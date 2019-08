Reconocen a Juan Villoro con el Premio Liber 2019

MADRID. El escritor y periodista mexicano Juan Villoro fue reconocido por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) con el Premio Liber 2019 al autor hispanoamericano más destacado por su capacidad para "personificar" los intereses "lingüísticos y culturales" de las dos orillas del Atlántico.

Según informó este miércoles la Federación de Gremios de Editores de España, Villoro recibirá el galardón el 10 de octubre en un acto que se celebrará en el Museo Lázaro Galdeano de Madrid, en el marco de las actividades de la Feria Liber.

Con este premio, los editores españoles quieren reconocer una obra que abarca diferentes géneros como la novela, el cuento, el teatro o el ensayo, así como el uso de los géneros literarios en sus crónicas periodísticas dignificando el uso del lenguaje en la prensa.

Literatura Yo lo único que hago es escribir: Juan Villoro

Juan Villoro (Ciudad de México, 1956) ha publicado, fundamentalmente, a través de la editorial Anagrama, donde tiene los ensayos literarios Efectos personales, De eso se trata y La utilidad del deseo, entre otras.

También es autor de la novela El testigo, galardonada con el Premio Herralde 2004, en la que un intelectual emigrado investiga la figura del poeta Ramón López Velarde a su regreso al México posterior al PRI.

En la reciente entrevista realizada para El Sol de México el escritor dijo: "Yo lo único que hago es escribir. Hay gente que tiene muchas habilidades y que maneja distintas profesiones. Yo lo único que escribo es prosa, pero soy bastante disperso, digamos. Me gusta meterme en distintos campos porque me entusiasmo rápido y me aburro pronto. Me gana por un lado un interés, me meto en eso y luego me aburro y quiero hacer otra cosa. Es cuestión de carácter". Villoro nació en la Ciudad de México el 24 de septiembre de 1956.

La feria del libro Liber se celebrará en Madrid del 9 al 11 de octubre con Sharjah de Los Emiratos Árabes como ciudad invitada. La cita, consolidada como la principal plataforma de negocio dedicada a la edición en lengua española y uno de los más importantes encuentros internacionales, está abierta a todos los sectores del libro, con especial atención a los digitales.