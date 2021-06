Subastarán obra de Francisco Diego para apoyar a la educación en México

Con el fin de hacer un llamado a más personas para sumarse a la misión de ser agente de cambio que promueven Huawei y Hero, el artista emergente Francisco Diego, asumió el reto de crear una pieza exclusiva inspirada en la tecnología y la solidaridad que hoy será subastada a través de la plataforma LeEntro que estará abierta al público por dos semanas y lo recaudado será donado íntegramente a la Fundación Becar.

“Lo primero que me vino a la mente cuando me platicaron el proyecto fue un búho. Este animal, siempre está despierto a la expectativa de lo que pueda venir y tiene una visión 360° a la que no se le escapa nada. Como él, siempre viendo desde lo más alto, la tecnología siempre está a la mano de la necesidad de las personas. Este aliado inherente, es una herramienta que impulsa la búsqueda e investigación acercando a las personas y facilitando la solución a sus dificultades”, mencionó el artista multidisciplinario mexicano.

La relación con Fundación Becar se logra por medio de HERO, la cual tiene como compromiso apoyar la educación de calidad en México con el propósito de lograr una transformación social. Actualmente otorgan más de 37,000 becas a niñas, niños, jóvenes e integrantes de la comunidad educativa que se encuentran en situación de desventaja de nuestros 22 colegios afiliados en 10 estados de la República.

“Es increíble el rol que la tecnología ha asumido y que va mucho más allá de ser solo ser una herramienta. Actualmente se ha convertido en una fuente de inspiración en cualquier ámbito y para proceso creativo, pero también es un medio increíble para generar un cambio positivo en las distintas causas locales”, agregó Alix Durnhofer, PR Manager de Huawei Devices México.

Recientemente las firmas también retaron a cuatro celebridades y artistas a crear una plantilla exclusiva de stickers los cuales estaban íntegramente inspirados en conceptos que a simple vista podrían ser conceptos paralelos pero que en realidad son inherentes.

Aarón Díaz, Sofía Castellanos, Lemarroy y Vero Villarreal fueron las celebridades que crearon 12 diseños inspirados en la tecnología, creatividad y música y que hacían un llamado a los usuarios de la firma electrónica a despertar sus sueños y dar el primer paso para lograrlos.

Acerca de Francisco Diego

Francisco Diego nació el 26 de octubre de 1991 en Torreón, Coahuila, México. A temprana edad se movió a la ciudad histórica de Querétaro en México donde empezó a pintar.

Influenciado por su entorno artístico dejó Querétaro para empezar sus estudios. Concluyó la carrera de Diseño Industrial en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México y Politecnico di Torino en Turín (Italia).

Establecido actualmente en su propio estudio en la Ciudad de México, Francisco Diego es considerado un artista multidisciplinario enfocado en explorar la simbiosis de formatos sobre un solo concepto: la dicotomía del ser.