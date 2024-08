Red Hot Chilli Peppers: 40 años de sexo, drogas y rock funk

1984 es recordado por haber sido año olímpico y de referencias orwellianas; año de Van Halen, de la gira triunfal de Iron Maiden por América y de la reelección de Ronald Reagan en Estados Unidos. Año de USA for Africa y Purple Rain; de las computadoras Apple, de Terminator, de La Venganza de los Nerds, de The Smiths y de Los Cazafantasmas.

En un año canónico como lo fue ese, ¿qué diferencia haría un día como el 10 de agosto? ¿Quién tendría en mente que cuatro décadas después, los fans de una banda que debutó ese día lo tendría en mente para celebrar?

La banda tiene su origen en Los Ángeles olímpicos de 1984, justamente al este del condado de Hollywood, zona metropolitana de L.A. La banda es un cuarteto que milagrosamente logró concretar la grabación de su primer disco, y que para la mayoría de los chicos en ese momento, es desconocida hasta el arribo de su segunda etapa al final de la década. Ellos son los Red Hot Chilli Peppers.

A cuatro décadas del lanzamiento de su primer disco, el homónimo Red Hot Chilli Peppers, recordamos a este cuarteto que en realidad tiene alma de dueto entre su vocalista y su bajista, como una de las bandas de rock alternativo más importante de todos los tiempos; convocamos en esta ocasión a dos expertos en el tema Chilli Peppers, Marisol Sierra y Juanito el del Demo, ambos locutores de la estación de radio universitaria Ibero 90.9 y desmembramos junto con ellos la relevancia de un disco primigenio que en su momento no tuvo relevancia alguna; recordaremos el inicio de una carrera accidentada, rodeada por la desgracia y marcada por la pérdida desde sus entrañas. Una carrera que se puede medir dentro de las más longevas en la historia de la música.

“Hablar de ellos hoy en día resulta muy fácil, ya conocemos su trabajo; todo el mundo canta canciones de los discos Blood Sugar Sex Magik, Californication, By the Way, pero escuchas su primer disco y ahí están los Red Hot Chilli Peppers. Todavía no tan pulidos, pero ya está esa mezcla de funk con punk, con heavy metal y surf; es un disco que la crítica destrozó, pero si eres fan de los Chilli Peppers vas a encontrar lo que te gusta”, comenta Juanito el del Demo, uno de los locutores históricos de Ibero 90.9 FM.

“Siempre han tenido dos miembros originales, Anthony Kiedis y Flea (Micheal Peter Balzary), obviamente, pero al inicio estaban también el guitarrista Hillel Slovak y un baterista llamado Jack Irons. Para el primer disco, Slovak y Irons se salieron porque formaron su propia banda, What is This?, y fueron sustituidos por Jack Sherman y Cliff Martínez, en la guitarra y batería respectivamente. Entonces en las composiciones había muchas manos y no había una química que determinara una regularidad en la banda, había dos integrantes de reemplazo”, agrega.





El secreto en su relación es la química entre los dos fundadores, Anthony Kiedis y Flea. Los une la pérdida, las adicciones y la crudeza que se refleja en sus canciones. La amistad es su clave del éxito

-Marisol Sierra. Ibero 90.9 FM





La historia de los Red Hot Chilli Peppers inicia en la secundaria Fairfax, ubicada entre la parte este de Hollywood, el norte del barrio de clase media Beverly Grove y Fairfax. Esta secundaria atiende estudiantes del 9no al 12vo grado (el equivalente a la educación media superior mexicana), y es famosa por haber albergado en su campus a una variedad de egresados como Herb Alpert, Mila Kunis, Rob Gardner, Tracii Gun y Slash, fundadores de L. A. Guns y Guns n Roses; Phil Spector, Demi Moore, Mickey Rooney, Diane Ellis y los cuatro miembros fundadores de los Red Hot Chilli Peppers: Anthony Kiedis, Flea, Hillel Slovak y Jack Irons, entre muchos más.

“Hay una cosa que se debe destacar de la historia de los Chilli Peppers y eso es la amistad, sobre todo la de Anthony Kiedis con Flea. Todo comenzó en la secundaria, donde Anthony y Flea, a quien le llamaban Mike en esa época, tuvieron un altercado por la defensa de un amigo mutuo con aspecto de nerd. Resulta que Flea lo estaba molestando y Kiedis salió a defenderlo, entonces Flea le explicó que también era su amigo y sólo estaba jugando. Desde entonces hasta la fecha, su amistad es inquebrantable”, cuenta Juanito el del Demo.

Por su parte Marisol Sierra, también locutora de Ibero 90.9 FM, añade: “La evolución de los Red Hot Chilli Peppers ha sido una cosa brutal. Como todos sabemos, ellos han tenido que luchar contra demonios internos, contra demonios colectivos; han tenido que lidiar con las sombras del pasado, y a pesar de todo eso llevan 40 años juntos. Y el secreto en esta relación es la química entre los dos fundadores, Anthony Kiedis y Flea. Los une la pérdida, las adicciones y la crudeza que se refleja en sus canciones… La amistad es su clave del éxito. Imagínate hacer lo que más amas, junto a quién más amas hacerlo. Anthony y Flea tuvieron mucha suerte de encontrarse en la escuela, eran muy morrillos en Los Ángeles y lo demás es historia”.

Las diferencias multiculturales y los héroes musicales en común fueron determinantes también para que este grupo encontrara su sonido tan peculiar e innovador a inicio de los 80. De ascendencia lituana es Anthony Kiedis; de orígenes húngaros e irlandeses, pero nacido en Australia es Flea, o pulga en español, debido a su peculiar manera de brincar en el escenario al momento de tocar el bajo; Jack Irons y Hillel Slovak son hebreos, el primero nacido en California, el segundo en Haifa, Israel. Todos comparten su gusto por Led Zeppelin y The Beatles, principalmente por su álbum Abbey Road; a todos les gusta el heavy metal y la música funk vanguardista de artistas como Funkadelic y Parliament, sin embargo la influencia más grande para todos ellos es Jimi Hendrix.

Sobre la esencia del grupo, Marisol Sierra añade: “Son una banda muy californiana, pero analizándolo bien, también son una banda muy mexicana. Eso tiene que ver con la cercanía que hay en la frontera, pero también con la relación que tienen con la gente de la frontera, de hecho Anthony Kiedis vivió un tiempo en México en una rehabilitación”.

La banda es pionera en la creación y ascenso del llamado 'rock alternativo', junto a bandas como R.E.M., The B52s, Black Flag, Sonic Youth y Pixies





Tras presentarse en diversos lugares pequeños y ser observados por los A&R de MCA y EMI America, la banda se bifurca en dos amistades entre los cuatro miembros fundadores. Por un lado Slovak y Irons forman en paralelo What is This?, por el otro Kiedis y Flea se mantienen en Red Hot Chilli Peppers y se ven obligados por razones contractuales a reclutar a nuevos miembros para la grabación de su primer disco. Los elegidos son Cliff Martínez en la batería y Jack Sherman en la guitarra.

“Aunque no sea un álbum que le guste a la crítica, tiene varias canciones memorables como “True Men Don't Kill Coyotes”, es una canción que se volvió un clásico de la banda que aparece también en The Abbey Road EP y en What's Hits!... además de “Get Up and Jump”, comenta Juanito el del Demo.

“Y la portada es una cosa bien rara, una obra de Gary Panter, dibujante de cómics underground que ha colaborado con las revistas Time y Rolling Stone, y el productor es Andy Gill, miembro de Gang of Four… Luego colaborarán en la producción de sus discos posteriores con George Clinton, ex miembro de Funkadelic, y con Michael Beinhorn, pero sus mejores trabajos son los que realizaron con Rick Rubin, y ellos quizá sean la banda más importante con la que ha colaborado Rubin”, añade.

Finalmente, el 10 de agosto de 1984 sale al mercado el primer disco de los Red Hot Chilli Peppers en el sello EMI America, una subsidiaria de EMI bajo el control de Capitol Records, que al igual de SBK, tenía la función de lanzar un repertorio “independiente”, para cubrir un nuevo segmento del mercado que las grandes compañías en Estados Unidos estaban apenas reconociendo. Lo llamaban rock moderno antes de nombrarlo rock alternativo.

De hecho, los Red Hot Chilli Peppers son pioneros en la creación, formación y difusión del género en Estados Unidos, junto a bandas como R.E.M., The B52s, Black Flag, Sonic Youth o Pixies, artistas que durante todos los años 80 picaron piedra y resistieron el underground hasta la popularización masiva del género a inicios de los 90.





En su primer disco los Red Hot se anticipan a otras bandas del circuito alternativo, como Faith No More o Primus, que también harían experimentos con el funk y el rap y el heavy metal

-Juanito el del Demo. Ibero 90.9 FM





El disco fue prácticamente despreciado por la crítica, pero gracias a su difusión en MTV y en las estaciones de radio universitarias, logró vender en su periodo de vida de lanzamiento 300 mil copias, algo nada despreciable. Situación que los llevó a convertirse en disco de plata en el Reino Unido con su segundo álbum, Freaky Style, un año más tarde.

“Hoy los Red Hot Chilli Peppers son muy populares, o sea abreviándolo son una banda pop. Quizá quede olvidado lo que hicieron en sus primeros trabajos, pero sin su primer disco no los tendríamos aquí… Además hay que decir que gracias a este disco los Red Hot se anticipan a otras bandas del circuito alternativo como Faith No More o Primus, que también harían experimentos con el funk y el rap, y el heavy metal”, concluye Juanito.

Eso sí, el ascenso llegó de la mano de la desgracia, pues en 1988 su guitarrista fundador Hillel Slovak fue hallado muerto por una sobredosis de heroína, una de las drogas más destructivas para la generación de la música alternativa y la generación X. En 2020 Jack Sherman, guitarrista de sesión que participó en su primer disco, falleció en su casa debido a un ataque al corazón.

Los Red Hot Chilli Peppers han pasado a la historia como una de las bandas alternativas de mayor éxito, al vender más de 100 millones de discos; con una carrera seminal que incluye la trayectoria por separado de Cliff Martínez, baterista de sus dos primeros álbumes, quien ahora es un reconocido compositor para bandas sonoras de películas; la trayectoria de su fundador en las percusiones, Jack Irons que luego de dejar la banda por segunda vez llegó a colaborar con Pearl Jam en tres de sus discos más importantes.

Para finalizar, Marisol Sierra asegura que una de las lecciones que dejan los Red Hot, a 40 años de su debut es que conquistar la cima del éxito no es una tarea sencilla.

“Con tu primer disco como banda tienes las expectativas de que vas a compartir tu trabajo con la gente; de que habrá una rola que la va a pegar, pero en el caso de los Red Hot Chilli Peppers su primer disco pasó muy desapercibido. Les tocó ser pioneros de una generación y les costó llegar al éxito mucho tiempo después”, subraya.