Cuándo y dónde

12 de agosto a las 16:30 y 19:00 horas.En Insurgentes Sur, dentro de la Villa Olímpica

Sigue la conversación en redes: @Cine_villa





Cortesía

PARA NO COCINAR

Si este fin no quieres meterte a la cocina, visita una cantina, en especial La Destilería que recién estrenó menú botanero nocturno. Entre los antojitos que te recomendamos destacan los sopecitos con chamorro, el tuétano o los tacos de arrachera con costra de queso.

Cuándo y dónde

A partir del mes de agosto de lunes a domingo. Horario de las 18:00 a las 23:00 horas Hay tres sucursales,consulta la más cercana en: www.ladestileria.com.mx

Sigue la conversación en redes: @LaDestileriaMx

Cortesía

PLUS. LO QUE VIENE

Te has preguntado ¿Cómo reacciona tu cerebro ante las actividades artísticas? Responde algunas de tus dudas en el conversatorioDe la neuroestética visual a la neurodanza, encabezada por Francisco Gómez-Mont. No verás igual tus movimientos.

Cuándo y dónde

15 de agosto en el Cenart, ubicado en Río Churubusco 79, Country Club Churubusco.

Sigue la conversación en redes: @ACT_MX