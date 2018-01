"Forever", el musical que trae de vuelta lo mejor de Michael Jackson

Este jueves 18 de enero se estrena en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid la superproducción musical Forever, centrado en la figura de Michael Jackson y avalado por la Jackson Family Foundation. El espectáculo estará ocho únicas semanas en la capital antes de viajar hasta Barcelona.



"Es genial que haya un homenaje de calidad que mantenga vivo su legado. Mi hermano tuvo mucho éxito en todo el mundo y también aquí en España", ha destacado a Europa Press Jermaine Jackson (Gary, Indiana, Estados Unidos, 1954).



"El legado de Michael está más vivo cada año que pasa. Y su legado es el de toda la familia Jackson", ha añadido Jermaine, quien se muestra orgulloso de este nuevo proyecto, al tiempo que rememora con cariño los comiencos de su carrera musical junto a sus hermanos en The Jackson 5 primero y The Jacksons después (hasta la actualidad).



"Recuerdo mucho la época en la que actuábamos juntos, compartíamos tiempo en los hoteles y los viajes riéndonos y bromeando todo el rato", apunta refiriéndose a todos sus hermanos en general pero a Michael en particular, de quien destaca, además, que "trabajaba muy duro porque quedaría dar lo mejor de sí".



Por eso, subraya que el éxito de Michael Jackson se debía a "la cantidad de trabajo que había detrás". "Quería ser el mejor y hacer lo mejor posible. Había un trabajo tremendo detrás de todo lo que hacía Michael Jackson", apostilla.



FOREVER



El director escénico de Forever, Jesús Sanz, explica que se trata de un "homenaje" y no de una imitación: "No intentamos copiarle porque es inimitable. Forever nace desde el máximo respeto y amor hacia su música, su mensaje, sus bailes, sus videoclips y todo su legado. Y llega a Madrid ya con un recorrido muy grande y un éxito a la espalda".



Porque este espectáculo se estrenó originalmente en 2010 y ha tenido ya giras internacionales por Europa y Latinoamérica. Durante el tiempo en gira, se fueron incorporando canciones y artistas que consiguieron que la propuesta estuviera en permanente evolución.



"Ahora tenemos un espectáculo totalmente renovado con 25 artistas en escena entre bailarines y cantantes. Con unos audiovisuales muy elaborados, trucos de magia y todas las herramientas necesarias para que el espectáculo vibre y sirva para recordar y descubrir a Michael Jackson", explica Sanz.



Insiste, asimismo, en que Michael es "inimitable", por lo que decidieron poner su foto "en las voces, en las coreografías... tratando de llevar a escena su esencia". Y aún añade: "No queríamos un imitador, sino a todo un elenco con presencia y calidad artística para acercarnos a todas las facultades de Michael".



"Michael es un todo. No hay un artista como Michael Jackson y no es solo por su música, sino por todo lo que representa y por todo su universo. Nosotros creemos que Michael Jackson está más vivo que nunca, desde este punto partimos y celebramos todo lo que nos ha dejado con un entusiasmo pleno por su música", señala.



FOREVER KING OF POP



Tras su muerte a los 50 años en junio de 2009, la figura de Michael Jackson no ha hecho más que agrandarse. Eso no ha evitado que hayan aparecido en escena nuevos ídolos a los que se ha señalado como aspirantes a ocupar su trono como Rey del Pop.



El hawaiano Bruno Mars se postula como el más aventajado, en una controversia ya habitual que Jermaine zanja con una sonrisa: "Nuestra familia ama a Bruno Mars, es un artista consistente, pero Michael es Michael. Bruno es un artista sólido, pero Michael es irrepetible".



Una vez dicho esto, plantea Jermaine que las canciones de la familia Jackson "van a trascender y son atemporales porque tuvieron la fortuna de contar con grandes arreglistas y productores, y había unas melodías geniales". "Por eso van a permanecer siempre", remata.



Esto lo asegura con la experiencia del puñado de conciertos que aún dan cada año The Jacksons como cuarteto integrado en la actualidad por Jackie, Tito, Marlon y el propio Jermaine, quien afirma: "Siempre tenemos increíbles shows porque es lo que hemos hecho toda la vida".



"Es apasionante y sabemos cómo mover a la gente, cómo hacer que se entusiasme y baile sin parar", termina, no sin antes lanzar un mensaje a sus fans españoles: "Sí, este año probablemente vendremos a actuar a España".

/afa