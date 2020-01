Ramón Vargas recibirá la Medalla Alfonso Ortiz Tirado en Sonora

La edición 36 del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) 2020, evento de mayor relevancia en el noroeste del país, será la más importante y sólida de su historia, al contar con la participación de más de mil 500 artistas en escena como el tenor Ramón Vargas, el Cuarteto Latinoamericano, el pianista Romayne Wheeler y Anabel de la Mora.

En el festival que se celebrará del 17 al 25 de enero en Álamos, Sonora, el tenor recibirá la Medalla Alfonso Ortiz Tirado (18 de enero), además deleitará a los asistentes con algunas piezas emblemáticas de su repertorio en compañía de la Orquesta Filarmónica de Sonora (OFS), bajo la dirección de Iván López Reynoso.

“Me siento muy honrado de recibir una presea en nombre de él, porque era un intérprete muy relevante y respetable, además porque está incluido en mi formación como cantante, ya que con ese tipo de música crecí”, comentó a El Sol de México.

El tenor adelantó, que parte del programa que presentará en el recital, está inspirado en la música mexicana “ofreceré un repertorio que me represente, por supuesto cantaré piezas clásicas, pero haré una parte de música popular mexicana”.

Con más de treinta años de carrera desarrollada en los mayores escenarios del mundo, Ramón Vargas es en la actualidad uno de los cantantes más prestigiados en el panorama de la lírica internacional, “la carrea me ha dado mucho más de lo que esperaba, esto es una profesión que se hace por pasión, porque me gusta y eso me llevó por fortuna a resultados inesperados”.

Cabe mencionar, que Vargas ha interpretado cerca de 70 papeles protagónicos en obras líricas, que abarcan desde la época barroca hasta el siglo XX, en las más importantes casas de ópera del mundo y en ese sentido reconoció que la música le ha enseñado a ser “constante, respetuoso con los demás, de los demás, porque hacer música es algo hermoso pero difícil”.

Ramón es originario de la Ciudad de México, pero desde hace algún tiempo reside en Europa, donde su carrera se ha consolidado, tan es así que despidió al Año Viejo con la Gala de Ópera Los cuentos de Hoffmann en el Badisches Staatstheater Karlsruhe, en Alemania.

Desde su punto de vista y experiencia compartió su opinión a cerca del estado de la música clásica en la actualidad “a nivel internacional, está muy bien, en realidad a la gente le gusta, los jóvenes se interesan por ella, por ejemplo, en Viena personas de todas las edades disfrutan de la música y de las óperas”.

De México externo que por ser un país relativamente joven, estamos en un periodo de aprendizaje “deseo siempre lo mejor y que las autoridades se interesen en promover este arte que en realidad a muchos mexicanos le gustan”.

Sobre sus planes para el 2020 dijo que se presentará en Los Ángeles, California, con la ópera Roberto Revereux de G. Donizetti, luego el tenor irá a Hamburgo para cantar Simón Boccanegra de Verdi, con Plácido Domingo como protagonista y en mayo realizará un concierto con la TV española de ópera y zarzuela.