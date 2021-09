Agustín Argüello describe la aventura del Rey león el musical

Agustín Argüello desde Madrid, España, expresa cómo ha vivido sus primeras representaciones como Simba en El Rey León, el musical, desde el Teatro Lope de Vega ubicado en La Gran Vía, producción que permanecerá por los siguientes 12 meses que abarcan el 2022.

“Viví la presión, fue una locura, me resultó una experiencia inigualable sobre todo después de tantos meses sin ver las butacas al 100 por ciento de su capacidad ocupadas. Espero que esto ya pueda suceder en México. En España vamos un par de semanas adelante. Esa sensación de ver el público gritando, llorando, aplaudiendo, me hizo recordar lo que antes para nosotros era normal. Eso sentí y a la vez una especie de alivio”.

Conectado vía zoom con la prensa mexicana y de anfitriones Morris Gilbert y Julieta González, productores ejecutivos de Ocesa Teatro en Ciudad de México, el actor y cantante dijo: “Si bien la gente va con cubrebocas y en nuestro caso como talento llegar todos los días al teatro para las pruebas Covid-19, es por lo que no se alcanza a sentir normal aún. Vamos poco a poco. La buena noticia es que el teatro sigue vivo. Ahora El rey león me trae alegrías, la incertidumbre que sentí ya pasó. Me siento con alivio, pero triste porque no estoy con ustedes ahorita en México”.

Por su parte Gilbert, afirma que como Ocesa teatro, “también somos creadores, forjadores e impulsores de talento humano que exportamos hacia el exterior”.

Dice que Agustín Argüello sólo está prestado en España y al anunciar que Ghost: La sombra del amor, el musical se reestrena en enero de 2022 en la Ciudad de México, le reiteró a Agustín la propuesta de hacer una actuación especial como Sam.

Argüello de origen argentino y nacionalizado mexicano, también habla de sus expectativas en torno a conseguir la fama internacional a través de El rey león, el musical como sucedió con Carlos Rivera.

“Mucha gente, puede quizá tener el deseo erróneo de tener un camino o el de los demás y a lo mejor no pasa. La verdad cada uno forja su propio camino. Lo de Carlos es único en el mundo. Es una persona exitosa a nivel mundial. Pensar que me va ir igual que él es un sueño. No puedo aspirar tanto porque se puede quedar sólo en eso y me quedaré frustrado si no se llega a conseguir. La verdad es que con el paso del tiempo los sueños van mutando.

“Hace tres años, mis sueños eran ser una estrella del teatro e ir a Broadway como el protagonista de todos los musicales en México. Ahora hace un año, mi sueño es volver a pisar un escenario, estar arriba de una compañía y estar en un proceso otra vez. Ahora mi sueño es mantenerme, seguir viviendo de lo que me gusta hacer. Una de las cosas que más sueño en la vida, poder seguir contando historias, seguir cantando, seguir actuando para siempre. Y me hace feliz, porque estar arriba de un escenario es lo que me hace feliz”.