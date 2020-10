Teatro Manolo Fábregas y Centro Cultural San Ángel retoman actividades

El Teatro Manolo Fabregas abrió sus puertas por primera vez en casi ocho meses. A la entrada, los asistentes (con cubrebocas y careta obligatorios) hicieron una fila para pasar uno a uno por el protocolo de seguridad: toma de temperatura, sanitización completa y aplicación de gel antibacterial. En el lobby se encontraban códigos QR para descargar los programas de mano, los cuales por el momento se van a distribuir únicamente de manera digital.

Al ingresar al recinto, las butacas, que habían sido previamente desinfectadas al igual que el escenario, se encontraban propiamente señalizadas para indicar cuáles lugares se podían ocupar. Éste será el procedimiento que el público tendrá que seguir para el inicio de las funciones presenciales el próximo viernes 30 de octubre, en el Centro Cultural San Ángel y el Teatro Manolo Fábregas, que regresan a su actividad al 30 por ciento de su capacidad.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Vamos a ser muy estrictos, no permitiremos ninguna transgresión a las normas higiénicas. Me da gusto que volvamos a echar a andar la maquinaria para abrir fuentes de trabajo, porque es lo más importante, la gente necesita trabajar necesita poder llevar el pan a su casa. No somos sólo los que trabajamos aquí, hay muchos empleos indirectos que debemos rescatar. Esa es la realidad, por eso tenemos que hacerlo con seguridad", apuntó el productor Morris Gilbert en conferencia de prensa.

Consciente de que las críticas no van a faltar, pidió atentamente recordar que la industria en México se encuentra en desventaja, debido a la crisis que vivía desde antes de la pandemia, y a diferencia de otras capitales "teatreras", como Broadway, la reapertura puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para las compañías.

"Los productores mexicanos vivimos en ese estado así siempre, es algo que conocemos muy bien y sabemos trabajar así. Pero eso nos ha hecho resistentes, y nos enseñó a sobrevivir. Mucha gente cree que somos millonarios y nadamos en la abundancia, si tan sólo supieran que la mayor parte del tiempo sobrevivimos escasamente, no nos creen. Pero lo hacemos por amor al arte", subrayó.

Regresarán a escena las puestas en escena: Mentiras, TOC TOC, Defendiendo al cavernícola, Los monólogos de la vagina y Mentidrags. Además de las medidas de seguridad con el público, los actores también estarán sometidos a una serie de normas para salvaguardar su salud.

Kika Edgar, quien forma parte del elenco de Mentiras, informó que antes de cada función se someterán a una prueba PCR (cuyo resultado será entregado a la mañana siguiente), en caso de resultar positivos, no podrán presentarse a la obra. También contarán con horarios escalonados y camerinos individuales; el contacto físico estará prohibido, y tendrán más espacio en el escenario para respetar la sana distancia.

César Bono, protagonista de Defendiendo al cavernícola, externó su emoción por regresar a los escenarios, ya que destacó que nunca antes se había vivido algo similar, y es un gusto volver a su jornada normal.

"Nos tocó el tema de la influenza, pero en esa ocasión fueron unos días, ahora ya han sido meses. Estoy sorprendido, y molesto, más que con lo que he vivido, por lo que le tocó a mis nietos. Cuando tuve su edad lo único que hacía era gozar, y ellos están más concentrados en cuidarse. Estoy feliz de regresar, aquí vamos a estar hasta que el corazón siga haciendo 'taca taca''", señaló.

UN GRAN AUSENTE

En medio del júbilo por la reapertura, Gilbert anunció el fallecimiento del actor Juan Navarro, quien actuó en obras como El fantasma de la ópera, Violinista en el tejado, Jesucristo Superstrella, e iba a participar en el montaje de Aladino. "Hay que agradecerle su talento, lo que aportó al teatro y a nuestras vidas. Le mando un beso y un abrazo, muchas gracias a donde quiera que esté", externó el actor Rogelio Suárez.

Para homenajearlo, se le dedicará la función streaming de la obra Si nos dejan, que se llevará a cabo el próximo 2 de noviembre a las 18:00 horas.

¿CUÁNDO REGRESAN LAS OBRAS?

Centro Teatral Manolo Fábregas

Teatro MejorTeatro anuncia reapertura de temporadas

-30 de octubre: "Mentiras" funciones los viernes a las 20:00 horas; sábados a las 17:00 y 20:30 horas; y domingos a las 13:30 y 18 horas.

-6 de noviembre: "TOC TOC" funciones serán viernes a las 18:30 y 20:30 horas; sábados a las 18:00 y 20:45 horas; y domingos a las 16:30 y 18:30 horas.

-12 de noviembre: "Mentidrags", funciones los jueves a las 20:00 horas

Centro Cultural San Ángel

-30 de octubre: "Defendiendo al cavernícola", funciones viernes a las 20:30 horas; sábados a las 17:00 horas; y domingos a las 19:00 horas.

-31 de octubre: "Los monólogos de la vagina", funciones los sábados a las 20:00 horas y domingos a las 16:00 horas