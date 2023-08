Blanca Guerra ingresa a la Compañía Nacional de Teatro

Blanca Guerra fue aceptada como integrante de la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, festejando así sus 45 años de carrera.

“Me registré, estoy muy feliz y satisfecha de que fui seleccionada desde este 2023 en esa calidad de mérito, por 45 años como actriz, soy parte del elenco permanente”, dijo en entrevista.

Será en los siguientes días cuando le autoricen la forma de trabajar. “Me integraré con los demás actores para iniciar el trabajo, ya cuento con el texto de la obra, la estoy leyendo y analizando”.

La artista, con una filmografía de más de 100 películas, también informó que participa en el rodaje de la comedia Family swan, de la que no puede dar gran detalle por el secreto de confidencialidad y sin embargo; habló de lo que significa estar en este momento de su carrera.

“Son muchos años de trabajo, de ir trazando una carrera, de ir seleccionando qué aportará a tu trayectoria para crear un prestigio profesional. Creo que he tenido grandes oportunidades y muchos proyectos que han sido un parte aguas, eso me ha permitido ir creciendo y evolucionando”.

La actriz comentó que una de las banderas que ha defendido como actriz es la de la difusión de la cultura. “Que vayamos de la mano con las autoridades para que todos accedan a la cultura como espectadores y creadores.

“Esa ha sido mi lucha, desde que fungí como presidenta de la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), del 2013 al 2015, desde ese momento estuve en una trinchera relevante para la defensa de nuestro cine”.

Sobre sus 45 años de carrera, la actriz precisó que su trayectoria la ha basado en trabajo y no en polémicas o escándalos. “Esa ha sido mi naturaleza. Así tomo las cosas en lo profesional y personal, es una consecuencia de un trabajo que he hecho desde mi formación en el Centro Universitario del Teatro hasta en cada proyecto que he tomado.

“A mí me parece que a mis 45 años de camino andado en la actuación y de los proyectos muy diversos en los medios de televisión, teatro y cine, aún me pongo muy nerviosa, aunque no lo creas”.