Ofrecen Orozco y Portuondo noche de nostalgia y ritmo caribeño

El Centro Cultural Los Pinos recibe a Regina Orozco, quien con su poderosa voz subyuga al público, que llega con el deseo de escucharla, junto a la leyenda viva, Omara Portuondo, Diva del Buenavista Social Club. Cómo era de esperarse, Orozco ha comenzado entre risas y canciones, pero también con denuncias sociales, que complementan un festival nocturno lleno de nostalgia.

Regina explica a su público que, "nunca se debe llorar por un hombre. Mejor hagamos otros". Ella se siente privilegiada por poder cantar en el marco de las festividades del Festival Cervantino, pero, sobre todo, por poder compartir la noche a lado de Omara Portuondo. La cual llega en un imponente vestido Rosa Mexicano.

Omara inicia su participación con una más de Lara, "Arráncame la Vida". Orozco, quién viste de negro y plata, la observa como una alumna a su maestra.

"Señora, la dejo bien acompañada. Solita no, porque mire... "El público se rinde en aplausos. Omara, ya sola, canta María Bonita. Por primera vez en la noche, el público acompaña la armonía con sus aplausos, sin cantar, para poder escuchar a la voz aperlada de 88 años.

Sentada con una comodidad que solo da la experiencia, dirige a su orquesta con su mano izquierda. Con sólo las primeras palabras de la siguiente canción, el público se envuelve en el sentimiento de Un Poco Más, canción del importante letrista mexicano, Álvaro Carr. El respetable aplaude y ella solo atina a decir, "a los músicos, para ellos que sean los aplausos,

Regresa el espíritu de Lara con Rival. El ritmo de vals que Omara lleva con su mano izquierda, lo siguen los asistentes de todas las edades, que accedieron con mucha facilidad, después de la revisión de rutina que hacían integrantes de la Guardia Militar. El coro del público se ha agranda nuevamente al escuchar Solamente Una Vez.

"Qué vuelva la dama azul" Pide Omara y Regina regresa al escenario con un vestido azul, descubierta de hombros y estampado de flores.

Pedazo del corazón es el disco que ambas hicieron, "cuando me dijeron que cantaría con Omara no lo creía y cuando me dijeron que ella quería que hiciéramos un disco, enloquecí", explicó la cantante mexicana.