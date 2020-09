Reflexiones de Elena Poniatowska en el Hay Festival

En el cierre del Hay Festival Digital, la escritora Elena Poniatowska ofreció sus reflexiones sobre el México actual, la crisis por la pandemia de Covid-19, la educación en el país, la urgencia de atender el medio ambiente y su labor como escritura en tiempos de confinamiento. La charla duró apenas 20 minutos y logró reunir a más de mil espectadores virtuales.

Sobre la actitud de los mexicanos antes la pandemia, la autora de La noche de Tlatelolco lamentó la falta de disciplina de la gente para seguir las reglas sanitarias como el uso de cubreboca o guardar la sana distancia. El mexicano, dijo, siempre es muy libre, y se besa y abraza porque no hay temor a la muerte.

🌎 "Que los niños aprendan a partir de sus propios intereses y pasiones. En México hubo un ensayo de este tipo en Veracruz… es algo que pude vivir y es muy aleccionador ".@Eponiatowska sobre la educación desde el confinamiento. #HayDigitalQuerétaro

Además señaló que para salir de la crisis actual la cultura es necesaria. “La cultura obviamente es importantísima empezando porque México se distingue por los restos arqueológicos, tenemos a Teotihuacán, tenemos maravillas en Yucatán, tenemos un acervo extraordinario que visitaban los turistas y ahora esperamos que lo vuelvan a visitar porque es fuente de ingresos”, refirió la autora de 88 años de edad.

A pregunta expresa sobre qué hacer para ayudar al medio ambiente, la periodista dijo que es urgente hacer consciencia. Cuestiona a la gente que lo primero en comprar es un auto a pesar de que la ciudad está saturada de ellos. Recordó que cuando llegó a la Ciudad de México a los 10 años veía pasar burros, “ahora hay no hay, o nos los estamos comiendo o nosotros seremos los burros”, dijo.

La ganadora con la Medalla Bellas Artes 2014 aseguró que todavía ejerce el periodismo. Cada domingo entrega un artículo y adelantó que el próximo es una entrevista con el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. Por lo que se definió como una receptora de historias.

“Es muy fácil para mí que se acerque alguien y me cuente su historia, siempre hay alguien que me busca para contarme algo en la calle. Soy recepcionista de muchas historias, así he sido periodista pero siempre me remiten a la tragedia de la masacre del 2 de octubre pero he escrito otros libros y sigo haciendo periodismo y espero hacerlo más años”, apuntó la también reconocida con el Premio Cervantes 2013.

