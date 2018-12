Arturo Ríos le entra al voyeurismo, crimen y venganza en la obra Los baños

El contacto directo con el público, en un espacio inusual para una obra de teatro, con una historia de intrigas, crimen y venganza entre otros elementos, hacen de la puesta en escena Los Baños una de las sorpresas teatrales de este fin de año, con un atractivo extra: un reparto de primeros actores.

Arturo Ríos, uno de los protagonistas del montaje dirigido por Enrique Singer, que se estrenará el próximo 29 de diciembre, justamente en los baños del Palacio de Bellas Artes, ofrece en entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), algunos aspectos de la obra original del dramaturgo Paul Walker.

Foto: Cortesía

“Es una historia dramática. No hay buenos, ni malos, todos son víctimas de una sociedad represora. Las pasiones de los individuos se ven contenidas por la moral puritana de esa época”, explica el histrión e invita al público a que sea voyeur de estos encuentros furtivos que se dan en los sanitarios. Ríos recuerda que la pieza teatral se hizo hace once años en el teatro El Galeón, también bajo la dirección de Singer y casi todo el elenco, que en esta ocasión también está conformado por Hernán Mendoza, Antonio Vega, Ana Graham, Romanni Villacaña, Tania Ruiz, MariCarmen Núñez Utrilla y Belén Aguilar.

“Es un montaje poco ortodoxo. En los baños caben 24 personas que se dividen al igual que los seis actores”, dice el actor. Agrega que la puesta en escena se encuentra situada en la década de los años 50, en donde el público comparte el mismo espacio es el thriller que iniciará y culminará entre muros de mármol verde, grifos de baño público y lámparas Art Deco.

“Esta trama se encuentra relacionada con el cine negro de Estados Unidos. Es una obra sobre una venganza de un crimen político. Es divertida e interesante”, expresa Arturo quien destaca cuál es el reto que le implica como actor una producción teatral de estas características.

“Las escenas tienen que estar coordinadas porque hay un engranaje entre ellas y tienes al público muy cerca, tienes que estar sumamente concentrado” menciona el actor y considera que la iluminación de la puesta en escena es muy importante, además de la música y la escenografía.

“La gente está viendo la acción a 20 centímetros, como si fuera cine, como un gran close up” dice Arturo Ríos de Los Baños que opina es un espectáculo digno de apreciarse como oferta teatral de esta temporada: “Su montaje es muy interesante, fuera de lo común, Con un reparto sólido, de calidad y es una buena oportunidad para que las personas se acerquen al teatro independiente”.

Con más de cuatro décadas en los escenarios, en los cuales ha incursionado en la televisión y el cine, Arturo Ríos acepta que el teatro es su “alma mater” debido a que “siempre resulta gozoso volver a lo que es mi base como actor, donde me he desarrollado y me ha dado tablas”, finalizó y al respecto tiene más proyectos como una puesta en escena de corte existencial, titulada Sepulturas.