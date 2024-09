SOY Una cita a ciegas con Anohni

Anohni Hegarty se ha convertido en una de las artistas más respetadas del panorama independiente global, tanto por su trabajo en solitario como al lado de la banda Anohni and the Johnsons, antes conocida como Antony and the Johnsons.

Desde el lanzamiento de su segundo álbum, I Am a Bird Now (2005), que fue un éxito global que le valió el Mercury Music Prize, la cantante, compositora y artista visual ha estado en el radar de la prensa especializada y de miles de escuchas que la admiran.

En 2016 se convirtió en la primera intérprete abiertamente transgénero nominada a un premio de la Academia, mientras que ella sigue ganando adeptos gracias a su notable producción artística y su activismo a favor del medio ambiente.

Este 24 de septiembre la artista vuelve a nuestro país para ofrecer un concierto en el Teatro Metropolitan, por lo que nos enlazamos con ella vía Zoom, aunque sorpresivamente apareció a cuadro con la cámara apagada, como si se tratara de una cita a ciegas entre ella y el reportero.

Acabas de anunciar que comenzarás una nueva gira con The Johnsons, después de muchos años de no tocar con ellos. ¿Qué podremos ver en su nuevo espectáculo?

Estoy muy emocionada de volver a tocar en la Ciudad de México, porque es uno de mis lugares favoritos en el mundo y el público es muy querido por mí; tengo muy buenos recuerdos de la última vez que estuve allí, en 2012. Ahora somos diez músicos, así que es una gran producción y presentaremos canciones de mi nuevo álbum, pero también de toda mi carrera.

Recientemente lanzaste una canción llamada "Breaking" que quedó fuera de My Back Was A Bridge For You To Cross... ¿Por qué la dejaron fuera de ese disco y por qué lanzarla ahora?

Sólo se trata de una pequeña balada que teníamos, pero que cuando estábamos haciendo no encontré un espacio perfecto para que fluyera dentro de él, así que preferí guardarla para lanzarla por separado. Es algo que siempre hago.

Al escuchar varias de tus canciones nos vienen a la mente conceptos como el de la interacción, ¿eso te hace sentido?

Tiene mucho sentido, porque mí enfoque como artista siempre ha sido sobre cómo las cosas están interconectadas, sobre cómo nuestras experiencias están interconectadas a través de enormes círculos que se cruzan como infraestructuras, primordialmente sobre la situación del clima y el nuevo paradigma al que nos enfrentamos como humanos. ¿Porque quién está creando cambios permanentes en nuestro entorno natural? Y ese es uno de los temas principales que me preocupan y a menudo miro las historias sobre el medio ambiente a través de la lente de mi propia experiencia como persona trans, como una persona identificada con la familia en relación con los sistemas patriarcales y en relación con los nuevos feminismos y con los movimientos de justicia en todo el planeta.

Siempre has mostrado que ser una persona trans es algo esencial para ti como persona y como artista, lo cual en los tiempos conservadores en los que vivimos también puede ser un acto político, ¿no lo crees?

Realmente no pienso en la identidad como algo político. Creo que es sólo un paradigma, y que si se politiza es más un reflejo del entorno. Normalmente cuando se politizan identidades específicas densas, suele ser por razones manipuladoras. Por lo general, se hace para conseguir votos populistas. Por otro lado, creo que mi trabajo se ha centrado en el medio ambiente, en la biosfera y creo que, en última instancia, todos los caminos conducen a ese tema, porque la crisis central de nuestro tiempo es, en mi opinión, el desmantelamiento de la biosfera.

Por supuesto. ¿Y qué crees que podrían hacer otros artistas para involucrarse de forma más efectiva en la lucha contra el cambio climático?

Creo que el trabajo del artista es tratar de decir la verdad lo mejor que pueda y tratar de alentar a la gente con su voz para apoyar a los activistas que ya están en movimiento, es decir, la gente que está en la primera línea. Porque aunque los músicos no podamos cambiar la política, sí podemos crear una banda sonora para el presente.

Hablando de otros artistas, hay personajes como Boy George que fueron muy importantes para ti durante tu formación. ¿Nos quieres hablar sobre ello?

Boy George fue un cantante importante para mí cuando era niña, porque era la primera vez que escuchaba el sonido del soul negro americano, pero cantado desde su perspectiva inglesa y blanca, una voz que derivaba de músicos negros americanos que surgieron en las costas de los Estados Unidos décadas antes, como Otis Redding, Aretha Franklin, Smokey Robinson y Nina Simone, todas esas voces que me enseñaron a cantar en su mayoría.

Hablando de cómo se percibe la música de cada parte del mundo, le comento que según la data de Spotify en las ciudades europeas de París, Londres, Bruselas, Madrid y Berlín es donde más se escucha su música, a lo que reacciona con incredulidad.

“Eso es interesante, aunque en realidad cada país tiene su propia cultura y formas de escuchar la música, pero no confío tanto en Spotify… Yo creo que la gente que escucha mi música o muchos de ellos viven en grandes ciudades de del mundo y que tienden a ser personas interesadas en algunos de los mismos temas que yo, como el medio ambiente, el feminismo, la justicia social, la creatividad y el feminismo trans, y que también están buscando un poco de punk y un poco de belleza… No puedo decirte por qué la gente se siente atraída por la música, pero es un privilegio saber que alguien está escuchando la mía”.

Entiendo que no confíes en Spotify. ¿Qué piensas de los servicios de streaming en general?

No me gustan mucho. En realidad prefiero la forma antigua de escuchar música, porque escuchar una sola canción que viene en un disco completo es como ver sólo 10 minutos de una película. Así que realmente sigo disfrutando mucho del formato más largo de un álbum y también me gusta la propiedad física de un disco, así como su arte. Me encanta el papel y los materiales físicos. También soy un artista visual, así que prefiero mucho más las pequeñas empresas que las grandes corporaciones multinacionales. En general me gusta todo lo que está sucediendo a nivel local o nacional que aquello que ofrece un proveedor que opera como una multinacional… No me gustan las corporaciones multinacionales.

Has colaborado con muchos artistas, pero me gustaría preguntarte sobre Lou Reed, con quien trabajaste en varios discos. ¿Fue difícil hacerlo? Porque mucha gente dice que era alguien difícil de tratar.

Lou, como muchos artistas, era muy complejo, pero también muy talentoso y apasionado, además de muy tierno a veces. Él fue un muy buen amigo para mí, porque sin él nunca habría tenido una carrera. Realmente insistió en que el mundo me escuchara como cantante en un momento en el que la gente no parecía estar dispuesta a hacerlo. Así que creo que le debo mucho a él.

También has colaborado mucho con su esposa, Laurie Anderson, incluso en su más reciente disco Amelia apareces en seis tracks.

Laurie es una de mis mejores amigas y siempre que me pide que haga algo, aprovecho la oportunidad. Simplemente le digo que sí. Sólo le pido que me diga cuándo y yo haré lo que me pida. A veces simplemente me llama y me dice que cante en tal canción y yo lo hago, porque la admiro muchísimo y es otra de mis mejores amigas.

Y aprovechando que estamos en una especie de cita a ciegas, le menciono una canción con la que muchos la conocimos en el ya lejano 2008.





No quiero dejar de preguntarte sobre “Blind”, la canción de Hercvles and Love Affair en la que colaboraste y que me atrevo a decir que marcó a toda una generación.

Claro, esa canción la grabamos antes de que yo tuviera éxito como artista individual. Cuando la hicimos aún éramos jóvenes que vivían en la ciudad de Nueva York y que grabábamos en un estudio barato casi casi por pura pasión, sin saber en lo que todo eso se convertiría… Recuerdo que después de que salió mi álbum I'm a Bird Now, estaba mirando mis archivos viejos y me la encontré, así que le dije a Andy (Butler, coautor de la canción): "Dios mío. Deberías lanzarla, ahora es el momento de hacerlo". Así que lo hizo y le fue muy bien. Fue algo muy diferente a todos los trabajos que yo había hecho.