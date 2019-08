Piden transparencia en el Teatro López Tarso

Los miembros del Colegio de Productores de Teatro han denunciado una falta de transparencia por parte de la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México, para el manejo del Teatro López Tarso, luego de que los derechos de manejo de este recinto cultural le fueran retirados a Jorge Ortiz de Pinedo y otorgados a la administración de la alcaldesa Layda Sansores.

Tras ser anunciada una nueva etapa de este recinto con la obra Defendiendo al cavernícola, protagonizada por el actor y diputado federal de Morena, Sergio Mayer, y producida por Morris Gilbert, el Colegio de Productores de Teatro denuncian la falta de claridad para el manejo del recinto, pues no hubo una convocatoria para elegir un proyecto así.

“Se lo quitaron a un privado para dárselo a otro”, señala en entrevista Samuel Sosa, director de vinculaciones del Foro Shakespeare y miembro del Colegio de Productores de Teatro. “En su momento la alcaldesa dijo que ellos iban a operar el teatro y estaban proponiendo un proyecto teatral para la alcaldía con la idea de acercarle el teatro a otros, para que no hubiera ese monopolio que había”, explicó.

Sin embargo, Sosa destaca que tras el anuncio, “un montón de compañeros fuimos a la alcaldía a preguntar cómo se hace este proceso para ser tomados en cuenta y llevar un proyecto ahí. La respuesta en ese momento, a principios de año, fue: ‘No lo tenemos claro, en cuanto exista ese protocolo se los haremos llegar y lo socializaremos con los compañeros’. Esperamos. Y de repente un día vemos esta conferencia de prensa donde está la alcaldesa junto a Morris Gilbert y Sergio Mayer, anunciando que le habían dado el teatro durante seis meses para que regresara con Defendiendo al cavernícola”, apunta.

Tras esta situación, los miembros del Colegio de Productores de Teatro enviaron una carta a la alcaldesa Layda Sansores pidiendo “se haga de conocimiento público los procedimientos y mecanismos para el uso o producción de espectáculos escénicos en el Teatro Ignacio López Tarso”, además de presentar el programa de cultura y los lineamientos para la selección de proyectos”; sin embargo, a un mes de entregar este documento, no han tenido respuesta alguna.

“Hemos dado seguimiento, hablado con la encargada de cultura de la alcaldía, pero una respuesta formal no ha habido. Semana tras semana hemos ido a preguntar resultados sobre esa carta y no hay respuesta. Es un poco ofensivo que a una asociación de este tamaño no nos dé una respuesta, es una falta de respeto. Y a un mes de enviada la carta ahora queremos una audiencia”, explicó.

Samuel Sosa, productor de puestas teatrales como La divina ilusión o La piel de Venus destacó que el Teatro López Tarso “es un recinto importante, como pocos en la ciudad, está en manos de la alcaldía y no tienen un proyecto artístico y teatral y eso es un gran riesgo, que se pierda un teatro tan importante entre la comunidad”.

Denunció el doble discurso de la alcaldía “donde decían que se acabó la discrecionalidad, los contratos bajo del agua, esos arrendamientos privilegiados y que se va a abrir a la comunidad –el Teatro López Tarso–, y eso no pasó. Y es lo que nos parece grave”.

Pero se descartó un presunto conflicto de interés entre la alcaldesa Layda Sansores y el diputado federal Sergio Mayer, ambos miembros del partido Morena, “pareciera que de verdad fue un mal cálculo político de estas personas”, apuntó el entrevistado.

La obra Defendiendo al cavernícola comenzará una temporada de seis meses este viernes 9 de agosto en el Teatro López Tarso, apenas seis meses después de que el recinto fuera recuperado por la alcaldía Álvaro Obregón.