José Manuel López Velarde lleva al teatro la crudeza de 1984

No estamos en 1984 pero la vigencia de la obra homónima del escritor británico George Orwell escrita en 1949, es evidente, esa fue una de las razones por las cuales el director de teatro José Manuel López Velarde, se interesó en su montaje.

“Leí el libreto justo cuando estaban las elecciones en Estados Unidos y cuando ganó Trump, toda esta explosión de las fake news me resonó mucho al momento en el que estamos viviendo y es un momento muy oportuno, la historia es sobre un Estado totalitario controlando la realidad en la mente de las personas”, comenta Velarde en entrevista telefónica para El Sol de México.

El directora considera que el espectáculo “no es lo típico que se esperaría de la imagen inmediata que normalmente se tiene de libro, ese entorno ruso socialista de personajes de overoles; hemos construido un 1984 que es un poco una mezcla del que sí vivimos y del que el imaginó Orwell en cuestiones de tecnología, creo que eso va a ser sorprendente”.

Según Velarde, la obra es “es muy cinematográfica y muy complicada de montar, es muy detallada en la iluminación, en el sonido, en la actuación, es necesario ser muy específicos, para crear este tipo de narración”.

Y asegura que la historia está hecha tanto para quienes ya leyeron el libro, como para quienes no lo conocen pues “no tiene mucho que ver con el libro en realidad, es más como una especie de pesadilla de Winston, entonces salta en el tiempo y en el espacio, en la misma obra de Orwell él imaginó un 1984 desde 1949 y un 2050 después de 1984, entonces utilizamos los tiempos de la novela”, comenta.

El también director del exitoso musical Mentiras, considera que es “un director que puede abarcar diferentes géneros, en particular 1984 es algo mas dark que todo lo que he hecho, es un tono que no había trabajado y parte de lo que me interesó para hacerla es que es una obra cruda dura, desesperanzadora, me gusta estéticamente y discursivamente intentar crear un universo en el escenario”.

La obra estará por corta temporada en el Teatro Helénico viernes 20:30 h, sábados 19:00 h y domingos 18:00 h a partir de hoy, hasta el 8 de septiembre.