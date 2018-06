Las obras "The Band's Visit" y "Harry Potter" triunfan en los Premios Tony

NUEVA YORK.- "Harry Potter and the Cursed Child" ganó el premio Tony a mejor obra el domingo, mientras que "The Band's Visit" barrió en las categorías de un musical con 10 galardones, en la ceremonia anual donde Broadway reconoce lo mejor del teatro.

Glenda Jackson y Andrew Garfield se llevaron premios por actuación y el roquero Bruce Springsteen recibió un Tony especial, mientras que la nueva versión del drama "Angels in America" ​​fue nombrada como mejor reposición de una obra y "Once On This Island" ganó mejor reposición de un musical.

Pero la mayor sorpresa de la noche llegó cuando Robert De Niro, que apareció en el escenario para presentar a Springsteen, usó un improperio contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Voy a decir una cosa. Que se joda Trump", dijo De Niro sin preámbulo. Los comentarios del actor pusieron de pie a la entusiasta multitud en Radio City Music Hall, pero fueron censurados para el público estadounidense que veía la ceremonia por televisión.

"The Band's Visit", sobre unos músicos egipcios varados en una pequeña ciudad israelí, también ganó premios de actuación para sus estrellas Tony Shaloub, Katrina Lenk y Ari'el Stachel, así como mejor libreto, partitura, director, orquestación, diseño de sonido e iluminación.

Perdió solo una categoría entre sus 11 nominaciones, con sus 10 triunfos a solo dos galardones del récord establecido por "The Producers".

Integrantes de "Harry Potter and the Cursed Child, Parts One and Two". Foto Reuters

"Evité tantos eventos con ellos (sus padres) en el pasado porque fingí que no era de Oriente Medio", dijo Stachel, cuyo padre es de ascendencia yemení e israelí.

"Harry Potter", una producción récord de 69 millones de dólares dividida en dos partes, que transcurre 19 años después de la última de las novelas de J.K. Rowling sobre el niño mago, se llevó un total de seis premios Tony, incluyendo mejor obra nueva y mejor director.