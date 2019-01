Celebran los 40 años de Pimpolina

Delirium Pollum llenará de fiesta y celebración el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, con una puesta en escena gratuita hoy y mañana, para festejar los 40 años del personaje Pimpolina, creado por su intérprete, la actriz de clown Andrea Christiansen.



“Es un espectáculo bastante visual de Pantomima y Clown, no uso un texto hablado, la historia es una mujer que está sola en su casa y de dispone a realizar las tareas domésticas normales, sólo que su imaginación hace que éstas desemboquen en situaciones inverosímiles o muy graciosas”, afirma Christiansen.

La actriz comenta que el personaje, del que obtuviera inspiración en la payasita interpretada por Giulietta Masina en la película La Strada de Fellini, “ha ido madurando conforme yo he ido madurando, empecé haciéndolo cuando era muy jovencita al inicio era como una niña Pimpolina, y ahora ya es una mujer en el escenario, hemos ido madurando juntas”, sin embargo afirma que “no sabía que le iba a dedicar toda mi carrera”.

En cuanto a las similitudes existentes entre Pimpolina y Christiansen, la actriz considera que “en la vida real se me filtra mucho de manera permanente el espíritu juguetón de Pimpolina, en realidad ella no es más que otra faceta mía (risas), pero sí, siempre estoy pensando las cosas de una manera humorística, es una actitud de vida”.

Pimpolina se ha presentado por todo lo ancho del país, además de Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, por lo que la artista asegura que a la gente le gusta el teatro. “No creo que se esté perdiendo el teatro, creo que más bien la cuestión de tener que pagar un boleto hace que a veces la gente no pueda ir, toda esta gira que hicimos por la República Mexicana fue con entrada gratuita con la idea de llevar el teatro a quienes normalmente no van porque no tienen los recursos para ir”.

En su experiencia, Christiansen comenta que “yo siento que en provincia asisten más, ahí hay avidez por ir al teatro, hemos tenido llenos totales, creo que si la gente no tiene la dificultad de pagar el boleto les encanta ir al teatro, pero cuando eso se vuelve un objeto inaccesible, porque no pueden pagar el boleto, pues entonces no van”.

Con respecto a los retos que se enfrenta una artista de clown, la payasita asevera que encontrar lugares dónde presentarse es uno de los principales, así como “seguir creando nuevas ideas, nuevas metáforas en la búsqueda de provocar la risa, el desafío es siempre el mismo”. Además de los nervios, “cada vez que me subo al escenario salgo con los mismos nervios de la primera vez, como si nunca hubiera hecho nada en el escenario.”

En el show de hoy será develada una placa al lado de la escritora Laura Esquivel, la actriz clown Noemí Espinoza, y Rafael Juárez actor y Premio Nacional de Pantomima, quien fuese el compañero de Pimpolina, “durante más de diez años recorrimos muchos escenarios juntos” recuerda la actriz.