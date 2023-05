SOY | Le cantan a la libertad

El Coro Gay Ciudad de México cumplirá diez años de ofrecer a la comunidad LGBT+ un espacio divertido para disfrutar del arte siendo ellos mismos

Para pertenecer a esta agrupación no hay un límite de edad, ni género, sólo tienes que tener 18 años, y no importa que no sepas cantar; además, puedes maquillarte, vestirte de la forma que quieras y algo muy importante: sentirte libre.

Así lo afirma Oscar Urtusástegui, director ejecutivo del Coro Gay Ciudad de México.

“El coro surgió a principios de 2013 y el 13 de junio ya teníamos nuestro primer ensayo. Luis Domínguez fue el fundador, yo estoy desde el día uno y hemos crecido mucho, de 12 personas ahora somos 85.

“Nos sentíamos muy innovadores con el nombre de Coro Gay Ciudad de México porque podríamos cubrir a toda la comunidad, y ahora vamos a complementarlo, de acuerdo al nuevo lenguaje inclusivo” dice Oscar.

La dirección artística está a cargo de Enrique Dunn, quien a diferencia de otras compañías artísticas no realiza estrictos castings pero, “sí es importante tener sentido de la audición, no tienes que saber música o tener una carrera, sino tener un oído y armonía con la diferentes voces, las cuales se encuentran divididas en diferentes secciones: cuerdas de bajos, cuerdas de tenores, mezzosoprano y barítonos. Yo entré como barítono pero tengo más notas graves y el director me dijo que los bajos no se dan mucho en México y menos que quieran entrar a un coro LGBT+”, cuenta el cantante.

Dice que la persona más joven del grupo tiene 19 años y la mayor está cerca de cumplir 65.

Incluso la comunidad heterosexual es bienvenida aquí, ya que, afirman, sería absurdo que si promueven la inclusión no reciban a ese sector

“Estamos abiertos a toda la diversidad, son bienvenidas todas las personas; las mujeres son parte de la comunidad y a la vez importantes aliadas. Tiene un par de meses que se incluyó un grupo de puras voces femeninas y estamos muy contentos porque ha venido a cambiar el sonido del coro para bien”.

Agrega que incluso la comunidad heterosexual es bienvenida. “Sería absurdo que si promovemos la inclusión, no recibamos a la comunidad heterosexual. Aquí todos somos voluntarios”.

Dice que el objetivo es reunir a más personas y así fortalecer el lema de su próximo espectáculo “Stronger Together, juntes somos más fuertes”, con el que celebran una década de cantarle a la diversidad en una presentación especial en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, los días 10 y 11 de junio.

“En el Teatro de la Ciudad estaremos la compañía completa, seremos parte de un círculo teatral que está cumpliendo su séptima edición, que es el de ‘Entre lenchas, vestidas y musculocas’.

“En el momento que se creó este espectáculo se buscaron grandes aliados que han marcado la vida del coro, como el quien fue director del Coro Gay de Nueva York, y ahora está en San Diego, se le invitó para crear este evento de aniversario, además de Mars, esta compañía que ha abierto y volteado a vernos y apoyado con el patrocinio”.

Para Urtusástegui esta es una forma de unir a la comunidad LGBT+ y demostrar que se pueden crear importantes alianzas en diferentes ámbitos.

“Es importante mostrar a esos dos coros, uno con 38 años y uno que cumple 10, y que al estar juntos, no importa el género, edad, complexión física o creencias religiosas, “Juntes somos más fuertes”, es el tema central, y se da justo cerca del 17 de junio, cuando se conmemora el Día contra la Homofobia y Transfobia.

“Y es que también nuestra comunidad y muchas comunidades estamos muy polarizados y divididos, ya sea por los medios electrónicos, religiones, políticas y otras cuestiones, pero demostramos que a través del arte nos podemos juntar, y es cómo podemos llevar este mensaje de unión”.

Con su espectáculo “Stronger Together, juntes somos más fuertes” celebran una década de cantarle a la diversidad | Foto: Carlos Alvar

Describe que cada agrupación va a cantar sus temas y “después vamos a estar todos en el escenario, estamos hablando de más de 150 personas. Un coro diverso de hombres, mujeres, personas no binarias, heteros, y la expresión en todos los sentidos y la más importante es un escenario donde nos podemos expresar libremente, con nuestro maquillaje, con nuestro vestuario… Hay una temática, pero hay libertad también y todo eso queremos reflejar”.

Entre el repertorio de canciones que interpretarán se encuentran algunas originales de ellos como “En ti me veo” y famosas como “The lion sleeps to night”, además de “Holiday”, de Madonna.

“Estaremos acompañados por diez músicos, el ballet de danza folklórica gay, México de colores, entre otras sorpresas”.

Teatro Valeria Vera agradece la inclusión en escena

El camino no es fácil

Oscar explica que hay mucho por hacer en cuestión del tema de inclusión y sobre todo de respeto.

“Participar en este coro me ha ayudado a sentirme más libre, ahora puedo pintarme las uñas, algo que había querido hacer hace mucho tiempo. Sin embargo, una señora casi se desmaya al verme las uñas en el transporte público y es que aún el tema de la diversidad es un tabú y nosotros queremos ser uno de los motores cuyo mensaje esté enfocado en crear conciencia y fomentar la educación hacia el tema LGBT+”.

Pero afirma que poco a poco se ven resultados de la lucha por los derechos LGBT+ y la aceptación.

“Podemos decir que hay empresas como las que nos apoyan, en las que puedes vestirte de mujer si quieres y ya no te van a expulsar, pero falta llevar esta cultura a los demás sectores”.