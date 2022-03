Házmela de cuento da otro sentido a las historias infantiles

Esta obra de teatro te cambiará la idea que tenías de las princesas. Y también de las brujas. Con música y un gran sentido del humor, Un cuento para princesas, de la compañía Házmela de cuento, producida por Karina Luna pondrá de cabeza todos los cuentos antes contados.

El montaje que se presenta desde hace 18 años, retoma su temporada en el Teatro Enrique Elizalde, uno de los foros del país en donde se ha presentado con su original trama, protagonizada por Maléfica, Aurora, Cenicienta, Blanca Nieves, Bella y Gastón.

Gossip Deme Bonilla hace debut en teatro con monólogo autobiográfica

“Maléfica está cansada de que todas las princesas se queden con los príncipes guapos y nadie se fije en las brujas, entonces, ella quiere robarle las virtudes para poder conquistar a un príncipe. Contacta a Gastón (el tabernero de La Bella y la Bestia) y le pide que le ayude a hacer un hechizo. Las princesas reciben una invitación para un baile en el palacio real, pero es una trampa, porque Maléfica quiere robarles sus virtudes”, dice Alan Said, el actor que da vida a Gastón en la obra.

Las princesas cantan en vivo los temas clásicos de las películas, y los enredos de la bruja provocan situaciones divertidas, que tienen un mensaje positivo de aceptación.

En el elenco alternan funciones Cony Madera, Alicia Vélez, Michelle Fox, Mary Francis, Luis Enriques Cerna, Ofelia Guiza, Alan Said, Karina Avalos, Gerardo del Valle y Tufik Banderas, con dirección y adaptación de Karina Luna.

Alan Said, quien ha colaborado con la compañía Házmela de cuento desde hace 10 años, destaca que todos son actores con experiencia en musicales y doblaje, además de las tablas en el teatro. “Karina Luna ha estado en Los Miserables, Cats, ¡Qué plantón!, El violinista en el tejado. Cony Madera es la voz oficial de Kate Winslet, la Sirenita y muchas películas, Alicia Vélez, es hija de Cony y de Humberto Vélez, que es la voz de Homero Simpson y esta niña es la que hizo la voz de Bo en la película Monstesr Inc., Mary Francis que ahora está también en Doce princesas en pugna, en fin, nos juntamos y retomamos esta obra que me encanta porque es muy divertida”.

Gastón, su personaje, “es medio falso, déspota, trata de limpiar la imagen de la bruja, y lo que dice es que no todos saben, pero hay una bruja en cada mujer, ya no es la bruja de los hechizos, pero es una reacción que cada mujer tiene”, comparte el actor, quien agrega que la obra se ha actualizado a lo largo de los años, pero mantiene su mensaje, “decirles a las niñas que hay muchas cosas de ellas que se pueden rescatar, que luchen por sus sueños, y lo hagan por ellas mismas”.

Un cuento para princesas se presenta los domingos a las 12:00 en el Teatro Enrique Lizalde, ubicado en Héroes del 47, número 122, casi esquina con División del Norte, colonia San Mateo Coyoacán.