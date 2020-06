Sale a subasta primer registro de la existencia del Calendario Azteca

Este martes 23 de junio a las 5 de la tarde, Morton Subastas, pondrá a la venta una primera edición del libro “Descripción histórica y cronológica de las dos piedras que con ocasión del nuevo empedrado que se está formando en la Plaza Principal de México, se hallaron en ella en el año de 1790”, de la autoría de Antonio León y Gama, libro que es el primer escrito acerca del descubrimiento del Calendario Azteca y la diosa Coatlicue.

Ambas piezas arqueológicas que actualmente conservadas en el Museo de Antropología, de la Ciudad de México.Este libro contiene tres láminas plegables con ilustraciones de los monolitos.

La importancia de este texto es que es el primer testimonio histórico que demostró, que en México precolombino, existía una civilización avanzada, contrario a lo que los españoles aseguraban hasta ese momento.En palabras del arqueólogo, Eduardo Matos Moctezuma, el hallazgo del calendario Azteca para los españoles fue una prueba de que combatieron contra “un pueblo desarrollado que ya tenía noción del tiempo, por lo cual sus victorias sí tenían gran valor”.

Este libro, que será puesto a la venta con estimados de 50 mil a 80 mil pesos, explica el método que tenían los aztecas de dividir el tiempo, y la corrección que hacían de él para igualar el año civil con el año solar trópico. También relata información sobre la astronomía y los ritos y ceremonias que acostumbraban los nativos.Antonio León y Gama (1735 – 1802), astrónomo y arqueólogo novohispano, fue el primero en estudiar y escribir sobre estos dos monolitos.

El descubrimiento de ambos monolitos además de propiciar el comienzo de la arqueología como disciplina en México también revivió antiguas costumbres en la población. Hecho del que quedó testimonio en la obra “Monumentos de Méjico” de Pedro Gualdi, que también será subastado en “La Subasta de Libros de exploradores y viajeros, mapas y vistas. Incluye colección de la biblioteca de Roberto L. Mayer” el próximo martes. En la vista del Interior de la Universidad de México se puede apreciar a la Diosa Coatlicue encerrada entre rejas y en donde se ve a personas acercarse a dejar ofrendas.

Además de estos lotes, serán subastados 6 bocetos originales atribuidos a John Phillips y Alfred Rider que servirían para la realización del álbum de vistas de México impreso en Londres en 1848 “Mexico Ilustrated”, estos fueron expuestos en 1994 en la exposición curada por el mismo Roberto L. Mayer en el Palacio de Iturbide en la Ciudad de México; está importante colección también incluye tres bocetos originales de Daniel Thomas Egerton, “Description of the Ruins of an Ancient City, Discovered Near Palenque...” de Antonio del Río y “Monuments Anciens du Mexique: Palenqué” de Frédéric Waldeck. Todos ellos de excepcional rareza.

La subasta será con distanciamiento social, derivado de la pandemia, y los interesados podrán participar en ausencia, por teléfono y por internet en www.mortonsubastas.com así como seguirla en línea a través del canal de Youtube de Morton Subastas.