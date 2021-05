Directora Rocío Belmont invita a obra teatral por Whatsapp

"El teatro jamás volverá a ser como antes de la pandemia", advierte la directora Rocío Belmont. Al ser el arte del presente, “si no estamos en el presente con un lenguaje novedoso, adecuado al tiempo, el teatro no sucederá”, añade en entrevista quien propone un montaje a través de Whatsapp como un medio de comunicación en un momento en que no hay contacto con los espectadores.

Se trata del proyecto El pequeño resto de mi vida en mí, un drama psicológico sobre la búsqueda de identidad del ser humano, que establece comunicación entre actores y espectadores a través de mensajes instantáneos previo a la transmisión del montaje vía streaming. Son herramientas tecnológicas que, afirmó Belmont, llevan al teatro a un nivel mayor de interacción.

“Decidimos que había que encontrar nuevas formas para llegar al espectador, entonces generamos un nuevo dispositivo con elementos que teníamos a la mano como Whatsapp, Zoom y otras plataformas para acercarnos a la gente”, explicó sobre la obra que se realizará entre mayo y junio.

La obra se conceptualiza como una experiencia escénica más que un montaje clásico. Así la dinámica inicia tres días antes de la transmisión vía streaming cuando, una vez registrado el espectador, recibe en su teléfono celular fotografías, breves mensajes e incluso sonidos relacionados con la historia teatral para sensibilizarlo sobre los hechos que se narran en el escenario virtual.

El día de la presentación de la obra, el público ingresa a una sesión digital y a partir de la experiencia en la comunicación previa, tendrá mayor interacción con el relato, los actores y el montaje. “En el teatro se pueden contar historias con muchas palabras y en el streaming no hay tiempo para eso”, insistió.

La obra trata sobre tres mujeres involucradas en un asesinato. Una se declara culpable y las otras dos se dedican a esclarecer el crimen, pero la búsqueda de la verdad se convierte en una búsqueda de su identidad. Belmont precisó que no se trata de un relato de género sino de una invitación a reflexionar sobre quiénes somos como sociedad, qué sentido tiene la vida y cómo la valoramos.

