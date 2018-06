¿Cómo andar con un feminista?, la obra que rompe esquemas

Kate es una periodista acostumbrada a salir con patanes. Steve es un hombre sin prejuicios y fuerte impulsor del feminismo. Ambos, con vidas e ideologías totalmente distintas, se conocen y comienzan a salir. Pero, ¿será así de fácil que ambos puedan llevar una relación sin problemas a pesar de que su forma de pensar sea totalmente opuesta?

Este enredo es la premisa con la que juega ¿Cómo andar con un feminista?, una historia escrita por Samantha Ellis. Esta obra protagonizada por Brenda de Arrigunaga y José Ramón Berganza es una propuesta que busca romper con los prejuicios sobre el actuar y pensar de hombres y mujeres, desde una perspectiva divertida y romántica.

"De las cosas que más me gustan de la obra es que hay que replantearnos no solo el rol de la mujer en la sociedad, sino del género y lo que esto significa y los roles del mismo. Él es un hombre al que le gusta tejer, que es vegetariano, que no sabe usar un taladro", dice Brenda, quien además de estelarizar, se estrena como productora de esta puesta en escena.

Según la actriz que pronto aparecerá en la bioserie de Alejandra Guzmán, lo característico y divertido de estos personajes es que más allá de la forma de pensar deben enfrentar las cargas que conlleva una relación. "Que puedan empatar, tener una relación y una vida juntos a veces no es de sólo dos personas, sino que cargas a toda su familia. Por eso es que aquí ves a los papás y todo lo que piensan", dice, pues en esta obra ambos interpretan a varios personajes, entre ellos los papás de Kate y Steve.

Para los actores, lo divertido de este enredo que es muy cercano a la historia común de cualquier tipo, "es que son dos personas tratando de tener una relación. Es uno intentando acomodarse a alguien que viene de otro lugar muy diferente. Eso es universal en una pareja, donde alguien tiene que ceder en algún momento para encontrar puntos de encuentro y poder llevarse bien”" añade José Ramón.

¿Cómo andar con un feminista? se presenta con funciones dobles los sábados en la sala B de La Teatrería.