Ramones: Cinco décadas del nacimiento de una leyenda

Los grandes sucesos que pasan lejos de los reflectores y fuera del foco de la atención del gran público, son en ocasiones los mayores puntos de inflexión en la línea del tiempo. Esas cosas que solamente pasan para algunos que sin saberlo, están a punto de presenciar un momento canónico de la vida real.

En la música contemporánea hay muchos ejemplos: El día que John Lennon y Paul McCartney se conocieron en la kermesse de la Iglesia de San Pedro; el primer concierto de los Sex Pistols en el Lesser Free Trade Hall de Manchester, lugar donde Joy Division, la gente de Factory Records, los Buzzcocks y el futuro vocalista de Simply Red, Mick Hucknall, coincidieron todos en el mismo momento; o el día que David Bowie decidió entrar a la función de 2001: Space Odyssey de Stanley Kubrick, momento el cuál el mismo Bowie llegó a comentar que de no haber entrado a dicha función, quizá nada de lo que sucedió en su carrera a partir de ahí, jamás habría ocurrido.





Pero hoy regresaremos al 30 de marzo de 1974, un neoyorquino sábado cualquiera donde sin saberlo, la tierra de los cinco barrios fue testigo del inicio de una revolución, dentro de la misma revolución del rock and roll; el inicio absoluto de Ramones, quizá la primera banda de punk oficialmente hablando.

La influencia de Ramones transita desde el mismo punk, hasta el happy punk californiano; desde el cine de terror hasta Los Simpson, donde el Señor Burns manda matar a los Rolling Stones por error gracias a su “Happy Birthday”; desde el new wave y el rock alternativo hasta el heavy metal y el hard core; con una carrera para los cánones actuales relativamente corta, de unos 20 años más o menos en activo, con un ascenso tan meteórico, así como la misma velocidad de sus riffs.





“En la época en que los Ramones comenzaron su carrera, llama la atención lo sencillo de los acordes de sus melodías. En ese momento había rock más elaborado. Estaba el hard rock y el progresivo… Se me hace que pueden ser la primera banda de punk, son casi simultáneos a los Sex Pistols”, nos comenta el Visisonor, Andrés Sánchez Juárez, uno de locutores con más tiempo al aire en Ibero 90.9.

“Creo que esto del punk sucede primero en Estados Unidos con los Stooges y MC5, y los grupos de proto punk, y luego llegan los Ramones, cuyo primer disco es de 1976, un año antes que el de los Sex Pistols”, añade.

Los Ramones, primero un trío y luego un cuarteto originario de Queens, comenzó como un grupo de garage, o sea de esos artistas que tienen sus inicios en las cocheras de sus casas, autogestionando sus propias presentaciones con sus propios recursos. Los tres fundadores fueron Joey (Jeffrey Hayman), Dee Dee (Douglas Glenn Colvin), Johnny (John William Cummings) y un par de meses después de su debut inaugural, Tommy (Thomas Erdélyi), se les unirá en la batería. Así se conforma la primera alineación oficial de Ramones, la que estará activa hasta el final de los años 70.

De orígenes verdaderamente humildes, con una mezcla racial y cultural propia de Queens, uno de los lugares más heterogéneos en los Estados Unidos hablando de cuestiones demográficas, cada uno de los miembros fundadores tienen sus raíces en adolescencias problemáticas, con padres controladores, y madres abnegadas, que creyeron en las capacidades artísticas de sus hijos; algunos eran judíos, otros católicos, otros húngaros pero todos unidos por sus problemáticas juventudes y su amor al rock and roll.

Sus influencias comunes son el rock and roll de los años 50, su admiración por Phil Spector, su gusto por los grupos vocales de chicas negras del rythm and blues, el surf y el garage; su enajenación por los grupos del movimiento mod y la invasión inglesa, principalmente The Who, y los Rolling Stones; las películas de clase b de ciencia ficción de los años 50; los cómics; el programa de Ed Sullivan, pero sobre todo, su admiración por The Beatles.

Cómo trío, Joey, Johnny y Dee Dee, deciden adoptar el nombre de Ramones, inspirados en el apellido falso con el que Paul McCartney y luego el resto de The Beatles, se registraban en los hoteles para poder hospedarse. El apellido era Ramone (Paul Ramone, alias que McCartney adoptó en los años de The Silver Beatles); su imagen es la mezcla de los teddy boys, con el street wear neoyorkino de los 70 y el estilo exagerado del mop top en sus peinados.

Joey y Dee Dee son los miembros fundadores del grupo, luego el último introducirá a Johnny, quien tendrá la mancuerna de la banda hasta sus últimos días en 1996, con Joey.

Luego de breves ensayos, Ramones ve la luz en una fiesta de barrio, en un pequeño local con un grupo de amigos, el ya mencionado sábado 30 de marzo de 1974.

Su disco debut se convertiría en un clásico para las generaciones posteriores / Reuters

Siete tracks conforman la sesión. La mayoría de ellos aparecerán en su primer disco dos años después, el homónimo Ramones. Serán parte de este histórico showcase “I Don't Wanna Go Down to the Basement”, “I Don't Wanna Walk Around with You”, “Now I Wanna Sniff Some Glue”, “I Don't Wanna Be Learned / I Don't Wanna Be Tamed”, “I Don't Wanna Get Involved with You”, “I Don't Like Nobody that Don't Like Me” y “Succubus”.

En ese primer concierto, Joey aparecía tocando la batería, y Dee Dee como vocalista. Fue él quién también disuadió a Joey para pasar de la batería a la voz principal e incorporar a Tommy, que era una especie de representante del grupo, en la batería. Así, luego del primer concierto del 30 de marzo, queda por fin conformada la primera alineación definitiva: Joey Ramone en la voz, y su espectacular presencia con sus casi dos metros de estatura; Johnny Ramone, en la guitarra; Dee Dee Ramone en el bajo y Tommy Ramone en la batería.

Después de algunos ensayos, para el mes de agosto de ese mismo año, la banda es convocada para tocar en el también mítico CBGB, epicentro de la escena neoyorquina del primer punk y el new wave a partir de la segunda mitad de los 70.

Tan sólo entre el 16 de agosto y el 17 de septiembre del ‘74, los Ramones se presentaron 13 veces, algo así como cada dos días a lo largo de ese mes, en el CBGB. Por cierto varias de esas sesiones fueron documentadas y algunas están disponibles en YouTube.

Luego de breves ensayos, la banda toca por primera vez en un pequeño local en marzo de 1974 / Reuters

Después de un año, los chicos fueron firmados por Sire Records, y se convirtieron en el grupo principal de la escena neoyorquina, donde coexistieron con bandas como New York Dolls, Television, Blondie, y los Talking Heads. Su primer álbum consiguió la certificación de Discos de Oro en Estados Unidos y Plata en el Reino Unido; llegaron a Europa de gira para promocionarlo; tocaron en Alemania Occidental; inspiraron a la escena punk británica, que de manera más que paralela, sincrónica, se estaba gestando casi al mismo tiempo que la del otro lado del Atlántico.





No hay un disco del mainstream que suene menos profesional

Como apunta el escritor Bob Stanley, en el libro de Yeah Yeah Yeah. La Historia del Pop Moderno, el primer LP de los Ramones, publicado a comienzos de 1976, era increíblemente primitivo: “No hay un disco de esa década, lanzado por una discográfica de las grandes, que suene menos profesional. No tiene un solo de guitarra, es un simple chorro de energía en bruto y se convirtió en la mayor influencia del punk británico”.

“En las entrevistas -continúa Stanley- transmitían dulzura y una ingenuidad extraordinaria: 'Tocamos rock and roll, puro sin blues, ni folk, ni cosas de esas', explicaba Johnny Ramone. Pero en 1979 el batería Tommy Ramone dejó la banda y entonces se descubrió que todo obedecía a un concepto de lo más sofisticado, con Tommy de cerebro en la sombra: 'Mi función en los Ramones es la de productor y organizador -le contó a Timothy White en 1978-. Nunca ha habido nada parecido a los Ramones. Usamos acordes en bloque como recurso melódico y las armonías resultantes de la distorsión de los amplificadores, crean melodías contrapuntísticas. El efecto hipnótico de la repetición rigurosa que propulsa la música como una máquina sónica es muy sensual. Es una nueva forma de enfocar la música'.”

Para finales de los años 70 habían grabado cuatro discos en estudio y estaban preparando un quinto, bajo la producción de su héroe de la adolescencia, el músico Phil Spector; en los 80 los Ramones no comprendieron muy bien el cambio generacional del punk a sus diferentes facetas, como sí lo hicieron sus contemporáneos Talking Heads o Blondie (por lo menos hasta la mitad de la década); sin embargo para entonces ya eran una banda definitiva e influyente sobre la siguiente generación de rockeros, los de la música alternativa, el hard core, el noise, y por supuesto el new wave.

“Una de las influencias inmediatas de los Ramones, es la que tienen sobre Motorhead, por ejemplo. Tienen una rola que se llama así “R. A. M. O. N. E. S.”, de alguna forma hay similitudes como sonaban los Ramones y los primeros trabajos de Motorhead. Es un cierto paralelismo de hard rock y metal”, comenta Sánchez Juárez.

Hasta tocaron en México

Como recordaba el periodista Carlos Meraz en una entrevista con Alejandro Castro, la banda neoyorquina incluso se presentó en este país, antes de la consolidación de la industria de los conciertos local:

"El 2 de julio de 1993, Ramones se presentó junto con The Cult y el Tri en el Gimnasio Juan de la Barrera. Y bueno, el concierto fue un verdadero desastre. El lugar se convirtió en un pandemonium, desde que empezó el Tri las sillas empezaron a volar, porque extrañamente había sillas en el concierto. Antes estuvo The Cult, que pasó sin pena ni gloria, pero Ramones ofrecieron un concierto memorable en el que tocaron unas 30 canciones, aproximadamente. Y bueno, al más puro estilo del grupo, todas las canciones sonaron igual, todas empezaron igual (one, two, three, four...) o muy parecidas y el sonido no era nada bueno, pero en ese concierto dejaron claro, que no es que sus canciones sean cortas, lo que pasa es que las tocan muy, pero muy rápido".

Su último concierto oficial, sin ser una reunión o un aniversario, fue el 6 de agosto de 1996 en The Palace de Los Ángeles, 22 años después de su primera presentación. La gira que los despidió se llamó “Adiós Amigos”, nombre perfecto para una gira que representó el verdadero adiós definitivo.

Como apunta Bob Stanley: “Tras la marcha de Tommy, la máquina sónica de los Ramones siguió en piloto automático otros 20 años y con las muertes de Joey, Johnny y Dee Dee se detuvo para siempre".

Un lustro después de su última gira, fueron muriendo los miembros fundadores de los Ramones. Primero se fue Joey en 2001, después Dee Dee al año siguiente; en 2004 Johnny y una década después Tommy, el único miembro fundador de los Ramones que llegó a la tercera edad.

Entre las enfermedades degenerativas y el abuso de las drogas, los Ramones se apagaron en una era donde el rock aún reclama que sus héroes de la vieja escuela sigan en activo aunque sean octagenarios. Algo que resultaría interesante ver en pleno 2024, una hipotética reunión de Ramones 50 años después de aquel concierto que lo cambió todo y casi nadie supo en su momento que ocurrió.