Tadashi Endo trae a México su danza sobre la muerte en Centro Cultural del Bosque

Tadashi Endo (1947, Pekín, China), uno de los grandes exponentes de danza butoh en el mundo, se encuentra en la Ciudad de México para presentar su coreografía Maboroshi en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque.

Teatro, performance y danza confluyen en esta propuesta que aborda el tema de la muerte, la forma en que las personas fallecidas pueden soñar y solo así pueden contactarnos y cómo a veces tenemos esa extraña sensación de que“algo” está en la habitación.

En una charla con medios de comunicación, el maestro de origen chino, nacionalizado japonés, explicó que la palabra Maboroshi no es fácil de traducir “es como un alma, un fantasma o una atmósfera. Se refiere a lo invisible. Nadie lo puede ver, pero todos sabemos que existe”.

Consideró que todas sus obras versan sobre las mismas inquietudes: la muerte, la vida, el amor y la metamorfosis que se plasman en diversas coreografías con diferentes títulos.

“Sin embargo, no puedo mantenerme igual, me estoy haciendo viejo, así que cada vez es un nuevo reto. Trato de constreñirme a lo que hago y me mantengo curioso ante ello”.

De acuerdo con Tadashi Endo, en la danza podemos ver a este cuerpo visible que genera movimientos, pero algo sucede en el teatro que desata una emoción en la audiencia que no se puede explicar.

“No me interesa mostrar el cuerpo, sino lo invisible que es el alma. El momento en que la audiencia no puede explicarme lo que vio, pero se refleja en sus aplausos y sus gestos me encanta, es ese momento en que la gente puede entrar en esa atmósfera conmigo, en esa especie de trance en que miran la danza y les recuerda a su propia vida”

Consideró que el butoh, al que describe no sólo como una técnica dancística sino como una forma de vida, representa ir contra la velocidad de estos tiempos en los que predomina la prisa, la moda, la publicidad y en donde todo es global, “hablamos del butoh pero no sabemos lo que es. Para mí es una danza especial creada por Tatsumi Hijikata y Kazvo Ohno cuyo espíritu va hacia todos lados y la gente se apropia de una forma muy personal de ese espíritu”.

Su estilo se ha caracterizado por lo que él mismo denomina como butoh mah, que significa “en medio” en el que está presente la belleza poética, el movimiento de precisión y la espiritualidad.

“Desde que bailo butoh tengo coraje para hacer las cosas. Estoy orgulloso de mí. No tengo un cuerpo fantástico de bailarín, pero lo que hago me hace original. Este coraje que adquirí gracias a mi maestro Kazuo Ohno hace que no me importe ser mejor, más o menos , lo que me interesa es compartirlo”,dijo el creador.

Será en septiembre próximo que participe como intérprete de danza butoh en el estreno de una versión de Tristán e Isolda en el teatro de ópera de Hanóver en Alemania.

Maboroshi se presentará el lunes 9 y el martes 10 de abril a las 20:00 horas en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque, ubicado a espaldas del Auditorio Nacional.