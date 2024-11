[Entrevista] Slowdive y el despertar del shoegaze

Junto con My Bloody Valentine, Slowdive son la cabeza de un subgénero alternativo muy poco popular en su momento de gestión, digamos entre finales de los años ochenta e inicios de los noventa. Nos referimos al shoegaze. ¿Pero qué es el shoegaze y por qué debemos hablar de algo que no fue tan popular en su tiempo? ¿Qué relevancia puede tener?

Si hubiera un homólogo de Sixto Rodríguez (mejor conocido como Sugar Man) en el área de los géneros musicales alternativos, ese género sería sin duda el shoegaze: Una mezcla de retrospectiva y psicodelia sesentera, con las dudas existenciales y la nostalgia adolescente de los darks ochenteros; la distorsión del noise neoyorquino y la actitud de los brit poperos de los 90.

El shoegaze fue un género que por varias décadas se miró superado en fama por otros géneros dentro del rock alternativo, a pesar de tener enormes exponentes y obras seminales, como los discos Loveless, de My Bloody Valentine y por supuesto, la obra cumbre de nuestros referidos aquí: Souvlaki, de Slowdive. Discos que con el tiempo se han convertido en obras revaloradas y redescubiertas por una nueva generación de fanáticos que adquirieron su educación en el shoegaze gracias a las bondades de internet.

Cultura [Entrevista] Cigarettes After Sex y su ascenso melancólico

Pues bien, hace unos días platicamos con Nicholas Chaplin, el bajista y cofundador de Slowdive (quién por cierto, le dio nombre al grupo gracias a un sueño), quien nos habló del ascenso de este género al mainstream en los últimos años, así como de sus recientes presentaciones en México, que en total fueron tres; algo que hubiera parecido impensable en los años noventa, cuando el grupo comenzó a hacerse escuchar.

Nick, este año realizaron tres conciertos en diferentes ciudades de México. ¿Cómo se sienten al respecto?

Estamos muy emocionados de estar de nuevo en México. La última vez que estuvimos aquí fue hace quizá nueve años, en el Festival Nrmal. Nos emociona mucho estar de vuelta, y ver que ahora hay muchos fans. Lo sabemos por las redes sociales y por las plataformas de streaming. Sabemos que hay mucha gente en México que está escuchando nuestra música y nosotros también somos muy fanáticos de este país, así que es recíproco… Nos alegra muchísimo estar aquí”.

Desde su formación a finales de los ochenta, Slowdive se caracterizó por sus sonidos crípticos, saturados y de bajo espectro, creando la atmósfera perfecta para la autoreflexión adolescente sobre la soledad, la nostalgia o el desamor. Quizá por eso el movimiento shoegaze quedó bajo la fama de otros géneros alternativos de los noventa, como el britpop o el big beat.

“¿Por qué conectamos con las nuevas generaciones? Nosotros también éramos adolescentes cuando lanzamos estas canciones y las emociones de estar triste y luego ya no, son universales”

Sin embargo, en los últimos 20 años bandas como Slowdive o My Bloody Valentine se han convertido en parte del mainstream musical, sobre todo en los Estados Unidos, América Latina y Japón.

Muchos de sus fans actuales apenas eran unos niños o quizá no habían nacido cuando ustedes comenzaron. ¿Se han preguntado cómo es que lograron conectar con las generaciones posteriores?

Esa es una pregunta muy difícil de responder, porque al principio crees que sólo tienes un par de buenas canciones; de buenas y fuertes canciones. Entonces es complicado lidiar con el éxito cuando en la misma banda están las mismas personas desde 1992 o 1993… Y muchos años después tienes a la internet y todas sus oportunidades. Primero fue con YouTube y luego vinieron Instagram y TikTok, y de repente toda una nueva generación de adolescentes nos está conociendo, y entonces te preguntas: “¿Por qué conectamos con todos ellos?" Y la única respuesta que tengo es que también éramos adolescentes cuando lanzamos estas canciones y que esas emociones son universales. Tú sabes, el estar triste y luego ya no estar triste; estar divertido y luego ya no estarlo; la libertad, la esperanza, son cosas que sientes cuando tienes esa edad”.

Su nuevo disco Everything is Alive ha sido un éxito que los ha tenido de gira desde su lanzamiento. ¿Crees que de verdad el rock esté muerto cómo muchos críticos han dicho y que sólo opciones como la de Taylor Swift sean el futuro de la música?

Ingridpop

No, no lo creo. Es graciosa esta pregunta, porque el otro día entre nosotros estábamos platicando de esto y decíamos que no creemos que el rock esté muerto, a pesar de que hay muchos obstáculos para quienes hacen rock en estos días, como el hecho de que salir de gira es cada vez es más caro, particularmente para las bandas pequeñas. Pero esto que te digo pasa en todo el mundo: la gente no tiene tanto dinero en sus bolsillos para gastar en tantos conciertos, y entonces piensas en alguien como Taylor Swift que vende miles y miles de boletos, que por cierto, no son nada baratos. Pero cuando volteas hacia el rock ves que puede pasar lo mismo, por ejemplo con Oasis, que si quieres ir a verlos con tus hijos te saldrá en una fortuna: ¡$700 dólares por un boleto! Imposible pagarlo para toda la familia. La diferencia es que no la ves (a Taylor Swift), quejarse de las tarifas dinámicas de los boletos como lo hizo Oasis, porque obviamente le beneficia.

“Entonces hay un sector de la gente que va a otros shows, donde quizá se gaste 30, 40 o 50 dólares, además de gastar en otras cosas durante el espectáculo. Y no necesariamente estos shows tienen como cabezas a Taylor Swift, Oasis, Blur o Sabrina Carpenter… Nosotros por nuestra parte le pedimos a los organizadores que mantengan los precios lo más bajo que se pueda. Y sentimos que somos muy afortunados porque la gente paga para ver nuestros conciertos. Por eso buscamos foros dónde pueda asistir la mayor cantidad de gente posible y dónde los organizadores transmitan los eventos, de ser posible, para que la gente que no pudo pagar su boleto lo vea a través del video”, agrega.

Dead Oceans / Cortesía

En su disco Everything is Alive encontramos frases como “el tiempo nos engañó a todos”; “a veces lo nuevo no sirve” o “más viejos pero seguimos. Cansados de este lugar”, las cuales nos hacen pensar que la banda quizá esté pasando por un momento emocional o de catarsis.

Ahora mismo nos sentimos un poquito cansados, porque ya estamos viejos (risas); es que llevamos un año de gira y el año que viene seguiremos de gira también. Pero hemos aprendido que a pesar de lo que estamos viviendo, también debemos “bajarle” a eso de la prisa de tocar en todos los lados posibles, porque ya es difícil en tus 50s, aunque lo disfrutamos mucho. Somos un gran equipo y lo hemos sido por mucho tiempo. Ahora disfrutamos más de las cosas.”

Y en esto de disfrutar más de las cosas, ¿Qué están escuchando ahora? ¿Algún nuevo artista? ¿Algún nuevo disco?

Cuando estás de gira es difícil escuchar algo nuevo, pero nos gusta mucho el nuevo disco de Fontaines DC, Romance. Veníamos en el avión de Londres a México y estábamos con el wi-fi todos, viendo uno de sus shows en vivo. Estamos escuchando a Wisp. Tocamos con ella hace unos meses en San Francisco y es genial. Es muy joven y tiene ese sonido de la vieja escuela del shoegaze. Es muy joven, tiene 19 años. A ella la escuchamos mucho también.

La banda tocó en el festival Hipnosis de la Ciudad de México, además de visitar Guadalajara y Querétaro

Siempre me ha parecido muy curioso cómo la gente muy joven es capaz de sentir nostalgia por una época que no vivieron.

Es sorprendente. Simplemente tomaron la colección de discos de sus padres y las hicieron suyas. Pero debo decirte que en los 80 y 90 también hacíamos eso: Tomamos la colección de discos de nuestros padres, de los Byrds, los Rolling Stones, los Kniks y nos influenciamos de ellos.

“Ahora estos chicos están tomando una guitarra Fender, la conectan al amplificador y la tocan como si fuera 1988. Nos llena de felicidad que haya muchos jóvenes así”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes sobre cultura

¿Qué planes tienen para el futuro? ¿Qué sigue para Slowdive?

Para la Navidad esperamos estar en casa (risas), ya que ha sido una gira muy larga. Y el próximo año vamos a estar en Europa, vamos a continuar con la gira y luego veremos a dónde nos lleva la corriente, qué compondrán quienes componen en la banda y seguramente volveremos al estudio para volver a ser adolescentes.