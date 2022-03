Racismo: Arte y cultura, un diálogo de los problemas raciales en México

“En México el racismo es un problema de antaño igual de grave y arraigado que en Estados Unidos o Europa, y la única diferencia es que no se nombra, pero en la cotidianidad se ejecuta”, dijo Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en la inauguración del foro Racismo: Arte y cultura. Una conversación urgente, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

El encuentro entre especialistas, artistas y académicos inició este 16 de marzo y tendrá siete mesas semanales para discutir diversos aspectos del racismo en México, y cómo a través de las expresiones artísticas se puede generar conciencia entre la población.

Para ejemplificar, la funcionaria contó cómo en un restaurante de la Plaza San Jacinto, un mesero y gerente le impidieron permanecer en el lugar por vestir ropa típica de los pueblos originarios. “Cuando llegó el padre de mi hija, estadunidense, le ofrecieron una disculpa a él, no a mí”, recordó.

Al señalar que situaciones como ésta ocurren a diario, Jiménez consideró urgente generar una discusión sobre el tema por el simple hecho de nombrar un problema que existe, pero se oculta. “El racismo no es natural y es tiempo de reconocerlo, nombrarlo, denunciarlo y combatirlo desde la cultura y el arte. Necesitamos reflexionar para desestructurar los algoritmos que disfrazan el racismo, el patriarcado y el colonialismo”, apuntó.

El racismo al otro, añadió, no es únicamente por el color de piel de las personas, en México destaca la discriminación por el uso de la lengua originaria que, a decir de Mardonio Carballo, poeta y hablante de náhuatl, tiene en silencio a 68 idiomas nativos y a una generación joven avergonzada de su raíces indígenas.

“Son 68 lenguas indígenas que no escuchamos, no queremos nombrar nuestra lengua, nuestro conocimiento y universo porque aquellos que nos escuchan se ríen de nosotros, hacen bromas de nosotros y nos discriminan, por eso les agradecemos que estemos aquí, pues es urgente decir todo lo que nos pasa en un México que no quiere mirar sus múltiples raíces”, refirió Carballo.

En la primera mesa del foro, titulada El racismo y la identidad nacional, también participaron Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; Azize Aslan, Investigadora doctoral en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades; Víctor Cata, narrador y poeta zapoteca, y José Aguilar, activista.

Las siguientes mesas se realizarán en diferentes sedes que incluye la Universidad Iberoamericana, El Colegio Nacional y el Palacio de Bellas Artes, en este último recinto se presentará el 9 de abril un concierto del grupo Tambuco, con una muestra de música contemporánea con herencia afromestiza de México y América.

Todas las mesas son abiertas al público con entrada libre y también se transmitirán en vivo por redes sociales del INBAL y la CDHCDMX.









