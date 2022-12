Run the Jewels: Una experiencia completa alrededor de la música 

En su reciente visita a México, los miembros de Run the Jewels dijeron a El Sol de México sentirse orgullosos de su música, la cual Killer-Mike, voz de la banda estadounidense, describió como “una experiencia completa” debido a que sus letras pueden hablar de situaciones banales, pero también de asuntos muy serios.

“Run the Jewels tiene la experiencia completa, tratamos de proporcionar a nuestra audiencia la banda sonora de su día a día”, dijo Killer-Mike.

El rapero, aseguró que hace un par de años, cuando Estados Unidos enfrentó una crisis social tras el homicidio de George Floyd a manos de la policía, la gente reproducía sus canciones y que estas servían de inspiración para algunas de las protestas.





“Literalmente había radios en las calles con nuestra música, y eso los animaba a clamar por justicia, lo cual nos hizo sentirnos orgullosos”.





El-P, rapero y coproductor de Run the Jewels, complementa la visió de Mike, diciendo que la agrupación no sólo hace música como “Jamie y Mike” sino que no tienen algún límite a la hora de crear, pues ponen sus corazones en la música, el cual refleja su personalidad y el nivel filosófico que cada uno posee.

“No queremos ser una sola cosa, nunca hemos querido ser sólo una. No sólo hablamos de política o de temas ligeros. Si todo fuera una broma o demasiado serio, simplemente preferimos ser quienes somos y averiguar qué tipo de música hacemos”.

El coproductor añadió que cuando Mike y él pueden unirse y ser uno mismo, la creación artística “es muy fácil”.





La influencia de la música mexicana

Respecto a la música mexicana, Mike comentó que Run the Jewels estaba emocionado por llegar a México para poder conocer en qué podían colaborar musicalmente y ver con quién podían experimentar de alguna manera.

Recordó que la posibilidad de experimentar es parte de la emoción de su último álbum, RTJ Cu4tro.

“A partir de ese álbum es que estamos empezando a conectarnos realmente”, dijo Mike.

El rapero también comentó que venir a México, así como ver y trabajar a diferentes personas y llegar a saber si tendrán una cultura o perspectiva completamente diferente después de ello, es emocionante y que pese a que no están haciendo música latina, sí trabajan con músicos latinos para hacer algo nuevo y crear una fusión que sea tanto de los músicos colaboradores como de Run the Jewels.





El último disco y otras influencias

El anterior álbum de Run the Jewels, en palabras de El-P, se creó en condiciones muy especiales:

“Nos preparábamos para una gira y de repente inició la pandemia de COVID-19, así que dejamos caer el disco, porque iba a ser el año más grande de nuestras vidas”.

“Nos estábamos preparando para ir de gira en el 2020 y sentimos rabia y dejamos caer el disco. Iba a ser el año más grande de nuestras vidas y luego ocurrió la epidemia, por lo que nos sentamos a esperar y dos años y medio después salimos de gira”, dijo El-P.

Agregó que a dos años de ese lanzamiento, la banda sigue de gira presentando esa música que la gente aún recibe con cariño.

Mike cuenta que su último disco se desarrolló en medio de problemáticas sociales en los Estados Unidos, mientras se maltrataba a la sociedad y a la gente. Entonces, hicieron el álbum comprometidos con “el optimismo del ser humano de poder vencer”.

“Nuestra mayor inspiración es la experiencia de ser seres humanos, de estar vivos en este momento y ahora, no recordar tiempos pasados, desear que fuera mejor, no tener ansiedad sobre el futuro, lo que pueda suceder en el futuro, sino estar en el ahora y comunicar eso”, dijo Mike.

Agregó que esto hace única a la música de Run the Jewels y que eso ayuda a que no sólo sea un grupo de rap, sino una comunidad de personas que son conscientes.

“Creo que eso es lo que nos da la ventaja, porque estamos a favor del ahora, ya que sabemos que el mañana tal vez nunca llegue”, concluyó Mike.

Sobre la música favorita de El-P y Mike, el coproductor mencionó que siempre escucha algo diferente, lo que sea, lo que venga en el día a día. Explicó que esto se debe a que cada momento es diferente y cada momento corresponde a una canción diferente.

Mike señaló que disfrutaba mucho escuchar la música del también rapero Scarface, a quien describió como uno de los mejores en su opinión y quien más ha tenido influencia en su vida.





A los fans mexicanos

El festival Corona Capital 2022 fue parte de la agenda de este año de la agrupación y, ante ello, Mike compartió su emoción por haber venido al festival y dijo que los fans de la Ciudad de México siempre han estado “por arriba” de todo. “La energía siempre es una locura, así que realmente estoy emocionado”.

El-P, en sintonía con su compañero y amigo, agradeció al público mexicano por su energía. Comentó que buscaron conectar con el público para iniciar una fiesta y poder bailar y gritar al ritmo de Run the Jewels.

Destacó lo mucho que aman a México y lo suertudos y agradecidos que se sienten por ser bien recibidos y trabajar con diferentes personas. “Estamos felices de haber venido”.

La presentación de Run the Jewels se llevó a cabo el pasado 18 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ante miles de espectadores, donde la agrupación pudo compartir con su público 17 canciones, entre las que se encuentran éxitos como: “Walking in the snow “, “Ju$t” y “Firing Squad”.

En el show, Mike veló por las luchas sociales y la defensa de los derechos de las personas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Run the Jewels aprovechó para agradecer a México la estancia y el apoyo a todas las personas con las que pudieron convivir. Agradecieron el hospedaje, los buenos tratos y hasta el hecho de haber recibido los “mejores tacos que jamás habían tenido”.

En un breve video compartieron su experiencia en México y sus “mejores momentos” en tierras mexicanas. Mike y El-P pudieron, incluso, romper piñatas y lanzarse por los obsequios que contenían.

Run the Jewels nació después de una serie de colaboraciones entre Mike y El-P, quienes coincidieron en el mundo musical en 2011. Desde entonces han creado cuatro álbumes distintos, atendiendo problemáticas sociales diferentes en sus letras, siendo su primer lanzamiento en 2013.

El segundo lanzamiento se dio al año siguiente y el tercero vio la luz en 2016.

Actualmente la banda cuenta con más de 500 mil seguidores en Youtube y con más de 1 millón y medio de escuchas mensuales en Spotify, confirmando así la buena recepción que ha tenido su propuesta entre los jóvenes.

