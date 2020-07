Cosas “guau” que puedes hacer con tu perrito

En la entrega más reciente del podcast La Guía del Fin de Semana, La Señorita Etcétera nos da una nutrida lista de recomendaciones, lugares que puedes disfrutar en compañía de tu o tus perritos, a propósito del Día Mundial del Perro, el 21 de julio. Desde irte de vacaciones, hasta gadgets que te permitirán estar al pendiente de ellos siempre.

Además, en el episodio platicó con Miguel Ángel Aguilar Martínez, director general de Can Fest México y Dog Running, amante de los perritos que desde hace más de cuatro años realiza eventos alusivos a esta especie con la finalidad de promover una vida digna y adopción.

En la charla, el promotor sugirió participar en el evento Animal Dj Fest, "Uno de los sectores seriamente afectados son las adopciones, principalmente en los perritos en situación de calle...nosotros quisimos hacer algo que pudiera sustituir los espacios que les dábamos a las fundaciones y rescatistas en los eventos de Can Fest donde llevan a los perritos para que la gente los conozca y hacemos las pasarelas de adopción", menciona Miguel. Conoce los detalles en el podcast.

SUBE Y BAJA EN LOS PARQUES

Una sencilla y accesible manera de pasar tiempo con tu can favorito es en un parque, en especial si tiene espacio para correr, pasto que oler y obstáculos que superar con un buen brinco.



En la Ciudad de México encontrarás varios que cumplen esas características, algunos incluso cuentan con áreas cerradas para que no tengas miedo de dejar correr a tu perrito y zonas de hidratación; por ejemplo, el Parque España, el Parque México, la Plaza Lázaro Cárdenas y el Parque La Mexicana. Otras opciones son el Parque Lincoln, el Parque Lira y claro, la segunda sección del Bosque de Chapultepec (no dejen de visitar los alrededores de El Cárcamo de Dolores).

En el Estado de México encontrarás el Parque Naucalli y su parque canino con bebederos, alberca, areneros, barras de túneles, aros de salto y rampas de madera; al interior de la República, te sugerimos el Parque Rufino Tamayo, en Monterrey (máximo 2 mascotas por adulto).

Datos curiosos de estos parques:



El Parque México fue creado en 1920 y antes fue hacienda y pista de carreras del Jockey Club de México.

El Paque Canino de Naucalli se inauguró en 2017 y cuenta con cinco mil metros cuadrados

El Parque la Mexicana abarca un área de 100 mil metros cuadrados, tiene dos lagos artificiales, un jardín oculto aislado del ruido y hasta restaurantes en una zona con terraza.

VACACIONES JUNTOS

Cada vez son más los hoteles que incluyen en sus paquetes espacios acondicionados para recibir perritos; en algunos casos su concepto está enfocado totalmente a las mascotas. Estos son algunos destinos nacionales:



-Acapulco.Los hoteles Princess, Pierre y Palacio Mundo Imperial ofrecen al huésped peludo una cama, un contenedor de agua y uno de alimento; una toalla bordada para la mascota, un kit de relajación que incluye una loción, para que duerma bien, crema humectante para la nariz y patitas, entre otras cosas.

-San Miguel de Allende. Este sitio cuenta con varias opciones petfriendly, entre ellas, el hotel boutique Casa Hoyos que, para empezar, cuenta con 16 exclusivas habitaciones en las que destaca el diseño mexicano. Respecto a los caninos, el alojamiento cuenta con camitas especiales, platos y un detalle, como galletas (por cierto, venden cerveza para perros). No por nada, San Miguel es considerada la segunda mejor ciudad del mundo, título que lo otorgaron World's Best Awards 2020

-Valle de Bravo. El Hotel Avándaro, ideal por sus amplios jardines y el verdoso ecosistema que predomina en el pueblo. Este alojamiento también cuenta con amenities como una cama especial, tapete desechable y un collar.

-En contacto con la naturaleza. Especialistas de la plataforma y guía www.mexicopetfriendly.com, sugieren visitar la Isla de Cozumel, Cuatrociénegas y la Huasteca Potosina.

Tendencia. De acuerdo con el buscador de viajes ClickBus, cada vez más viajeros eligen sus destinos en función de la inclusión de su perro: buscan que haya entretenimiento y acceso para sus animales de compañía. En México, 57 de cada 100 hogares cuentan con una mascota.

EN CASA

La poca acción física al exterior, implica aumentar la que se genera al interior del hogar. Juega más con ellos y haz un balance entre la energía (que se come) y el ejercicio.

Puedes agregar nuevas dinámicas, como jalar una cuerda, esconder sus juguetes, lanzar una pelota e introducir snacks especiales en una botella de plástico para que tu amigo se distraiga tratando de sacarlos. Los juegos de obediencia, búsqueda de objetos y trucos también funcionan.

Nicolás Torino médico veterinario y presidente de Grupo AMASCOTA del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (CONAFAB).





DILE SÍ A LA ADOPCIÓN

Este es un aspecto que no hay que perder de vista, pues son muchos los perritos que viven en el abandono; por eso, si estás planeando agregar un miembro cuadrúpedo a tu familia, te sugerimos considerar la adopción.



Hay varias iniciativas, una de ellas es ACUMI que si bien se encarga de canalizar perritos rescatados para el apoyo emocional a con personas discapacitadas, de la tercera edad, depresivas, etcétera; también promueven la adopción. Más detalles en acumi.org.mx

Otra sugerencia, en especial para la Ciudad de México, es acercarse al programa Adóptame del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Encontrarán canes rescatados en las instalaciones de este medio de transporte. Más detalles en www.metro.cdmx.gob.mx/adoptame

OTRAS COSAS GUAU

Helados. La nevería mexicana Frody tiene en su carta un sabor tocino especial para los perritos (puedes ir a las distintas sucursales y delivery). Además, constantemente se suman a campañas para apoyar a albergues de canes; por ejemplo, serán centros de acopio de croquetas (en bolsa cerrada) hasta el 10 de agosto.

Playlist. Hace un par de meses Spotify lanzó una dinámica especial llamada pets.byspotify.com, en la que te ayudan a seleccionar canciones que puedes compartir con tu mascota. Eliges especie, actitud (si es curioso, apático, su nombre, una foto etc..) y la plataforma de arroja tracks.

Regalo mensual. Hay un proyecto llamado WuafBox, con una dinámica que consiste en enviar a casa un paquete mensual; este lleva juguetes especiales, productos de cuidado y premios. Hay ediciones temáticas o de temporada, por ejemplo, en Halloween pueden llegar disfraces o en Navidad, almohadas en forma de piñata.

Tecnología aliada. Hay apps en las que puedes buscar un paseador de perros, en caso de que no puedas hacerlo tú con la frecuencia que quisieras, por ejemplo, Caminandogs; otro innovador artículo es la cámara para perros Furbo, para ver a tu mascota cuando estés fuera de casa. Puedes verlos, que te escuchen y lanzarle golosinas cuando quieras.