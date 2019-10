Rosa Montero adaptará a tv "Lágrimas en la lluvia"

MADRID- La escritora madrileña Rosa Montero llevará a las plataformas audiovisuales en una serie a su personaje Bruna Husky, el que ella considera el más cercano a su persona, con el libro Lágrimas en la lluvia, una novela de supervivencia, sobre la moral política y la ética individual; sobre el amor, y la necesidad del otro, sobre la memoria y la identidad.

Lágrimas en la lluvia es el primero de tres libros, hasta ahora, sobre Bruna Husky, una androide de combate. Está situado en Madrid, en 2109, en un escenario en el que aumenta el número de muertes de replicantes que enloquecen de repente. Husky es contratada para descubrir qué hay detrás de esta ola de locura colectiva en un entorno social cada vez más inestable.

En el marco de la 64 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) en la que Montero es miembro del jurado de la Sección Oficial, indicó a El Sol de México que “por ahora se trata del primer libro y es con Globomedia, ocho capítulos de una hora de duración, sería la primera temporada si la conseguimos y si sale todo bien pues habría segunda o tercera porque hay tres libros”.

Lágrimas en la lluvia abre la serie, la segunda entrega es El peso del corazón y la tercera Los tiempos del odio, thriller de ciencia ficción inspirado en la realidad políticasobre el avance de los totalitarismos

Sin embargo, indicó, aún no se ha cerrado contrato con ninguna plataforma. “Hicimos la presentación de las 60 páginas que presenta el personaje, una sinopsis y el primer capítulo, pero estamos buscando plataforma”.

La escritora, cuya novela La hija del caníbal, fue llevada al cine, aseveró que “Bruna es un personaje que adoro, es de todos los personajes que he hecho el que más me gusta, el que más cerca siento, creo que es al que más me parezco”.

Resaltó que comparte con Bruna su manera profunda de estar frente al mundo. “Y su obsesión con el paso del tiempo, su obsesión con la muerte, la rabia, no ya el miedo, la rabia que le produce la muerte y como contrapeso, la pasión por vivir, el hambre de vivir, es como yo, pero llevado todo al extremo, se come la vida a bocados”.

Rosa Montero, quien inició su vida profesional como periodista, en la revista Fotogramas y cubriendo festivales de cine, entre ellos del de Cannes, el de San Sebastián y también la Seminci de Valladolid, consideró que “el cine creo que es un arte muy distinto a la novela y de hecho, lo bueno es que sean distintos”.

No niega que le ilusiona que una de sus novelas sea adaptada al cine, pero “no es una ilusión tan loca, porque no es lo más que le puede pasar a una novela tuya, porque en primer lugar hay montones de películas que pasan sin pena ni gloria y nadie las ve, de hecho cada vez más porque hay una competencia grande con la series, así que pueden haber una película grande con tu novela y que la vean cinco personas, y nadie más”.

Subrayó que “a mí lo que me interesa es que la película que hagan otros, una directora o un director forme parte de ese palimpsesto que es la cultura, que es el arte en el que todos vamos apoyándonos unos en otros y haciendo algo, yo no quiero que hagan una película igual que mis novelas, quiero que hagan una buena película, y si es distinta me da igual, es decir, si mi novela les ha servido para crear una buena película eso es lo más maravilloso”.

Sobre la importancia que ha tenido el cine en su vida como creadora, explicó que “una novela es todo lo que el escritor o la escritora es, es decir, son sus sueños, sus libros leídos, sus miedos, su clase social, su lengua, su edad, su género, el hecho de haber nacido en la ciudad o en el campo, ser guapo o feo, ser sano o enfermizo, todo eso te permea. Tdos los periódicos que he leído en mi vida, todas las películas que he visto en mi vida, y si me gusta el cine, por supuesto, todavía influirá más, pero forma parte de un conglomerado gigantesco”.