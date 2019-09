Reconocen a la excelencia musical con Premios Batuta

Con el objetivo de reconocer y enaltecer a los grandes maestros de la música clásica, René Platiní, preside el consejo de honor integrado por distinguidos músicos para galardonar a los compositores e interpretes de grandes obras con los Premios Batuta, avalados por la Organización de Coros de México Orquesta Sinfónica.

“La batuta es considerada un instrumento que no hace música, sin embargo, hace sonar a la música”, dijo Platiní durante la presentación de los reconocimientos.

Para celebrar la primera edición se realizará un concierto de Gala en honor a los premiados y en el que participarán artistas de la talla de Plácido Domingo, Edesio Alejandro, Jorge Saade-Scadff, Horacio Franco, María Luisa Tamez, Irasema Terrazas, entre otros.

“Me emociona formar parte de esta mesa, porque todos los galardonados son personalidades que admiro, me honra estar representando al género lírico, el género del canto clásico, soy una persona que nunca he estado aunada en grupos artísticos, sino que mi carrera la he hecho durante 30 años silenciosamente”, expresó Terrazas.

Es la Premier Mundial e Histórica en México, seguida de otras sedes alrededor del mundo. Se pretende entregar en promedio 10 premios en cada una de las cuatro ediciones anuales en diferentes países y los siguientes durante el 2020 se están programando para mayo en Guayaquil, Ecuador; julio en Corea del Sur; Tokio en septiembre y para noviembre llegará a La Habana, Cuba.

Este acontecimiento será abierto al públicó y se celebrará el próximo 5 de octubre en la Sala de Concierto El Cantoral, que es la sede principal de la Sociedad de Autores y Compositores de México.