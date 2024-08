El monumento megalítico de Stonehenge es un Patrimonio de la Humanidad que no deja de revelar sus secretos con el paso de los años, ahora un estudio reveló una nueva respuesta sobre el origen de una de sus ruinas más importantes, pues este no provenía de Gales como se creía.

Las ruinas de Stonehenge de una antigüedad de más de 4 mil años, descubiertas en Inglaterra por un arqueólogo hace más de un siglo, conformado por 55 estructuras de piedra de más de 2 metros de altura, tiene entre sus elementos el icónico Altar, del cual hay novedades.

De acuerdo con un estudio de la revista especializada, Nature, sobre sobre las ruinas que datan de la Edad de Bronce, reveló que el altar no procede de Gales como se solía creer, sino de Escocia.

¿Qué dice el estudio de Nature sobre Stonehenge?

Como ya se sabía con anterioridad, Stonehenge no estuvo siempre en su posición original, se creía que pudo proceder de un yacimiento neolítico de las colinas de Preseli, en Gales. No obstante, dicho estudio realizado por Investigadores de la Universidad de Curtin, revela que al menos el altar, un bloque de piedra de seis toneladas, viene del noreste de Escocia.

Esto se pudo saber luego de que en dicho estudio se realizará un análisis químico de datación, que lo diferencian de las muestras que hay de ruinas atribuidas a Gales.





Nuestros exámenes hallaron que granos de mineral específico en el Altar de Piedra tienen en su mayoría una antigüedad de entre 1 mil y 2 mil millones de años, mientras que la de otros minerales es de unos 450 millones de años explica Anthony Clarke, el principal autor de la investigación.





Stonehenge: no todas sus ruinas provienen de Gales, estudio revela su otro origen. | Foto: Pexels





Aunado a dichos resultados, también se informó de una huella química que sugiere que la materia prima del altar proviene de la cuenca de Orcadian ubicada en Escocia, a 750 kilómetros de Stonehenge aproximadamente.





Dado su origen escocés, esto nos plantea interrogantes fascinantes al considerar las limitaciones tecnológicas de la era neolítica, respecto a cómo se transportó a grandes distancias una piedra tan enorme en torno al 2600 a.C.explica el experto.





Cabe mencionar que este nuevo descubrimiento no es uno superficial, pues tendría implicaciones complejas para poder dimensionar el funcionamiento de aquellas sociedades prehistóricas, desde sus conexiones y métodos de transporte.

Es importante señalar que el altar es una de las ruinas principales de Stonehenge, el cual revela que dichas sociedades de hace 5 mil años contaban con un alto nivel de coordinación en el Neolítico, incluso se tiene la teoría de que para trasladar el monumento seguramente se necesitó de una ruta marítima a lo largo de la costa británica.

Situación que podría sostener la existencia de redes comerciales de larga distancia y una sofisticados social más desarrollada de lo que se creía.





¿Qué función tienen las ruinas de Stonehenge?

Una investigación realizada por el profesor Giulio Maglie en Milán y Juan Antonio Belmonte del Instituto de Astrofísica en Canarias , mostró que el monumento pudo haber sido construido como un calendario.

Pues las ruinas de Stonehenge se encuentran alineadas con el Sol y el solsticio de verano, por ello, investigadores, tiene la hipótesis de que los pobladores aledaños construyeran el lugar como una especie de calendario con interés particular en el ciclo solar.





Con información de EFE