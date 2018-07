Se conmemora el 150 aniversario luctuoso de Gioachino Rossini

Hernán del Riego como director escénico a 15 años de haber recreado la primigenia ópera La Italianaen Argel e Gioachino Rossini en México, la estrena en su versión 2018 en la sala principal del Palacio de Bellas Artes con los estelares Guadalupe Paz, Mezzosoprano mexicana y Ricardo Seguel, barítono chileno; quienes dramatizarán en tono de comedia actoral e interpretativamente a Mustafá un hombre inocente, confiado, adinerado; que dejaría hasta el poder por su amada y a Isabella, una bella mujer inteligente, astuta y pícara que contra todos los obstáculos obtiene su felicidad a pulso.



Con cuatro representaciones a partir del debut de los dos solistas nombrados que encabezan a siete solistas también incluidos en escena Edgar Villalba, Josué Cerón, Angélica Alejandre desde el domingo 8, martes 10, jueves 12 y domingo 15 de este mes; acompañados de más actores y actrices, con el Coro y Orquesta del Teatro de Bellas Artes, tal ycomo se hizo saber en conferencia de prensa ayer, presidida por Alonso Escalante, director artístico de Ópera de Bellas Artes y con la asistencia de Srba Dinic, director concertador.

La ópera La Italiana en Argel se estrena en México en su versión 2018 en el marco de la conmemoración del 150 aniversario luctuoso del compositor italiano de nombre real Gioacchino Antonio Rossini, a quien se le recuerda en esta tierra mexicana de grandes talentos rossinianos y prueba de ello es la cantante Guadalupe Díaz, quien será la novena vez pero ahora en su totalidad como ópera que interprete las partituras y arias de esta producción escénica a cargo de la Compañía Nacional de Ópera.

UN RETO: VER Y ESCUCHAR LA ITALIANA DE ARGEL

Los conferencistas coincidieron que el mayor reto en el estreno de La Italiana en Argel, será empatar la actuación en tono de comedia con la interpretación de la partitura del compositor Gioachino Rossini, “la exigencia escénica es en función de la música, es una puesta que lo mismo se tendrá que ver que oír, es el más grande reto en esta temporada, como el gran placer y oportunidad de fusionar la habilidad escénica más el género de comedia con la pirotecnia vocal”, detalló Del Riego.

El director de escena a 15 años de distancia que la vuelve a montar teatralmente confió, “es una producción nueva, la escenografía, buena parte de los vestuarios, digamos que es una evolución de la primera puesta en todos los sentidos.Ahora, se me dio la oportunidad poco común para volver a hacer una nueva producción de un planteamiento primero de evolución y privilegio de una segunda vez de hacerópera en Bellas Artes con la posibilidad para un director de revisar y de evolucionar. La primera vez fue un tímido discurso de la producción, que me ayudó a dirigir otros trabajos que me han llevado a ser coreográfico de gran movimiento en la música, los matices, la dinámica y la lógica. En este 2018, la vuelvo a realizar con proyecciones incluidas, pero ahora con el placer absoluto de lo que ya sé qué quiero decir y cómo lo quiero decir. Es una evolución sin duda en términos de escenografía, algunas adecuaciones en términos de la historia”.

ES SU DÉCIMA PRODUCCIÓN: SEGUEL

Ricardo Seguel en entrevista con Organización Editorial Mexicana, informó que ésta ópera contando ahora México, “será la décima voz que lleve de estelar a Mustafá, aunque ahora es un tremendo honor y privilegio poderlo recrear aquí”.

Añadió que “Mustafá es un papel muy querido para mí que lo he cantado en nueve ocasiones anteriores. Mustafá, es un personaje lleno de inocencia, muy obstinado y teniendo todo palacios sirvientes, mujeres lo único que quiere es a su italiana, por quien comete en más de las veces imprudencias. Es un personaje vocalmente con grandes desafíos desde la zona grave como la zona aguda, musicalmente para la orquesta como el coro, son los compases”.

El bajo-barítono chileno, reconoció que la cocina mexicana es muy vasta en su variedad, de la que explicó, “me he limitado en comerla como en estos días de lluvia soy precavido y no me mojo por mojar y sobre todo estar bien hidratado tomando agua, por su altura y clima seco, como busco dormir bien y en los ensayos trato de cantar para aclimatarme”.

EN SU DEBUT EN ÓPERA DE ROSSINI: PAZ

Guadalupe Paz en charla con OEM, hizo saber que como artista se declara de la comunidad rossiniana, “para mí es un honor y privilegio que se me haya asignado el protagónico. He interpretado arias, pero será la primera vez una ópera de Rossini. Me significa un reto vocalmente se asienta mi canto un poco más en la región baja en la tesitura y/o registro. En lo actoral la dirección de Hernán me ayuda mucho para llegar al personaje. Isabella, es una heroína que las delsiglo XXI anhelaríamos tener en sus virtudes porque es defensora de su Patria, como defiende su honor, el amor sin límites y el amor por la justicia. Si fuera un drama sería una heroína fabulosa, pero es una comedia. Entonces se vuelve una mujer llena de picardía astucia e inteligencia y logra la felicidad a pulso, nada le cae del cielo. Lo hace por sus medios propios por su inteligencia y manera de actuar. Llevarlo a lo vocal, es lo difícil. Se vuelve un goce total, hacer música con esta historia”, finalizó.