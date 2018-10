Se lleva a cabo el Congreso Internacional de Diseño 2018

Con la presencia de diseñadores nacionales e internacionales, quienes tienen como premisa resolver causas sociales a través de su profesión, se llevará a cabo el Congreso Internacional de Diseño (2018), del 31 de octubre al 3 de noviembre en Xalapa, Veracruz.



Participarán l40 diseñadores y habrá 21 exposiciones, 13 talleres y nueve conferencias magistrales, además, este evento propicia la convivencia con personalidades del diseño en sus distintas facetas, centrado en el diseño social "que convive con la gente en la vida cotidiana y los empresarios" comentó el director del encuentro, Xavier Bermúdez.

Algunos de los invitados a este suceso quienes han logrado unir una causa social con la creatividad son: Gigi Lee, Marna Bunnell y Fermín Villar Rubio, así como Brandon Gien, de Australia, y Fang Chen, originario de China, ellos trasladan su profesión a todos los ámbitos de la cotidianeidad y lo asumen como el nuevo reto del siglo XXI, informó el entrevistado quien habló de la fuerza creativa que existe en territorio mexicano.

"Estamos conscientes de que el país está teniendo un cambio, pero si no actuamos como especialistas y dejamos las decisiones a la clase política que tiene intereses particulares, este país no va caminar. El diseño es una herramienta fundamental para la economía y tenemos grandes recursos, nuestro petróleo e industria barata y no pensamos en la gran creatividad y gran intuición que tenemos los mexicanos para desarrollar proyectos", expresó Bermúdez.

El arquitecto dijo quefuera de este congreso, él junto con otros interesados, entregarán una iniciativa a la próxima Jefa de Gobierno Capitalino, Claudia Sheinbaum para crear un centro de diseño en el que se vincule a los creadores e investigadorescon las necesidades de la ciudad.