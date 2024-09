El día que los Topos salieron al rescate de CDMX tras el sismo de 1985

El 19 de septiembre de 1985 un sismo de magnitud 8.1 convirtió en ruinas el entonces Distrito Federal en cuestión de minutos, la intervención gubernamental quedó totalmente rebasada por dimensión del desastre, no obstante, la población civil no se quedó de brazos cruzados y actuó, entre ellos los nombrados "Topos", quienes arriesgaron sus vidas para salvar la de otros.

El gobierno del priísta Miguel de la Madrid no sólo se vio superado por el siniestro y por la misma población, posteriormente dieron cifras de las muertes provocadas por el temblor que no concordaban con la dimensión de la destrucción de la capital y de otros estados de la República.

En su momento se criticó que el entonces presidente de México no supo cómo asistir adecuadamente a la población y que sólo salió a recorrer ciertos lugares colapsados de la ciudad para "tomarse la foto". Años más tarde, en entrevista con el periodista Jacobo Zabludovsky reconoció que hubo errores en la gestión del desastre y que se pudo actuar de una forma más efectiva.

¿Cómo surgieron los Topos en México?

Tras la debacle provocada por el sismo de magnitud que tuvo su epicentro en el océano Pacífico, cerca de la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán, la sociedad civil salió a las calles a auxiliar en los múltiples lugares afectados de la ciudad.

Fue así que surgió un grupo de voluntarios que fue nombrado como Topos, el cual se originó debido a que dichos rescatistas civiles se adentraron en edificaciones colapsadas para tratar rescatar a personas atrapadas por el movimiento telúrico.

Si bien su surgimiento fue forzado por la situación y espontáneo, trabajaron coordinadamente en acciones de búsqueda y rescate de víctimas. Cabe mencionar que el desorden estatal fue tal que servicios de emergencias como bomberos, socorristas y policías actuaron por su cuenta y colaboraron con los "Topos" en trabajos de rescate.

Uno de los lugares más afectados de la ciudad fue Tlatelolco, espacio habitacional donde se derrumbó el enorme Edificio Nuevo León y lugar donde los Topos ofrecieron su ayuda voluntaria.

Tlatelolco 1985. | Foto: UNAM Global

Tras el sismo, el gobierno sólo reconoció la muerte de entre seis y siete mil personas, cifra cuestionable, pues la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) contabilizó hasta 26 mil. Por otro lado, las organizaciones de damnificados calcularon hasta 35 mil muertos , no obstante, en la actualidad aún no se conoce con exactitud cuántas personas murieron en esa fecha.

“Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella.”

Jacobo Zabludovsky, narración en vivo a la XEW. pic.twitter.com/BMhKCq49yr — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) September 18, 2020

Por otro lado, en febrero de 1986 se constituyó legalmente la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. la cual en la actualidad permanece ayudando en donde se necesite su ayuda, incluso fuera de México.

Pasan los días, llegan los famosos "Topos", y se dan cuenta que era complicado de realizar labores de salvación debido a que en la planta baja eran maquilas de ropa del negocio del abuelo habían toneladas de fierro de máquinas de coser. pic.twitter.com/5mB7z76ygh — La Verdad Del Terremoto (@Terremotode1985) September 26, 2023

Los Topos cuentan con la certificación del Gobierno de la Ciudad de México y han ayudado en diversos países como Indonesia, Turquía, Haití, entre muchos otros.

Cabe mencionar que se trata de una asociación civil sin fines de lucro integrada por voluntarios que prestan sus servicios de rescate, apoyo y asistencia a toda persona que se encuentre en situación vulnerable.

Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C. with its distinctive red uniform, it is a team trained in BREC and CRECEL, in accordance with the INSARAG protocols for USAR rescue teams and to be able to attend international emergencies with self-sufficiency 🇲🇽 https://t.co/pyzI3cMvgZ pic.twitter.com/SVemcUHJDs — Topos® México (@topos) February 12, 2023

Los Topos son conocidos internacionalmente, colaboran con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios del Sistema de Naciones Unidas (OCHA), además forman parte de la Liga Internacional de Rescate y Asistencia (RIAL).

Finalmente, en 2010 los Topos recibieron la Medalla al Mérito de la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados por las labores realizadas en Haití.