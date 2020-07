Secretaría de Cultura de CDMX confunde a Victoriano Huerta con Francisco I. Madero

El 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta fue vencido por las fuerzas constitucionalistas luego de un largo trayecto para hacerse del poder y en el que traicionó a Francisco I. Madero, una situación que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México quiso conmemorar, aunque lo hizo de manera errónea.

A través de Twitter, la Secretaría de Cultura de la capital publicó la efeméride sobre Huerta, pero en vez de utilizar la fotografía del presidente de México entre 1913 y 1914, optaron por acompañarla con una imagen de Francisco I. Madero.

Tras el error de la dependencia capitalina, en redes sociales no se hicieron esperar las críticas y los memes.

Mientras que Cultura CDMX justificó la publicación: "Ante el golpe de Estado militar que Victoriano Huerta emprendió contra Francisco I. Madero, durante la recordada Decena Trágica, honramos la memoria de Madero con su figura en esta efeméride".

"No merece una fotografía"

El secretario de Cultura de la CDMX, José Alfonso Suárez del Real, también respondió a las críticas y dijo que Victoriano Huerta fue un traidor, el asesino de Francisco I. Madero y de José Pino Suárez y por ello no se colocó la imagen en la publicación de la dependencia, pues "no merece una fotografía en ninguna página de la historia".

"Hay hechos de la historia que no se puede ni se deben de ocultar, uno de ellos es la renuncia del usurpador Victoriano Huerta, ocurrida un 15 de julio de 1914. Debemos de recordar que Huerta fue el gran traidor, que fue el asesino de Francio I. Madero y de José Pino Suárez.

"Huerta no merece tener una fotografía, el chacal no merece tener una fotografía en ninguna página de la historia, su víctima sí y por su puesto, y por ese motivo se puso la fotografía de don Francisco I. Madero junto al nombre de Huerta, recordando que un día como hoy, pero de 1914, las fuerzas del maderismo el constitucionalismo lo obligaron a buscar una salida a su felonía. Fue el último del dictador de México, y este dictador no merece si quiera una estampa, una fotografía, un efigie, ¡Viva Madero!".

Cabe resaltar que anteriormente la dependencia confundió la nacionalidad de Amado Nervo en un mismo ejercicio de efemérides. "24 de mayo de 1919, muere el poeta y diplomático uruguayo Amado Nervo", decía la postal. Sin embargo, Nervo fue un poeta mexicano.

"La brigada cultural expresa sus disculpas por haber publicado una postal sobre el aniversario del fallecimiento del gran poeta mexicano Amado Nervo adjudicando una nacionalidad errónea", explicó entonces el secretario, José Alfonso Suárez del Real.