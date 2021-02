Reviven en streaming la obra Orgasmos, la comedia

Hace 13 años Laura Luz protagonizó con Carlos Rivera Orgasmos, la comedia, un texto de Daniel Israeli, con la dirección de Jaime Matarredona, misma que revivirán para su transmisión vía streaming el 14 de febrero.

Laura Luz recuerda que en 2007 tuvieron un buen éxito con el público presencial. “Es un texto muy inteligente, una comedia con un sentido del humor fino que está bien para esta época, porque muestra en diferentes viñetas el punto de vista femenino y masculino sobre las nada fáciles relaciones de pareja”.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La actriz señala que “Orgasmos, la comedia, tiene el mensaje de que una pareja en convivencia tienen que encontrar el equilibrio, porque cada género es diferente, pero no por eso deben estar en pleito constante, al contrario, es una puesta divertidísima que además hará reflexionar a las personas conectadas”.

Cuando Rivera participaba en la obra tenía apenas 21 años, pero Laura Luz recuerda a su compañero en escena como un profesional completamente disciplinado.

“Era su férrea disciplina auténtica y honesta para estar frente a un escenario, sin que nos imagináramos que desde ese tiempo a ahora se consolidó como un artista de talla internacional desde España y México hacia el Mundo”.

Laura Luz recuerda esa época con alegría. “La verdad me resultó muy grato coincidir con Carlos, era un joven de quien nadie veníamos venir la gran estrella internacional en la que se convirtió. Sin embargo, tengo recuerdos de él muy buenos. Lo primero que me llamó la atención y luego me hacía sentir muy complacida era la disciplina con la que siempre se manejó y se sigue manejando. La disciplina de Carlos, es de verdad auténtica, es honesta porque ama tanto su trabajo y profesión.

“Siempre llegábamos mínimo una hora antes a la función. Platicábamos, compartíamos un café y nos alistábamos para salir a escena. Es un actor muy generoso en el escenario, con esto quiero decir; además en esta obra tan peculiar que nada somos dos en escena. Toda la carga está justo a la mitad del texto. La mitad para ella y la mitad para él. Carlos, era generoso en ese sentido, no se pasaba del otro lado. Él tenía que hacer el ridículo para que yo me burlara de él y así era de regreso, las representaciones eran muy honestas y reales”.

Justo una de las funciones que dio Laura Luz con Carlos Rivera será la que se podrá ver vía streaming el Día del Amor y la Amistad en la plataforma de Ticketmaster Live. Hasta el 12 de febrero el acceso tendrá un costo de 215 pesos. El sábado 13 y domingo 14 el boleto tendrá un precio de 270 pesos para ver teatro desde la comodidad de la casa.