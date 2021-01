Festival de Monólogos 2021 se realizará formato online

Con la puesta en escena Coordenadas sutiles, la actriz Sophie Alexander junto con el dramaturgo y director Diego del Río, inauguran la primera edición del Festival de Monólogos 2021 para el que se conjuntaron 21 representaciones a transmitirse por streaming durante cinco meses en la plataforma Teatrix a partir del jueves 04 de febrero y hasta el domingo 27 de junio.

En conferencia de prensa virtual Samuel Sosa y Óscar Carnicero, anfitriones y curadores de la selección de monólogos, afirmaron que: “Los elegimos porque ya conocíamos sus temporadas en teatro presencial, y de los 21 monólogos, dos son sólo estrenos Vals No. 6 y La Loser”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Sosa y Carnicero, representan la unión del Foro Shakespeare & Cia y La Teatrería, junto con Teatrix que a lo largo de 21 semanas presentará las historias grabadas en video para su conexión cuyo boleto tiene un costo de 99 pesos.

La actriz Sophie Alexander, describió cómo fue que adaptó su talento este nuevo formato.

“Esto es como el acto de que los fuertes no son los que sobreviven a la crisis como la que estamos viviendo, sino los que saben adaptarse. Esta serie de monólogos me parece uno de los actos de resistencia y resiliencia más grande, y lo más maravilloso que he visto, de todo lo que se está haciendo en el marco de las artes escénicas en el mundo”, expresó.

En tanto, Samuel Sosa se refierió a Coordenadas sutiles: “El monólogo de Sophie, es una obra increíble que se creó especialmente para la digitalización. Tiene ficción y realidad, con una línea desdibujada. Es la historia de una actriz que se enfrenta al pánico de no poder actuar y a mí me parece uno de los ejercicios más interesantes en la pandemia. Se grabó en video para un solo espectador y ella sólo le habló al oyente. De verdad, es una obra conmovedora”, detalló.

La reunión estuvo moderada por Samuel Sosa cuya convocatoria del festival fue creada bajo el slogan de Hablar solx. Diversidad de Voces en medio de esta implacable realidad. Sosa le dio la palabra a la experimentada actriz Ana Francis Mor, quien va con el monólogo El evangelio según Santa Rita, del día 8 de abril al 11 de abril.

“SI me preguntan qué expectativas veo en el teatro tradicional lo que puedo decir es que ya no va a hacer igual en lo que sigue de la vida y que estamos en una incertidumbre global. El teatro va a hacer distinto, no creo que muera; las personas siempre vamos a necesitar congregarnos, ya no masivamente sino en grupos reducidos. El teatro que conocemos volverá, pero la digitalización llegó para quedarse.

Gossip Premios SAG se retrasan otra vez, por culpa de los Grammy

“Sin duda, hay una cosa muy bonita, de estas experiencias de teatro bien filmado. El actor no actúa para la cámara, sino que la cámara trabaja en función de la representatividad actoral. Es otro trabajo visual que no se tiene en televisión ni en el cine. Y la experiencia emocional es otra, vale mucho la pena que se conecten con nosotros.

El actor César Enríquez del monólogo La Prietty Guoman, del 11 de febrero al 14 de febrero; quien funge de su propio director de escena habló de su montaje:

“Es mi monólogo que ha catapultado muchas cosas en mi carrera, Si ha girado en muchas partes del país. Y ahora tienen la oportunidad de verla virtualmente. Si puedo decir que en la filmación me divertí mucho. Aunque en un día di dos funciones y sí realmente me fatigue, porque es un cansado vocal y físicamente. Antes daba de dos a seis funciones a la semana, una por día; y para la grabación si fue un gran esfuerzo y sentí que hasta desafine", expresó.