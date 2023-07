SOY | Alex Acosta abre la pista para “todes”

Se dice en el ambiente LGBT+ que los "bugas" (hetero) prefieren ir a un antro gay, y el motivo es simple: La música. Esa teoría la confirma el DJ mexicano Alex Acosta:



"¡Claro! Llegó un punto en que un ambiente LGBT+ se convirtió en mixto y todo mundo me comenta que les gusta mucho la música que tocamos, porque se sienten más cómodos y seguros, les encanta nuestro ambiente".

Acosta es uno de los DJ consentidos de los principales antros gay en México y el mundo y piensa que la música es para todos, pero sabe que existen “rolas” que se han convertido en himnos para la comunidad gay y que sus intérpretes son iconos que representan todo su estilo de vida.

"La música es universal, pero de toda la vida se ha sabido que las divas del pop las hemos tomado como referencia en los shows que se presentan, en los clubes o cómo himnos en el antro ¿a poco no?, después de unos cocteles te ponen a Beyonce y ¡traz! ¡El tacón nos aflora! Es cuando el "buga" dice "esa música es de gays", dice Acosta en entrevista exclusiva desde Madrid.

Así han surgido temas y agrupaciones que a lo largo de la historia han mandado un mensaje importante sobre la inclusión, como Village People con Go West, título de su cuarto disco lanzado 1979, que fue retomado después por el dueto británico Pet Shop Boys en 1992 como parte de una campaña en la lucha contra el sida.

Eso además de Gloria Gaynor con “I Will Survive”, Madonna con “Vogue”, Cher con “Believe”, Lady Gaga “Born This Way”, entre una larga lista sin dejar de mencionar específicamente en México a Daniela Romo, Yuri, Belinda, Lorena Herrera, Amanda Miguel y otras cantantes.

Por ello, crear un playlist en un mundo casi infinito de ritmos no es cosa fácil, pero para Alex, hay algo que siempre lo inspira y le permite ir tomando de cada género lo que cree que va a hacer bailar a la gente en cada una de sus presentaciones.

“Antes de elegir la música de esa noche, pienso en que la gente va a divertirse y olvidarse por un momento de todo lo malo que viene cargando, quieren bailar, sentirse bien… Llevarse un buen sabor de boca y el gran recuerdo de haberla pasado bien y haber bailado toda la noche con mi música”, dice. Tengo un dicho: Un buen DJ sabe tocar la canción correcta en el momento correcto, saber leer a tu público te hace llevar la fiesta por buen camino”.

Agrega que no importa si son éxitos del pasado o actual. “En la música no hay límites de décadas, soy DJ y productor, si me gusta una canción por ejemplo ABBA con “Dancing Queen”, sé que es una canción clásica que la mayoría conocemos y nos genera algún recuerdo o buen sentimiento y le hago un remix privado, sólo para mis sets, y lo toco y ‘!todxs se vuelven locxs!’. La música es un viaje musical; quien sólo toque música nueva lo respeto, pero que pereza, a mi tócame una de Madonna y ¡hasta te hago show!”, dice entre risas.

Aclara que no sólo toca en antros gay, pero de lo que sí está seguro es que no todo tipo de música le agrada

“Toco en cualquier club, no tengo límites, a lo único que no le entro es a la música urbana, pero de ahí en fuera, te puedo tocar en un club “Buga” o de ambiente, y pongo temas clásicos o nuevos, vengo de la vieja escuela de DJs donde aprendes a mezclar de todo y para todos los ambientes”.

Sobre el reggaetón, que es el género que despunta como el favorito de las nuevas generaciones, dice que la comunidad LGBT+ lo disfruta, aunque él prefiere otro tipo de música.

“Hay clubes que tocan de todo y la gente está ahí, pero también hay lugares o fiestas con música techno y son igual de aceptadas, el perreo no es mi hit, yo prefiero evitarlo pero veo a cada comadre que en cuanto escuchan el ‘tam tu pam tam tam’ las veo en el piso dándolo todo, moviendo la cadera y más”.

A nivel internacional, describe la tendencia que se impone como la favorita actualmente en cuestión de música.

“En estos momentos el slap house está en tendencia, festivales como EDC, Ultra, Tomorrowland, por mencionar algunos, es lo que más escuchas, aunque el house, tribal, techno por sólo mencionar algunos, jamás dejarán de estar de moda”.

Alex ha hecho música para grandes personajes del ámbito internacional como Ariana Grande, Rihanna, Nick Jonás, María José, Gloria Trevi, por mencionar algunos. Se ha presentado en festivales de diferentes partes del mundo, pero hubo uno en especial que confiesa haber sido la mejor noche de su vida.

“Definitivamente el festival de Songkran en Tailandia… ¡Wow! Tienen que vivirlo alguna vez en su vida, la producción es increíble y la gente a lo que va, a divertirse no parar de bailar y estar gritando con algunos tracks que sabes que son hits. Fue una experiencia única.

“Ya recorrí casi todo el planeta en grandes fiestas y festivales, en las ciudades más importantes, podría decir que tal club es el mejor y el siguiente fin de semana puede superar al pasado”.

Actualmente existe tecnología de gran nivel utilizada por DJs para crear mezclas de calidad única como el DAW (Digital Audio Work Station) una estación de trabajo de audio digital que funciona con una computadora y un software específico que permite crear y manipular la música, sin embargo, Alex sólo necesita “una USB, un controlador y listo, ya puedes mezclar”.

El gusto por la música lo heredó de su padre y ha estado presente en su familia por generaciones

“Mi padre fue músico y perteneció a la alineación original de la Sonora Santanera, así que la música ya la traigo en la sangre. Siempre me imaginé de gira por todo el mundo y aprendí solo, nadie me enseñó a mezclar, cuando lo traes en la sangre todo se te da más fácil para aprender… Me encanta la música. Me encanta estar de gira, y me encanta hacer feliz a la gente”.

Su cantante favorito es Madonna y su disco Hard Candy, “y de ahí para atrás”. Alex no está dispuesto a confesar su edad, pero sí sus mayores retos.

“Mi reto personal es mantenerme sano porque esta vida es de locos y necesitas comer bien, dormir, hacer ejercicio y el ajetreo de estar de un lado a otro a veces es difícil; en lo profesional es mantenerme, no se trata de llegar a la cima se trata de mantenerte”.

Los que destacan en el mundo

Existe una gran lista de DJs especializados en diferentes conceptos musicales que se convierten en residentes de los principales festivales y antros del mundo. Así como con el progressive house y hip-hop, ponen a bailar a jóvenes y no tan jóvenes a través de su tornamesa a ritmo del techno, minimal techno, deep house, hard techno psytrance, entre otros.

Esta lista la encabezan el alemán Paul van Dyk, el francés David Guetta, el argentino Hernán Cattáneo y el neerlandés Martin Garrix, por mencionar a algunos que buscan mantenerse en tendencia bajo los éxitos más actuales, pero retomando los clásicos que permanecen en el gusto del público.