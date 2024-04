SOY | En "Dragaret" el orgullo no es un sólo día

Un estrecho y oscuro pasillo de paredes llenas de graffiti, similar al misterioso pero tentador mundo del underground neoyorquino, nos conduce hacia una habitación de la que surgen algunos cantos de mujeres, risas y frases comunes de la "jotería". De ahí emerge el aroma a maquillaje y las pequeñas partículas de las telas de satén flotan a contraluz.

La puerta se abre y el reflejo de las sombras de tonos fucsias, violeta y amarillo sobre los párpados de un rostro sonríe al vernos y nos sorprende.

"Mi personificación drag (Duma Bemol) nació de la necesidad de encontrar un personaje que más allá de estar arriba del escenario o que fuera escrito o creado por alguien, reflejara mi personalidad, representara mi felicidad, mi sonrisa y alegría. Me encantaría que todo el mundo probara ser drag, sea hombre o mujer, para que de verdad sientan el poder que te puede dar un maquillaje y la caracterización", dice el cantante Luis Carlos Villarreal, integrante del elenco de la puesta en escena Dragaret.

Siempre sé feliz y honesto, y tu vida será una sonrisa

Luis está por cumplir tres años siendo parte de esta obra del productor mexicano Sergio Gabriel, tras haber participado en importantes musicales como Mentidrags, Wicked, Los Miserables, RENT, HNMPL, El Joven Frankenstein y Hoy no me puedo levantar.

“Mentidrags fue mi mayor reto; interpreté a tres personajes. En Dragaret, todas las noches son un reto porque te encuentras un público muy diferente. Cualquiera pensaría que somos un espectáculo para la comunidad LGBTQ+, pero no, es así, es un show para todo el público”.

Al respecto el productor Sergio Gabriel afirma que este espectáculo lleva un mensaje muy claro:

“Dragaret es la mejor forma de demostrar que el talento está en todos lados. La cultura drag a la cual quiero y admiro muchísimo, ha sido un poco estigmatizada sobre que en este tipo de shows sólo se hace playback y esta es la mejor demostración del talento que existe en esta comunidad, aquí hay grandes voces y todos cantan en vivo.

“Es rendir un tributo a la belleza y el arte drag. Mucha gente piensa que este lugar es un bar gay pero no, este es el mejor lugar de inclusión donde las mujeres pueden venir y hacer su despedida de soltera y saben que se la van a pasar increíble, pueden venir gays, lesbianas… Puedes venir acompañado de un hombre y salir con una mujer… Aquí celebramos el talento y celebramos que la vida es un Dragaret”.

Este proyecto surgió tras el éxito de uno de sus montajes, junto con otros de sus socios que dieron forma al concepto y contenido escénico.

“Dragarte es un capricho, una emoción compartida con mis mejores amigos Fernando Carvajal y Carlos Ávila. Pusimos un espectáculo de centro nocturno que se llamó Capital, luego se nos ocurrió Dragaret. Lo que queremos es precisamente que deje de haber esos estigmas sobre el orgullo, el cual se debe celebrar todos los días año, al igual que el arte drag, no hay lugares que hacen una fiesta LGBTQ+ como ésta, sólo al final del pride, pero aquí, todos los fines de semana son el pride, todos los fines es un orgullo pertenecer a la comunidad gay y cada vez hay más apertura por parte de la gente para ver este tipo de espectáculos, salen sorprendidos por la combinación de música, vestuario, iluminación…Todo lo que se vive aquí son experiencias que la gente no olvida. De todos los espectáculos que he hecho a lo largo de mi carrera, este es en el que más divierto. Se realiza en mi horario favorito”, dice Sergio Gabriel.

El empresario ha realizado importantes presentaciones de artistas como Jesse y Joy. “Cada que ellos se presentan lo disfruto como si no hubiera mañana; cuando viene Mónica Naranjo es un privilegio maravilloso; cuando logró reunir a todos los grandes del rock, que son un generación que ya no se va a volver a juntar como Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, me llena de alegría. Al igual que El Consorcio, Paquita la de Barrio… Y ver a la gente bailando junto a La Santanera, con Gloria de Trevi, es un sueño, vengo de hacer obras de teatro, pero las noches de Dragaret son únicas e incomparables”.





Para Sergio el mayor reto es seguir haciendo lo que le divierte y ofrecer el mismo nivel de calidad y una oferta para todas las edades





“Desde El mundo de Fede Vigevani, con el que agotamos el Auditorio Nacional hasta Jorge Muñiz con nueve años en el Lunario o Edith Márquez, siempre están llenos. A Lucía Méndez la quiero muchísimo, yo la vi en El Patio, tengo fotos con ella y con José José en ese lugar. Trabajé muchos años con ella, hicimos shows juntos y teatro, bueno… para que yo haya aceptado hacer una actuación en un programa con ella (serie Siempre reinas) es porque la quiero muchísimo y vino a Dragaret a filmar”.

Para él, el público de los años ochenta, que es fan de Marisela, Rocío Banquells y Manuela Torres, tiene la misma importancia que el de las nuevas generaciones.

“Traigo a Miguel Ríos y viene despedirse a México y es una bendición. No me sorprende que en estos conciertos esté lleno de gente joven que conoce la música y que corea las canciones de los artistas de épocas pasadas”.

Sergio es el mismo en la vida de productor que en la vida diaria, y confiesa que “no hay un segundo de diferencia, soy muy profesional, muchas veces me olvido de mí al estar las 24 horas del día entregado a mis proyectos para que todos estén bien y eso trato de plasmar”.

Siempre se muestra sonriente y con muy buen estado de ánimo, sin embargo, existe algo que lo molesta demasiado.

“Me molesta la falta de profesionalismo, la informalidad es mi peor enemiga. Mi papá me dijo algún día: “tú serías perfecto si siempre fueras puntual, tengo un problema con la puntualidad, pero más allá de eso, me molesta la falta de profesionalismo, que si te comprometes a algo, no lo cumplas, o que salgas en estado inconveniente al escenario; el público es sagrado, crecí yendo al teatro todos los fines de semana y para mí la función es lo más importante que hay, más que ganar o perder, para mí la función siempre tiene que seguir, y el público tiene que estar feliz, porque pagó un boleto, así sean seis personas, -porque he hecho funciones con seis personas y hasta con más de 30 mil, siempre debe ser la misma calidad de espectáculo. Y la otra cosa que más me hace enojar es la mentira, yo con la verdad te acompaño al fin del mundo”.

Dice que el mejor legado que le dejó su papá es el ser una persona buena y coherente. “Me enseñó a no hacerle daño a nadie, a darle oportunidad a la gente, a subir y escalar en la vida, y seguir cumpliendo mis sueños sin meterme en el camino de nadie y caminar por el rumbo correcto.

“El legado que yo le dejo al mundo y a mis hijos, que por cierto ya quiero tenerlos y me voy apurar, siempre es el lo que doy cada noche, tratar de ofrecer lo mejor del espectáculo mundial que si vas llorar que llores, si va a reír que te rías. Reflexionar si te vas a poner borracho; yo no quiero cambiarle la vida a nadie, sólo quiero que el tiempo que hayan decidido pasar conmigo, sean felices. Para mí lo que más le puedo desear a la gente es felicidad es lo que mis productos llevan la porque hasta en un drama como Made in México, la gente salía llorando de felicidad”.

Y confiesa: “Yo lloro con todas las canciones, depende del sentido de ánimo que traiga, es muy difícil que yo me ponga triste pero eso sí, me gusta ser protagonista de todas las canciones, sobre todo cuando traigo el ánimo bajo en el amor, todas las canciones me quedan y me acaba de pasar hace poco”.

Su frase favorita es: “Siempre sé feliz y honesto, y tu vida será una sonrisa”.





Un elenco a todo color

Ruby Rex:

“Lo que hacemos aquí es expresarnos como artistas, yo soy más rockero, más andrógino, tenemos muchas personalidades y eso viene desde nuestra expresión artística, toco la guitarra para las JNS, me dedico más a los shows en vivo y uno de ellos es el 90s Pop Tour.

“Dragaret es una experiencia súper linda. Fue muy fuerte porque yo no bailaba, no me entaconaba y míranos estamos con todo. Yo le digo a la comunidad LGBTQ+ y a todo el público que nunca dejen de ser ustedes mismos, siempre lo más importante, es mantenerte real a cómo eres, porque no si no eres genuino contigo mismo todo lo demás no viene fácilmente”.

Andy López:

“Soy de Argentina y llevo un año en Dragaret. Lo más divertido que tiene este show es el tema de la diversidad, entre todos somos una gran familia y arriba del escenario pasan cosas muy divertidas, dramáticas, sentimentales y uno se avienta a que todo lo que suceda, desde un beso, interactuar con el público, siempre es un show diferente, lo que más me gusta de estar en este espectáculo es la libertad de poder hacer lo que quiera. En la vida real soy igual de dramática que en mi personaje en esta obra”.

Coco:

“Interpreto a una chava un poco ‘señorial’, soy buena onda, dicharachera y dramática. Lo que más me gusta es convivir con el público porque no estamos arriba todo el tiempo.

“Empecé a cantar desde la prepa, tengo 15 años cantando pero como drag empecé hace un año. Por ahora estoy contenta con esto, siempre estoy en busca de oportunidades como Dragaret que nos hagan crecer como artistas.

“El mensaje que le mando a la comunidad LGBTQ+ es que sean ustedes mismos, y que se cuiden mucho. Estamos viviendo tiempos difíciles, y en realidad siempre han sido tiempos difíciles para nuestra comunidad, pero cuídense y quieranse”.

Isaac Alatorre:

Fue hace dos años y medio que me convertí en director general de este show. Soy de Guadalajara he pasado por espectáculos de muchos artistas como Yuri, Gloria Trevi, Danna Paola y en musicales como Hoy no me puedo levantar como director coreográfico de Dulce María, y esto vino complementar todo lo que había hecho porque antes en todos los espectáculos que realicé estaba como ejecutante y aquí puedo fusionar las dos cosas.

“Fue todo un reto porque una con todos los artistas aquí son increíblemente talentoso y poder dirigirlos, es la parte más difícil. Veo toda la dirección general desde las luces y cómo voy creando cada número para que sea especial y diferente. Todo tiene un hilo conductor, el show está conformado por tres sets y cada uno está diseñado de diferente forma para que la gente vaya más allá visualmente, en cuestión coreográfica, vamos aumentando de décadas desde los 80 hasta los 2000 el segundo es interactuar con la gente y el tercero es para que la gente se pare y se divierta con nosotros”.





Rick Loera:

Soy más rockero, de hecho la gente se sorprendió cuando conoció mi parte drag. Causó mucho morbo ver a un roquero drageado. He tocado y cantado rock desde los 13 años.

Aquí cada quien tiene un sello particular y su estilo de cantar. Lo que más me gusta es que en este show puedo expresar todo lo que he aprendido en las diferentes facetas de mi carrera, desde el canto clásico, el pop y el rock.

Es de los proyectos más cansados de mi carrera, son tres horas de show, tienes que comer, dormir y descansar bien. Lo que tardas en maquillarte, la función y desmaquillarte son más de cinco horas, pero lo disfruto maravillosamente.

“Invito a toda la gente a disfrutar la vida al máximo. Antes me preocupaba mucho por lo que la gente pensara de mí, pero cuando me dio cáncer, me di cuenta que la vida debes aprovecharla y ser tú mismo sin importar lo que la gente piensa”.