Fernanda Castillo explora la sensibilidad del ser humano en Hermanas

Luego de convertirse en la actriz más taquillera del cine mexicano en 2018, Fernanda Castillo vuelve al teatro luego de casi tres años de ausencia sobre las tablas. Acompañada de Arcelia Ramírez, la actriz protagoniza la obra Hermanas, una historia escrita por Pascal Rambert y dirigida por Hugo Arrevillaga que comenzará funciones el 28 de mayo en el Teatro Milán.

La historia, que versa entre dos hermanas que se reencuentran tras años de no cruzar palabras por diferencias personales, es una “obra compleja en el sentido de cómo somos los seres humanos; es profunda y sensible que nos espejea como personas", comentó la actriz en una conferencia de prensa para presentar el proyecto.

“Mientras trabajamos con Hugo de repente una línea te puede llevar como ser humano a un momento donde dices: ‘Yo me sentía así, sentía que mi papá hacía esas diferencias o mi mamá me veía de cierta manera’. Me parece que esta obra tiene una potencia, una profundidad y una vara como actriz que más me vale llegar a alcanzarla”, explica.

Wake up, woman fue el último montaje que la actriz realizó en 2016, “fue algo que yo produje y que actué junto con mi pareja (Erik Hayser) acerca de la violencia de género, pero con una cosa mucho más pequeña”, explica. Desde entonces, su trabajo se ha enfocado al cine con protagónicos como Una mujer sin filtro, Mi pequeño gran hombre y Ya veremos.

“Aunque tenga otro lenguaje, el cine me ha dado otras herramientas de plantarme mucho más grande, mucho más profundo como actriz, mucho más madura. Y creo que ese es el camino siempre. Me gusta seguir aprendiendo, desafiando, pensando que aún no me convierto en la mitad de la actriz que me gustaría ser”, mencionó.

Este pondría no ser el único proyecto de teatro en el que Fernanda Castillo participe próximamente, pues el productor Alejandro Gou ha expresado su interés de reunir al elenco original de Hoy no me puedo levantar, donde la actriz compartió créditos con Alan Estrada y Luis Gerardo Méndez.

“Hemos hablado a lo largo de los años de esta idea. Aunque hay una parte de mi muy ilusionada de quererme subir a ese escenario de nuevo, también hay una parte de un texto donde digo ‘Tengo 19’, ¡Dios mío! ¿Quién me va a creer eso?”, dice entre risas.

A pesar de su entusiasmo, Castillo explica que tiene sentimientos encontrados sobre remontar esta historia. “Me debato mucho, y se lo he comentado a Gou, entre regresar o mejor dejar las cosas ahí. El reto para él es juntar las agendas de un montón de actores que después de esa obra, cuando nadie nos conocía hace 13 años, salimos y nos ha ido muy bien”, menciona.

“Lo que sí es que no me subiría al escenario sin ensayar lo suficiente, aunque lo haya hecho todas las veces que lo haya hecho, para poder montarlo como el público se merece”, añade.