SOY / Terry Holiday: “Las trans somos valiosas y creativas"

Terry Holiday estaba lista para su debut en el teatro Fru Fru. Traía consigo la estrategia perfecta que sería su arma para que las vedettes junto a las que se presentaría, no la molestaran por sentirse opacadas ante su belleza: Ser simpática, decirles cosas bonitas y lucir al máximo su gran cabellera, su figura esbelta y su talento único.

Hoy, a sus casi 67 años, la también artista plástica cuenta su historia, orgullosa de sus logros y de la resiliencia con la que enfrentó no sólo el tema de la homofobia, sino el rechazo, incluso de la propia comunidad LGBTQ+.

“En los años setenta las oportunidades eran muy pocas para nosotras las trans vedettes; las atrevidas éramos muy pocas, que también teníamos que lidiar con las chicas vedettes de esos tiempos, que se sentían desplazadas y hasta con los mismos chicos gays. Son esas cosas que te van haciendo más fuerte y tomar decisiones, (pero) no me puedo quejar, me ha ido bastante bien”, nos cuenta.

Su proceso de transición fue un reto, del cual, afirma, “nadie se hace, ya naces y te vas desarrollando y desenvolviendo; si tienes el apoyo de tu familia y el cariño de los que te rodean, es mucho más fácil.

“Muchas veces los hermanos te golpean porque eres la débil de la familia porque andas en tacones, los padres se avergüenzan. Yo me acuerdo que a mí me decían, ‘van a venir tus tías, súbete a tu cuarto para que no te vean’; una vez sucedió algo que me marcó: Mi primo, que había estado fuera del país mucho tiempo, llegó a mi casa, lo abracé y una de mis tías le dijo ‘no lo abraces porque te va a pegar el sida’. Fue cuando pensé ¿por qué existe tanta ignorancia, ¿por qué tenemos que pasar por cosas así?, y que superamos de alguna forma nosotros mismos sin alguna terapia psicológica. Sin embargo, yo no quiero pensar en eso, sino en los logros, en las satisfacciones, en los momentos de felicidad, porque tienes que ser feliz como sea”.

Doble Vía Las transexualidad en las redes sociales

No todo fueron luces y lentejuelas

La pasión por el escenario y su deseo de mostrar su talento, la llevó a encontrar la fuerza e inteligencia necesarias para vencer los obstáculos. “Con mi simpatía lograba ganarme el aprecio de las otras vedettes. Me dije: voy a ser su amiga, siempre un comentario positivo para ellas, y ellas decían ‘ay, esta chica es buena onda’, el pelo me ayudó mucho, tenía una gran cabellera, eso me daba un toque de feminidad, además era muy alta y delgada y tenía conocimientos musicales”.

“Mi debut fue en el teatro Fru Fru, el público me recibió muy bien, no sabían si era niño o niña por mis facciones que me heredó mi mamá”.

Para mostrar un aspecto más femenino, cuenta que echó mano de los avances de la química de esos tiempos.

“Cuando tenía 18 años, una amiga y yo dijimos, ‘vamos a tomar hormonas, y nos empezamos a ver muy femeninas, fue una gran suerte porque la píldora anticonceptiva que se descubrió a mediados de los años 60, contenía estrógenos, y eso era lo que nos hacía falta, lo que nos daba el plus, incluso teníamos una amiguita que le decíamos la 99 porque le faltaba un gramo para ser mujer”, narra entre risas.

“Todo lo hice con mi mejor amiga Gina, quien fue casi mi hermana, pero fue asesinada en Los Ángeles”, agrega.

A sus casi 67 años, la vedette y artista plástica está orgullosa de sus logros y de la resiliencia con la que enfrentó el rechazo, incluso de la propia comunidad LGBTQ+





“En este mundo hay dos temas, las chicas empoderadas apoyadas por su familia que pueden hacer una carrera de psicóloga, abogadas, cocineras o peluqueras, pero hay muchas chicas que se han visto orilladas o en la necesidad de ejercer el trabajo sexual, que no deja de ser un trabajo, pero que las expone a muchos peligros, y en el caso de lo que sucede con un asesinato de una chica trans, es lo que se conoce inmediatamente y se convierte en un escándalo.

“Pero cuando una artista de la comunidad, después de muchos años expone su obra, no es nota, es mucho el amarillismo, la normativa de castigar a quienes no están bajo las normativas de la ley, pero también el ámbito”.

Dice que algunos espacios como la Galería 69 les brinda la seguridad de exhibir su trabajo, además de la Galería José Miguel Velasco, entre otras.

“Yo he expuesto mi obra incluso en el Museo de Arte Moderno, por eso la gente debe darse cuenta de que las mujeres trans no somos prostitutas, ni rateras, que somos valiosas como cualquier persona, que somos creativas y que pueden disfrutar de nuestro trabajo”.

Actualmente presenta su obra plástica en el Museo de Arte Transfemenino del Museo del Chopo, en el marco de las actividades del Mes del Orgullo en la CDMX





“Este archivo vincula nuestras revoluciones, deseos, duelos y sobrevivencias; anuncia las posibilidades de lo que se puede lograr. “Fundamos este archivo y somos sus integrantes desde el 2019: Brandy Basurto, Emma Yesica Duvali, Terry Holiday y César González-Aguirre”, se lee en el sitio web del museo.

“Es un archivo en pro de los derechos de las mujeres trans, que viven historias trágicas llegando hasta la muerte, sobre todo en la frontera; se habla poco de las chicas que son asesinadas lejos, sabemos lo que pasa en la Ciudad de México, pero no sabemos de las chicas migrantes que hay muchas mexicanas, pero también muchas sudamericanas que se arriesgan a tratar de cruzar la frontera.

“Las nuevas generaciones no han tenido que luchar y ni pasar por lo que nosotras pasamos, ahora si quieren ser abogadas, doctoras o licenciadas, ya lo pueden lograr con su expresión de género que le corresponde, antes te tenías que disfrazar de hombre para hacer tus cosas y eso era muy traumante, para algunas, por el qué dirán por su familia, por el trabajo, eso es una lucha que se ha ganado pero después de muchos años”.

Asevera que para los chicos trans es más fácil conseguir trabajo porque pueden pasar desapercibidos, pero que para las chicas trans es más difícil, sobre todo cuando no tienen la seguridad de ser aceptadas.

“Cuando tienen esos obstáculos que les impiden desarrollarse con plenitud, porque hasta dentro de la comunidad hay mucho rechazo, yo trato de apoyar a las nuevas generaciones en este tema, porque tengo muchas amiguitas que no rebasan los 30 que pasan por todo esto”.

Terry también forma parte de la exposición Diverxo, que cuenta con 14 artistas plásticos, tatuadores profesionales de Alacrania, cantantes de ópera, bailarines de la compañía de Danza Edén y el pianista Ricardo Garduño.

La muestra se presenta en el Bar Nardo dentro de su galería 69, en el Hotel Umbral Curio Collection by Hilton del centro Histórico.

“En Diverxo, han tenido el acierto de reunir a gente de la diversidad muy talentosa, el trabajo que hacen me ha dejado con la boca abierta por la dedicación, el esmero, todo es perfecto, es un escaparate de maravillas, hay chicos que no son de la comunidad pero con su mensaje y trabajo nos apoya”.





Ha actuado en películas como La Montaña Sagrada, de Alejandro Jodorowsky, y Acorazado, de Álvaro Curiel de Icaza

Cine Llevan al cine un retrato inédito de Israel

Durante la década de los setentas, Terry formó parte del colectivo contracultural Peyote y la Compañía, con quien participó en la Bienal de Arte Experimental de 1977. Para financiar sus estudios de artes plásticas trabajó en cine y teatro, bajo la dirección de importantes directores.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes del suplemento #SOY

En 1972, trabajó como extra en La Montaña Sagrada, de Alejandro Jodorowsky y, en 1978 en Lucrecia Borgia, un delirio musical, con más de 100 representaciones. Colaboró también con el director de cine Juan Ibáñez.

“Tengo una gran satisfacción de que Álvaro Curiel de Icaza está en Dinamarca exhibiendo la película Acorazado que hicimos en 2010, un filme que no pasa de moda con los años, y donde una mujer trans lleva un segundo crédito, y esa soy yo, me da mucho gusto que la gente la sigue viendo y la sigue aplaudiendo, es muy bonito este trabajo hormiga, que es hacer redes tejer complicidades luchar por causas verdaderas, no ser celebridades solo por el escándalo sino por hacer un trabajo en el que se pueda valorar y validar”.