Recordamos a Julio Cortázar con sus mejores frases

Un 26 de agosto de 1914 nació el escritor argentino, Julio Cortázar, uno de los referentes más importantes de la literatura iberoamericana.

Cortázar es recordado por cambiar la forma de escribir historias, con un estilo único e innovador sus obras están en la cima del boom latinoamericano.

Su estilo nos dejó ver que la lectura no es un acto lineal, en sus textos volvió cómplice al espectador quien tenía la opción de vivir ese momento como mejor le pareciera.

Una de sus novelas más aclamadas es Rayuela, publicada en 1963, que por su singular estilo marcaría el antes y después de la escritura en latinoamérica debido a que el libro puede leerse de diferentes maneras: unas propuestas por el escritor y otras por el lector.

Hoy a 105 años de su natalicio queremos recordar a uno de los más grandes intelectuales del siglo pasado, que sin lugar a dudas se convirtió en la inspiración de muchos.

Yo quiero proponerle a usted un abrazo, uno fuerte, duradero, hasta que todo nos duela.

Al final será mejor que me duela el cuerpo por quererte,

Y no me duela el alma por extrañarte.

Mejores frases:

“Estar vivo parece siempre el precio de algo”.

“En realidad las cosas verdaderamente difíciles son todo lo que la gente cree poder hacer a cada momento”.

“Te prometo una cosa, acordarme de vos en el último instante para que sea aún más amargo”.

“Si me ves por alguno de tus pensamientos, abrázame que te extraño”.



“Me basta mirarte para saber que con vos me voy a empapar el alma”.

“Existe una cita, aún sin hora ni fecha, para encontrarnos, yo ahí estaré puntual, no sé si tú”

“Mi diagnóstico es sencillo, sé que no tengo remedio”

“Parece una broma, pero somos inmortales”.

“Porque, sin buscarte te ando encontrando por todos lados, principalmente cuando cierro los ojos”.