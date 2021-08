Peter Pan regresa a México con nueva versión

Este domingo 29 de agosto, a las 14 horas, en el Teatro de la República de la Ciudad de México, se estrenará una nueva versión teatral, presencial, de Peter Pan, el clásico de los cuentos infantiles, que no ha perdido su vigencia.

Ricardo de Pascual junior, productor de la obra, y quien representará a Peter, platicó con El Sol de México sobre este reestreno, que no por partir de una obra conocida es lo mismo de siempre.

Ricardo de Pascual junior, productor de la obra Peter Pan. Foto: Cortesía

“Es una adaptación 100% libre de mi autoría que tiene números musicales completamente originales también de mi autoría y aunque contamos la misma historia, parte de nuestros logros es la historia contada como nunca. Profundizamos un poquito más en la historia de Barry, sobre todo en la psicología que él maneja para buscar a sus diferentes personajes.”

“Una de las cosas que decidí muy joven cuando empecé como autor teatral es respetar al autor original, en este caso James M. Barrie no nació en México por lo tanto la obra no tiene modismos. Si acaso hay un detalle de los niños con afán de gracia, pero es una sola palabra que cuadra dentro de la historia. Fuera de eso estamos rescatando casi al 100% la versión original.

Sobre el vestuario señala: “El vestuario sí tiene un pequeño giro de tuerca. Quisimos de alguna forma emparejar a todo nuestro reparto, entonces manejamos como un vestuario base y sobre ese vestuario empezamos a jugar con diferentes elementos, tanto en utilería como en vestuario utilizable para ir presentando a los diferentes personajes.

“Hay vestuarios que se respetan del original como puede ser Garfio, como puede ser Peter, Wendy etc. pero también tienen su pequeño toque distinto, entonces no verás un Garfio rojo brillante. Tenemos ahora un garfio con un rojo mucho más oscuro, mucho más quemado por ejemplo el tipo de rojo con telas un poco más pesadas y con un contexto visual un poquito más oscuro para poder centrar en toda la historia todos los personajes.

“Van 17 actores a escena, más el equipo de producción. Lo interesante aquí es que de todos ellos están representando alrededor de 50 personajes diferentes, pues hay algunos que están haciendo dos, tres o cuatro personajes, dependiendo de la complejidad de cada uno de ellos y y esa es la parte divertida e interesante del detrás de Peter Pan: la capacidad de nuestros actores de presentar diferentes personajes en una misma obra y con cambios de vestuario prácticamente inmediatos.

Una obra con mensaje actual

La obra original es de 1901, de ahí surge el concepto de Peter Pan. Posteriormente, en 1904 se unifica ya como tal la historia completa de Peter Pan. Y a pesar de estar escrita a principios del siglo pasado es una historia sumamente vigente al grado que le ha dado nombre a dos síntomas psiquiátricos: el complejo de Peter y el complejo de Wendy. La obra es del género de realismo mágico.

Es una historia, dice De Pascual, muy vigente, de unidad familiar, tan necesaria en estos tiempos de pandemia, cuando las familias parecen estar más divididas. Le recomienda. A las personas y a los niños luchar por sus ideales y no decaer ante las adversidades. Además aquello de nunca perder a nuestro niño interior, no dejar de sorprendernos, lo cual no implica no madurar o crecer sino ver el mundo con una chispa de inocencia que hemos perdido los adultos a lo largo del tiempo.

Se presentará todos los domingos a las 2 de la tarde en el Teatro de la República, de Alfonso Caso 48, colonia San Rafael. Es un teatro mediano, formato 520 butacas y clásico teatro de los viejitos con mezanine. Tiene este sabor a teatro clásico. Por la pandemia y las restricciones del semáforo epidemiológico, ocuparemos 170 butacas nada más.

La obra es del género de realismo mágico. Foto: Cortesía

Va a ser domingos a las 2 de la tarde, dice De Pascual, justo para erradicar el concepto de que el teatro infantil o el teatro familiar no tiene que ser forzosamente matiné.

“Creo que somos el único país donde tenemos el concepto del teatro infantil de esa manera. Si vamos a Londres o a Broadway encontraremos obras que serían catalogadas en México como infantiles y horario regular de teatro de martes a domingo a las seis, siete de la noche. Las 2 de la tarde es horario temprano vespertino.

Larga tradición teatral

De Pascual es un teatrero de abolengo. Reconocer proceder de una familia de actores. “Mi papa tiene sesenta y tantos años en el medio yo voy a cumplir 43 años. Empecé a dirigir aproximadamente hace 30 años, muy chavito, también de la mano de mi papá, de la mano de Rafael Perrin.

“Tuve la gran fortuna de crecer con los viejos lobas de mar, Germán Robles, Gustavo Rojo, don Luis Ximeno, el mismo Manolo Fábregas. Uno de mis grandes mentores fue Cesar Balcazar quien fue conocido en alguna época como el Rey del Teatro Infantil. Aprendí de él cómo contar historias que no fueran para niños tontos. Él era muy clavado en eso: ‘’El niño no es tonto, entonces no le cuentes un cuento tonto’,’ no lo va a soportar”.