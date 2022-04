Sin delito ni falta administrativa para artista que besó piezas arqueológicas, dice INAH

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no interpondrá ninguna demanda legal ni administrativa contra Pepx Romero por el performance “Mexique, 2022”, en el que besó y lamió 30 piezas arqueológicas expuestas en el Museo Nacional de Antropología (MNA), pues la acción no generó ningún daño físico al patrimonio o alguna falta jurídica que merezca una acción legal.

Así lo aseguró Diego Prieto, director del INAH, y Antonio Saborit, director del MNA, luego de revisar los videos de las cámaras de seguridad del recinto y constatar que el artista ingresó al museo acompañado por tres personas el 31 de marzo pasado a las 12:28 horas. Durante una hora, el grupo de jóvenes recorrió cinco salas y grabaron la acción de tocar con los labios en al menos una treintena de objetos.

“No hubo daño a ningún bien del patrimonio arqueológico por lo que no nos encontramos en el supuesto de daño a patrimonio arqueológico, no hay materia constitutiva de delito, sí hay una conducta impropia que no estamos alentando de ninguna manera”, apuntó Prieto en un encuentro con medios de comunicación luego de que se difundió en redes sociales un video que registra el performance expuesto también en el Festival Ceremonia 2022.





Artista Pepx Romero besando algunas piezas del Museo de Antropología de la CDMX. Foto: @obrasdeartecomentadas

La única falta cometida por el artista, de acuerdo con las autoridades, es la difusión de imágenes de patrimonio arqueológico sin autorización ni pago oportuno del derecho de uso de las mismas. Por lo que la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos ya envió a Romero un citatorio para exhortarlo a cubrir los derechos de uso de las imágenes.

Sobre la vulnerabilidad de la colección arqueológica resguardada en el MNA, Antonio Saborit detalló que en el recinto laboran 111 personas en el área de seguridad, de estas cuatro son custodios contratados por el INAH y el resto son elementos de seguridad de la ciudad.

Del total de personal de vigilancia, 65 elementos están encargados de custodiar todo el museo junto con más de 250 cámaras conectadas a un centro de monitoreo, explicó Saborit. “En la sala de Arqueología están expuestos ocho mil objetos, en la Mexica hay expuestos mil 500; es muy difícil el cerco uno a uno, y desde el área de monitoreo hay un par de personas que se van turnando en el monitoreo de las pantallas”, acotó.

En los videos de las cámaras de vigilancia se puede observar que “el grupo de cuatro personas estaba perfectamente organizado, caminaban en torno a la persona de saco amarillo quien elegía la pieza y miraba a los lados para que le dijeran sus socios si podía proceder o no, y se quitaba el cubrebocas y se inclinaba y tocaba con los labios la pieza, es menos de un segundo. Lo que vimos en redes sociales es un material ralentizado, sonorizado y da la impresión que quiere dar, de que fue mucho tiempo”, añadió el director.

Saborit precisó que en 2021 se destinó para el rubro de seguridad cerca de 34 millones de pesos en el museo. En tanto que en el INAH para los servicios de vigilancia anualmente se destinan 180 millones de pesos, y para el aseguramiento de los bienes patrimoniales y su protección se asignan 300 millones de pesos, lo que suma cerca de 500 millones de pesos en vigilancia y protección.

Finalmente Saborit reconoció que es recurrente la curiosidad del visitante por tocar las piezas expuestos y resulta difícil impedirlo en todos los casos. “Lo que daña no es un tocamiento sino la suma de la acción”, apuntó.

En relación a los videos que el artista Pepx Romero grabó en las instalaciones del @mna_inah, el INAH ha dado seguimiento a este asunto y, a partir de las evidencias videográficas, se determinarán las acciones legales a seguir.



Para saber más: https://t.co/mCV3Tul69d pic.twitter.com/95tJZ5Idcv — INAHmx (@INAHmx) April 7, 2022