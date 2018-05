Somos parte de una comunidad: Emilio Sánchez, director general de la agencia de noticias EFE

CHIHUAHUA, Chih.- “El periodismo de calidad es más necesario que nunca, entre otras cosas para luchar contra las noticias falsas y para que la gente entienda realmente lo que está pasando a su alrededor, por eso el papel del periódico es hoy más importante que nunca”, dijo en entrevista Emilio Sánchez, director general de la agencia de noticias EFE.

Afirmó que los medios de comunicación siguen siendo fundamentales en defensa de los derechos y la democracia, y ese papel es primordial y va más allá de la transformación digital, pues aunque dijo que cada vez hay más diarios en línea, “irán sobreviviendo, cayendo o desapareciendo en función de la relevancia que tengan, es fácil sacar un medio digital pero lo más difícil es que sobreviva y tenga una influencia en el tiempo. Hoy cualquiera se convierte en un youtbercon una cámara, pero ¿cómo puede sobrevivir con eso a largo plazo?”, cuestionó.

Haciendo referencia a Umberto Eco, el periodista Emilio Sánchez dijo que las redes sociales han dado voz a los idiotas, “idiotas han existido siempre en el mundo, y lo que antes se quedaba en una conversación de amigos, ahora no, pues esas estupideces se transmiten de manera global, es como si cada idiota tuviera un micrófono, pues con las redes sociales se ha masificado”.

El buen periodismo es más necesario que nunca, señaló, “y es importante que medios de comunicación como El Heraldo de Chihuahuaque se encuentran en una transformación, tienen una trascendencia para defender desde la democracia las libertades y luchar contra la corrupción, las malas prácticas de los políticos, y siguen siendo relevantes donde están”.

En cuanto al futuro de los medios, señaló, es muy difícil predecir, pero seguramente habrá una convivencia entre digitales e impresos en un futuro, señaló el entrevistado, quien dijo que los impresos tienden a disminuir en número e importancia “pero no significa que vayan a desaparecer completamente, pero claramente, el papel de influencia de los medios impresos está reduciendo y puede convertirse en una serie de nicho para determinadas audiencias, como es el caso de los semanarios”.

El medio no tiene que desaparecer, pero sí tiene que transformarse en algo distinto a lo que ha sido ahora, de todas formas lo más importante de los medios impresos es que tienen que buscar su hecho en cuanto a cómo monetizarse, especializarse por temas, por la calidad, por el nicho de la población al que están dirigidos y ser relevantes ante una audiencia determinada, dijo.

“El medio impreso por sí solo no va a subsistir si no tiene una versión digital, y al final es una combinación y no puede sobrevivir como impreso salvo que sea muy especializado”.

Refiriéndose a los retos de los medios de comunicación serios, Emilio Sánchez dijo que tienen que apostar por la calidad de su gente, apostar por tener redacciones fuertes, sólidas y gente bien formada y de esa manera, el medio sobrevive porque tiene que apostar por la calidad y significa tener redacciones potentes con los medios tecnológicos adecuados.

“Si ante una crisis se tiende a disminuir redacciones, el resultado final no puede ser positivo sino que se va a resentir y se entra en una dinámica perversa en la que por falta de recurso no tienes una redacción de calidad, y la influencia y el papel relevante del medio en la comunidad va perdiendo y al final desaparece”.

Para distinguir a los medios serios, dijo Emilio Sánchez, es simplemente por la audiencia, quien al final decide si un producto es de calidad o no, “al final no es tampoco una cuestión de calidad, si estamos respondiendo a las necesidades de la gente y somos parte de esa comunidad, si respondemos sus demandas”.

Por otra parte, hoy en día existe un desorden de información en el que dijo, quienes salen ganando son Facebook y Google porque se llevan dos tercios del negocio y son hoy los dos pilares de ese orden o desorden informativo mundial, además de Youtube, canales que dominan todas las redes digitales.

Los medios digitales funcionan de tal forma que si la persona es apasionada de un tema u otro, tiene acceso a la información que antes no tenía, “hay muchas ventajas en cuanto al acceso a los medios digitales, la cuestión es cómo lo utiliza cada uno, pero bien utilizada es algo nunca visto”, finalizó.